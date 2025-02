Starea IT-ului în România: „Statul român este un vampir veșnic însetat. Ești bolnav și vine și dă în tine”. VIDEO-interviu cu antreprenorul Mircea Căpățînă, co-fondator SmartBill

„Statul român este un vampir veșnic însetat și tot cheltuie foarte mult”, crede antreprenorul și investitorul IT Mircea Căpățînă. Co-fondator al platformei de facturare SmartBill, care are peste 160.000 de firme românești abonate, Mircea este automat un bun cunoscător al întregului business românesc, doar al sectorului IT. Într-un interviu acordat StartupCafe.ro, el atrage atenția că Guvernul a decis eliminarea facilității fiscale pentru angajații din IT exact într-un moment în care sectorul este „într-o criză”. „Adică ești bolnav și vine și dă în tine!”, a comentat antreprenorul.



Urmărește intreviul VIDEO cu Mircea Căpățînă: