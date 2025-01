Calcule taxe IT-iști 2025: Salariat, PFA, SRL. Cum e mai avantajos

După eliminarea facilității fiscale pentru salariații din firmele IT, de la 1 ianuarie 2025, StartupCafe.ro vă prezintă un calcul-simulare pentru a evidenția taxele datorate în plus, precum și variantele trecerii IT-iștilor în regimuri de persoană fizică autozată (PFA) sau firmă (SRL).

La solicitarea StartupCafe.ro, consultantul fiscal Daniel Sandu, de la D&C Conta, a realizat o simulare pentru o valoare de 10.000 de lei a salariului net în IT, în 2024 versus 2025, precum și o comparație între PFA și SRL la o sumă anuală încasată de 120.000 lei.

Click AICI pentru a extinde tabelul

În anul 2024, în condițiile facilității fiscale care mai rămăsese atunci în vigoare în IT, pentru un salariu net de 10.000 lei, taxele totalizau 5.710 lei.

De la 1 ianuarie 2025, după eliminarea facilității fiscale din IT, pentru un salariu net de 10.000 lei, taxele totalizează 7.479 lei.

Prin urmare, statul ia în plus 1768 lei, sumă pe care sindicatele din IT au cerut să fie plătită de către firme, pentru ca salariul angajatului să nu fie afectat, în acest caz.

„În ce priveste activitatea pe contract de muncă: pentru aceeasi situatie a unui venit net de 10.000 de lei, cheltuiala totala a angajatorului in 2025 va fi de 17.479 lei, fata de 15.710 lei in 2024” - a concluzionat consultantul fiscal Daniel Sandu.

Dacă un IT-ist lucrează ca PFA în anul 2025, la încasări de 120.000 lei pe an (10.000 lei pe lună), scoate 75.330 lei net, pe acel an, după cum arată simularea:

În situația în care lucrează pe SRL-ul propriu, în regim de firmă plătitoare de impozit pe profit (16%), la un total de 120.000 lei pe an, facturi emise, poate scoate din firmă 81.000 de lei pe acel an.

În situația în care lucrează pe SRL-ul propriu, în regim de microîntreprindere plătitpare de impozit pe venitul micro (3%, cota la domeniul tehnologia informației), la un total de 120.000 lei pe an, facturi emise, poate scoate din firmă 82.300 de lei pe acel an.

Click AICI pentru a extinde tabelul

„În ce priveste activitatea prin PFA/SRL: pentru 10.000 de lei net ramasi in mana, diferenta dintre un PFA si un SRL micro cu 3% si un angajat este de 900 de lei in favoarea SRL-ului. De aici discutia se poate extinde, cheltuielile cu SRL-ul pot fi mai mari, de exemplu cu contabilitatea. La PFA poti sa folosesti banii in timpul anului fara probleme, la SRL trebuie sa depui situatii financiare interimare, care sunt un cost in plus. La SRL de regula costurile cu contabilitatea sunt mai reduse fata de SRL si tot asa” - a explicat Daniel Sandu.