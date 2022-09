Românii care au creat LooLoo Kids, canalul de YouTube cu 50 milioane abonați: „Nu lucrăm după niște manuale de economie” (Interviu)

Zilele trecute anunțam pe StartupCafe.ro că LooLoo Kids, canalul românesc de YouTube, a depășit 50 de milioane de abonați. Acum, am stat și noi de vorbă cu fondatorii proiectului, ieșenii Cristina și Alexandru Badan, pentru a vedea ce au mai făcut între timp.

Acum trei ani, când Alexandru Badan ne-a acordat și nouă un interviu pe StartupCafe.ro, canalul de YouTube al LooLoo Kids era premiat de Google cu „butonul de diamant” pentru pragul de 10 milioane de abonați.

De atunci, conținutul de pe acest canal a ajuns să fie disponibil în 18 limbi și a intrat pe platforme gen Netflix sau Roku. Are aproape 30 de miliarde de vizualizări în total și este pe locul 26 în topul canalelor de YouTube din toată lumea, după numărul de abonați.

Canalul de YouTube LooLoo Kids este deținut de MoraTV, din Iași. Mora TV a fost înființată în 2012 de soții Cristina și Alexandru Badan (foto). Ieșenii și-au început activitatea cu canalul de YouTube TraLaLa, pentru că voiau să creeze conținut original pentru copii.

TraLaLa are 5,46 milioane de abonați acum.

Pe cei doi fondatori i-am prins la București, joi, la un eveniment organizat de LooLoo Kids împreună cu YouTube România.

StartupCafe.ro: Ce ați mai făcut de când ne-ați acordat interviul în 2019?

Atât de multe s-au întâmplat. Foarte multe. În primul rând noi avem două aspecte. Unul este LooLoo Kids cu piața internațională și al doilea este în România cu TraLaLa. Și de multe ori alternăm, când ne concentrăm pe una… Nu suntem neapărat o echipă foarte mare. Cu tot cu colaboratorii externi, în special lucrăm cu colaboratori externi, suntem în jur de 100.

La LooLoo Kids am continuat foarte mult internaționalizarea. Ne-am dus pe coreeană, chineză, albaneză.Am mers mult pe zona Asiei, Indonezia, hindi, unde cresc canalele foarte frumos, pe limba arabă, de exemplu.

Avem 18 limbi străine, iar acest lucru a adus un push foarte puternic pentru că la LooLoo Kids conținutul am constatat că are succes în orice teritoriu pe care îl lansăm. Dar mai mult în momentul în care este localizat, atunci explodează vizualizările și pentru că le plac copiilor și le apreciază. Le apreciază datorită personajelor, calitatea animației, mesajele pe care le transmitem.

StartupCafe.ro: Care este rețeta unui canal de YouTube care a strâns 50 de milioane de abonați?

Sunt multe rețete. E un amalgam, să spunem așa. Cred că și echipa ne ajută foarte mult. Pentru noi, un aspect a fost dezvoltarea pe orizontală, în sensul că am reușit să ducem conținutul pe Roku, pe Amazon, pe Netflix, pe foarte multe platforme.

Avem distribuții în China, unde merge extraordinar de bine, pe platformele audio, pe Spotify. Spre exemplu în România, oricine poate asculta. Iar acest lucru, în momentul în care ok, în YouTube are un succes extraordinar de mare, dar în momentul în care ne uităm că LooLoo Kids pe Roku în Brazilia este numărul unu ca și canal de family & kids ne bucură foarte mult. Sau pe locul 5 în Statele Unite ale Americii, wow, este extraordinar pentru noi. Ce am mai făcut a fost că am distribuit conținutul făcându-l disponibil oriunde le este de ajutor copiilor și părinților.

StartupCafe.ro: În România cum au mers lucrurile?

Sigur că ne-am adaptat și la pandemie, am scos cântece tematice, cum să ne spălăm pe mânuțe. Deci facem ceea ce le este de ajutor părinților, copiilor, educatorilor.

În România, noutatea sau la ceea ce s-a muncit foarte mult anul trecut a fost conservarea canalului TraLaLa. Canalul de televiziune este disponibil la toți marii operatori din România la nivel național. Și din ce am vâzut, audiențele de până acum… Sunt rezultate extraordinare, așa cum spun cei din industrie.

Pentru că nu este un lucru absolut nou televiziunea, dar cei din industrie ne spuneau că este un canal cu cele mai rapide creșteri din câte cunosc. Adică de obicei un astfel de canal ajunge la astfel de rezultate în urma mai multor ani, iar noi am reușit în mai puțin de jumătate de an să ajungem la niște cifre care au surprins multă lume din industria televiziunii.

StartupCafe.ro: Ce provocări ați întâmpinat? Financiar, din punct de vedere al oamenilor din echipă.

Noi trebuie să ne adaptăm pieței, să ne adaptăm situațiilor inclusiv contextului, jobului etc. Pentru că, să vă dau un exemplu, dacă vorbim despre capacitatea de producție, la noi în România este limitată, în sensul că nu găsim studiouri care să ne asigure atâta producție cât avem noi nevoie și atunci noi apelăm la colaboratori din străinătate.

Un alt exemplu e că am colaborat cu studio din Rusia cu care nu am mai colaborat după ce a început războiul, am renunțat la colaborare și automat a apărut necesitatea căutării alternativelor și așa mai departe.

Tot timpul, ca la orice business, este nevoia resurselor umane. Avem aici noroc de o echipă fantastică care ne ajută și e implicată și știe exact ceea ce are de făcut și tot timpul caută să perfecționeze foarte mult.

StartupCafe.ro: Care sunt acum costurile unui astfel de canal de YouTube, cu 50 de milioane de abonați?

Nu e ieftin, nu e nici scump, depinde cum privim, din care perspectivă. Pentru noi sunt investiții. Noi avem un principiu, în cazul nostru, peste 80% din venituri se reinvestesc în producție. Producție nouă înseamnă produse noi, animație, adaptări sau dublaje pentru că și astea sunt extrem de costisitoare.

Adică să facem dublaj de exemplu în limba chineză, la o serie de 52 de episoade, s-ar putea să coste 30.000 de euro. Nimeni nu ne garantează cât și cum vom recupera acea investiție.

Noi tot timpul am mers pe premisa să facem disponibil conținutul, urmând ca în final, în unele cazuri, să se recupereze investiția în 3-4 ani, altele în 7-8, altele niciodată, dar e important pentru noi este să urmărim ca în medie să iasă bine, astfel încât să ne asigure în continuare resurse pentru a investi mai departe.

StartupCafe.ro: Ce planuri aveți în continuare?

Acum sărbătorim 50 de milioane de abonați LooLoo Kids, dar în realitate ecosistemul de canale pe care îl avem are peste 80 de milioane de abonați. Și atunci ne dorim ca din celelalte să răsară cât mai multe semințe care să urmeze pașii LooLoo Kids.

De asta am vorbit despre canalul de spaniolă care acuma are peste 5 milioane de abonați și este super apreciat în Spania și în America de Sud. Vorbim despre canalul de portugheză, care este super popular și în care are avem mari speranțe. Și, desigur, mai răsar și alți vlăstari. Am plantat semințe care dau rezultate un pic mai târziu, dar cu siguranță vor veni.

StartupCafe.ro.: Ce sfaturi le dați antreprenorilor tineri, care au o idee de business de acest tip și vor să pornească la drum?

Țel și perseverență. Din punctul meu de vedere este dificil pentru că noi nu suntem niște antreprenori standard, noi nu lucrăm după niște manuale de economie, în care să vedem, să analizăm, la noi foarte multe lucruri se întâmplă după feeling. Câteodată reușim, câteodată nu reușim.

De aceea noi când am început nici nu am avut o idee de business, adică în 2012 nu era YouTube lansat în România, nu era exista monetizare. Deci a durat aproape un an până să ne dăm seama că ok, s-a lansat YouTube și am putea să monetizăm videoclipurile. Cred că antreprenorii ar trebui să facă din inimă ceea ce fac și să pună pasiune.

Lucrurile se întâmplă după aceea. Dacă urmăresc doar banul și calculează fiecare lucru… Noi nu suntem acest tip de antreprenori. La noi totul se face din pasiune și din dorința de a transmite acest bine mai departe. În momentul în care faci un lucru util pentru celălalt, lucruri bune se întâmplă și se întorc. Dar dacă te uiți doar la bani într-un business, nu știu dacă o să reușești.