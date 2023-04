Doi români au făcut un fel de Booking.com al firmelor de rent-a-car. Investiția inițială și capitalul suplimentar necesar

Doi antreprenori români au lansat o platformă online de închirieri de mașini după modelul Booking.com sau Airbnb, cu o investiție proprie care a ajuns la 122.000 EUR. Serviciul disponibil din 2022 este deja utilizat în 10 orașe mari din România și ajută firmele de rent-a-car să găsească mai ușor clienți.

Radu Albăstroiu (CEO - foto stânga) și Gabriel Frangu (CMO - foto dreapta) sunt tinerii antreprenori din spatele startup-ului românesc Mașini la Cheie. Când au lansat platforma de închirieri auto în aprilie 2022, au pornit cu un singur furnizor și 4 mașini. Acum, spune CEO-ul într-un interviu acordat StartupCafe.ro, au ajuns la peste 40 de furnizori și peste 200 de mașini în București, Brașov, Constanța, Oradea, Timișoara, Craiova, Ploiești, Cluj-Napoca, Iași și Târgu Mureș.

Radu Albăstroiu, directorul general al startup-ului, este software developer cu peste 5 ani de experiență și fost proprietar de firmă de închirieri auto. De cealaltă parte, Gabriel Frangu este student în anul 4 la The Entrepreneurship Academy, unde a fondat și alte business-uri.

„Am început afacerea prin a închiria mașini și prin intermediul acestei experiențe am realizat care sunt provocările celor care dețin flote de mașini și am vrut să venim cu o platformă integrată pentru a întâmpină neajunsurile. În același timp, am realizat că firmele ce au ca domeniu de activitate închirierea de mașini, e posibil să nu aibă cunoștintele și resursele necesare dezvoltării unui produs propriu. Am observat că principala metodă de promovare a unor astfel de servicii erau website-urile de vânzări online, care nu oferă neapărat funcționalități specializate către acest segment. De multe ori aceste website-uri nu prezentau oferta actualizată și nu ofereau opțiunea de rezervare online”, spune Radu Albăstroiu.