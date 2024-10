O IT-istă româncă a atras 3,75 milioane dolari de la Google și alți investitori pentru startup-ul ei de inteligență artificială, în SUA

O tânără din România a plecat în SUA pentru studii și și-a lansat un startup de inteligență artificială, iar zilele acestea a obținut o finanțare de capital de risc de 3,75 milioane de dolari, condusă de Gradient, fond de investiții al companiei americane Google, dedicat tehnologiilor AI.

Ana-Maria Constantin, care are studii în astrofizică și informatică, are 31 de ani și a fondat sartup-ul Cascade AI alături de co-fondatorul ei, Pulak Goyal, în SUA, în urmă cu 2 ani. Pe 24 octombrie 2024, firma a anunțat că a atras investiția seed de 3,75 milioane dolari condusă de Gradient, cu participarea fondurilor de venture capital Myriad Venture Partners și Success Venture Partners.

În cei doi ani de existență, startup-ul condus de Ana-Maria Constantin ajunge astfel la investiții totale de 5,4 milioane de dolari.

Firma Cascade AI a lansat un instrument care folosește tehnologia de inteligență artificială pentru a ajuta echipele de resurse umane din marile companii să gestioneze mai bine pachetele de beneficii și asigurări de sănătate, adesea complexe, pentru angajați. De asemenea, asistentul AI construit de startup-ul antreprenoarei românce îi ajută pe angajați să cunoască și să utilizeze mai simplu asigurările de sănătate pe care li le oferă companiile la care lucrează.

Cascade AI se alătură astfel altor startup-uri de tehnologie în care a investit fondul Google pentru inteligență artificială: Typing DNA (fondat de Raul Popa şi Cristian Tamaș) și Digitail (lansat de Sebastian Gabor, Ruxandra Pui și Alexandru Tăbolcea).

Într-un interviu acordat StartupCafe.ro, Ana-Maria Constantin a povestit că a fost olimpică la fizică și a plecat din România după ce a terminat liceul, pentru a merge la facultate, la Harvard. Ea are dublă cetățenie, după ce a obținut recent și cetățenia americană.

„Eu am plecat din România imediat după clasa a XII-a, deci eu nu am experiență de muncă în România, toți anii mei din România erau focalizați pe școală, pe olimpiade și pe concursurile de fizică. Eu nu am detalii despre cum este să începi o companie în România, dar sunt povești de succes. UiPath este o companie extraordinară. Mindsetul antreprenorilor de succes pe care i-am cunoscut eu este că sunt oameni care nu se lasă descurajați de obstacole și văd obstacolele ca pe oportunități și încearcă să găsească un mod în care să reușească să-și realizeze visurile și ideile pe care le au” - a declarat CEO-ul Cascade AI, Ana-Maria Constantin, pentru StartupCafe.ro, într-un interviu pe care urmează să-l publicăm în întregime, în format video.