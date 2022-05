Finanțare de 2 milioane euro pentru platforma românească de educație Adservio, să se extindă în Europa

Platforma românească de management educațional Adservio, fondată de antreprenorul Alexandru Holicov (foto-dreapta), atrage o investiție de 2 milioane de euro într-o rundă de venture capital acordată de fondul de investiții condus de managerul Marius Ghenea (foto-stânga), Catalyst România Fund II, susținut de Uniunea Europeană.

Cu noua investiție, compania ed-tech românească își finanțează eforul de extinedrea în Europa.

Adservio are o experiență de 14 ani pe piața tehnologiilor pentru educație. Astăzi, platforma sprijină peste 1000 de școli în transformarea digitală a proceselor educaționale și de management oferind un instrument modern de lucru în ajutorul elevilor și profesorilor.

„Această rundă de finanțare ne ajută să facem pasul următor în scalarea business-ului: îndrăznim să ieșim în afara granițelor. Am creat Adservio într-un moment în care piața mondială de EdTech era la începuturile sale. De atunci, ne-am concentrat să venim în întâmpinarea nevoilor de digitalizare ale școlilor, în contextul local. Am contribuit la lansarea unui program pilot prin care Ministerul Educației recunoaște folosirea exclusivă a catalogului digital – măsură care ne dă speranța în transformarea mai accelerată a digitalizării în școli. Tehnologiile EdTech au luat un mare avânt în contextul pandemiei. La fel a fost și pentru noi: am integrat noi tehnologii și am dezvoltat noi module, împreună cu manageri de școală, profesori, părinți și elevi”, a declarat Alexandru Holicov, fondator Adservio, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.