București: Nou program de lecții de afaceri, cu taxă de 4.500 EUR, pentru antreprenori

Școala românească de afaceri Beyond Business School, fondată de antreprenorii Gregoire Vigroux și Andra Ghibuțiu, lansează în București o nouă ediție a programului de lecții de business, cu taxă de 4.500 EUR.

Programul se derulează pe parcursul a 10 weekenduri, între 10 ianuarie și 29 martie 2025. Cursurile și masterclass-urile interactive vor avea loc sâmbăta și duminica dimineața, conform unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Programul cuprinde 120 de ore de cursuri intensive, susținute de peste 60 de experți, antreprenori și directori executivi:

„În esență, programul nostru a fost conceput pentru a forma viitoarea generație de lideri de afaceri din România și pentru a construi o rețea puternică și influentă de absolvenți, cunoscută sub numele de ‘Beyonders’. Pentru a-i sprijini pe studenții noștri să devină lideri mai buni, am selectat cu atenție profesori și invitați care sunt printre cei mai de seamă antreprenori și directori executivi din România – și dincolo de granițele acesteia”, a spus Grégoire Vigroux, co-fondator al Beyond Business School.

„În prima noastră cohortă am avut 31 de participanți extrem de motivați și ambițioși, provenind din companii de top precum Renault-Dacia, EY, Auchan, Penny, PepsiCo, Up, PwC și Google”, a declarat Andra Ghibuțiu, co-fondator și CEO al Beyond Business School. „ Cu o rată generală de satisfacție de 4,77 din 5, feedback-ul lor a fost extraordinar. Pentru cea de-a doua serie a programului, căutăm aceeași tipologie de profesioniști ambițioși, dedicați dezvoltării continue și care își doresc să își accelereze parcursul profesional”.