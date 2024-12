Un antreprenor tech îi cheamă pe români la vot: Cu finanțarea europeană, am dovedit că România poate să inoveze

Tânărul antreprenor Cornel Amariei, co-fondator al startup-ului clujean de tehnologie medicală .lumen, a subliniat rolul Uniunii Europene în dezvoltarea inovației și i-a îndemnat pe români să meargă la vot, la alegerile prezidențiale.

Inginer de profesie, Cornel Amariei a fondat startup-ul .lumen, alături de Gabriel Chindriş și Mihai Ivașcu, în anul 2020. Firma clujeană a dezvoltat un dispozitiv medical care ajută persoanele nevăzătoare să se orienteze la deplasare. Dispozitivul .lumen se poartă la nivelul capului și oferă utilizatorului nevăzător ghidaj pentru a se deplasa.

În urmă cu 3 ani, startup-ul clujean a obținut o finanțare de 9,75 milioane euro de la Uniunea Europeană, iar acum Cornel Amariei (31 de ani) a postat pe LinkedIn un mesaj în care îi cheamă la vot pe români, în sprijinul parcursului european al României:

„Am creat .lumen în România, datorită Uniunii Europene

Acum 3 ani, Uniunea Europeană ne-a acordat o finanțare de tip "blended" de 9,7M EUR.

Cu această finanțare, am creat tehnologie ce schimbă vieți. Cu ea, am pus România pe hărți pe care nu a fost niciodată, și am dovedit că România poate să inoveze.

Fară Uniunea Europeană, .lumen nu exista astăzi.

Așa că hai la vot!”