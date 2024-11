Antreprenor român din IT: „Erau oameni care aveau 3-6 luni experiență și cereau salarii exorbitante. Inteligența artificială creează un echilibru”. Interviu cu Teodor Blidăruș, co-fondator FintechOS

Antreprenorul Teodor Blidăruș, co-fondator al companiei IT FintechOS, a declarat, într-un interviu acordat StartupCafe.ro, că pe piața românească a forței de muncă din IT s-a oprit „cavalcada de salarii peste salarii”, iar tehnologiile de inteligență artificială „creează un echilibru într-o piață de forță de muncă în care ajunseserăm să plătim, în mod exagerat, niște oameni care nu aveau experiența necesară”.

El a mai spus că, în România, piața forței de muncă din IT ajunsese în situația în care lucrători cu mai puțin de un an de experiență puteau obține salarii nete de 10.000 de lei, „ceea ce este inimaginabil”.

FintechOS a operat concedieri de personal, în anul 2023, iar în 2024 a anunțat că face din nou angajări. Acum, directorul general al companiei (CEO) spune că nu are „o problemă reală în a recruta” personal, mai ales după ce, în primăvară, FintechOS și-a asigurat o nouă runde de finanțare, de 60 de milioane de dolari, de la mari fonduri de investiții.

„Faptul că am atras o nouă rundă de finanțare evident că ne-a ajutat, dar l-a sfârșitul zilei reușești să atragi oamenii cu care vrei să împingi autobuzul, nu care să stea în autobuz. Și cred că oamenii ăia înțeleg” - spune Blidăruș.

Fondată în anul 2017, la București, de Teodor Blidăruș și Sergiu Neguț, FintechOS a atras în total finanțări de circa 145 de milioane de dolari de la fonduri de investiții, pentru a se extinde pe piețele interaționale. Compania dezvoltă o platformă de management al produselor financiare. Clienții săi sunt băncile, firmele de asigurări și alte institiții financiare.

Compania are acum „puțin peste 200” de angajați în România, Marea Britanie, Portugalia și SUA, potrivit CEO-ului. Pentru anul 2022, firma FintechOS SRL din București raportase un număr mediu de 253 de angajați, potrivit datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor.

Erau cereri de salarii, în România, peste salariile din Londra

StartupCafe.ro: Am văzut că ați demarat o campanie de recrutare de personal. Acum cu ce provocări vă confruntați atunci când vreți să recrutați din nou oameni, după ce ați făcut disponibilizări de personal, anul trecut?

Teodor Blidăruș: Eu, personal, în toate conversațiile pe care le-am avut până acum, îți spun sincer că nu am avut provocări. Pentru că la momentul respectiv am ieșit public și am explicat, într-un mod echilibrat, cum stau lucrurile - dacă te uiți, la sfârșitul zilei au fost și niște exagerări masive - lumea a înțeles până la urmă că nu disponibilizam sute de oameni.

StartupCafe.ro: Cam câți oameni au fost disponibilizați de la FintechOS, anul trecut?

Teodor Blidăruș: Au fost semnificativ mai puțini. N-o să sau un număr, pentru că nu l-am dat nici atunci. Comparativ, dacă te uiți la o companie de 200-300 de angajați, în jur de 10%. Dacă compari cu ce s-a întâmplat în alte domenii, în alte piețe, ce s-a întâmplat cu marii jucători, eu cred că noi am fost extrem de echilibrați și cumpătați.

Nu mi se pare că avem o problemă reală, în momentul de față, în a recruta. Cred că oamenii vor să lucreze cu oameni. Business-ul nostru e un business de creiere, e greu să lucrezi în business-ul ăsta și să nu poți să corelezi niște lucruri care se întâmplă în industrie cu anumite acțiuni. Brandul nostru este puternic, compania a crescut și crește în continuare. Faptul că am atras o nouă rundă de finanțare evident că ne-a ajutat, dar l-a sfârșitul zilei reușești să atragi oamenii cu care vrei să împingi autobuzul, nu care să stea în autobuz. Și cred că oamenii ăia înțeleg.

StartupCafe.ro: Cum percepi piața forței de muncă din IT, în România, în perioada aceasta? Ieri, Amazon a anunțat disponibilizări în România, care este dinamica pieței?

Teodor Blidăruș: Aici pot să spun că văd schimbări. În primul rând, mi se pare că toată cavalcada asta de salarii peste salarii, care era total nesustenabilă, mi se pare că s-a oprit. Există mult mai multă rezonabilitate în piață, vizavi de cerere și ofertă. Sunt oameni buni care își caută oportunități noi și asta ne-a ajutat, adică am reușit să aducem niște oameni excepționali, unii de la concurenții noștri, alții de la companii renumite.

În al doilea rând, este partea de inteligență artificială, care creează un echilibru într-o piață de forță de muncă în care ajunseserăm să plătim, într-un mod exagerat, niște oameni care nu aveau experiența necesară. Erau oameni care aveau 3 luni, 6 luni de experiență și cereau niște salarii exorbitante.

StartupCafe.ro: Cam cât cereau?

Teodor Blidăruș: Dacă erai o companie care avea KPI-uri (indicatori de performanță- n.r.) de recrutare - la noi acestea nu au fost niciodată doar KPI-uri, nu poți să-ți propui să faci performanță doar angajând oameni, performanța se face altfel. Dar sunt companii care sunt excesiv focusate pe numărul de angajați și erau oameni care aveau sub un an experiență și puteau să primească 10.000 de lei net, ceea ce este inimaginabil, dacă stai și te gândești. Aveam salarii sau cereri de salarii, în România, care erau peste salariile de engineering sau de project management în Londra. Și București ca București, dar te uiți la Cluj, Iași, care erau predominant focusate către un business de servicii și outsourcing, unde migrația de personal era semnificativ mai mare, salariile erau semnificativ mai mari în Cluj. Și asta este anormal.

„Am învățat să respect experiența și atitudinea oamenilor”

StartupCafe.ro: Mai faceți angajări, pe ce posturi?

Teodor Blidăruș: Da. Pe zona de customer success, angajăm ingineri, deci programatori QA, angajăm consultanți, business analysts, project manageri, oameni de vânzări. Nu pot să spun că noi ne-am oprit vreodată din angajări. Și cred că, pe măsură ce compania evoluează și începi să înțelegi mai bine anumite lucruri- care merg, care nu merg- există o anumită dinamică de personal. Dar chiar și în momentele în care noi am avut runde din acestea de disponibilizări, dinamica noastră nu a depășit niciodată 10%. În niciuna din rundele alea. Dacă compari asta cu o companie predominant de servicii, acolo vorbești de cel puțin 20%, fluctuație de personal, oameni care îți pleacă din firmă și care trebuie înlocuiți.

StartupCafe.ro: Cam ce salarii mai dați acum?

Teodor Blidăruș: Nu pot acum să ți le spun, dar știu că noi, la FintechOS, am plătit întotdeauna competitiv. Din două motive: pentru că credem că nu poți să construiești un produs global, care să transforme piața, cu niște oameni neexperimentați. La anul, o să ajung la 30 de ani de când lucrez în IT și vreau să spun că în anii ăștia am învățat să respect experiența și atitudinea oamenilor - astea două împreună - mai presus de orice. Eu consider că cu oamenii care au atitudinea potrivită poți să faci absolut orice.

După atâția ani de lucrat și în SUA și în UK, inginerii noștri nu sunt cu nimic mai prejos decât oamenii din Silicon Valley. Știu că există chestia asta, „a, mergem în Silicon Valley...”. Sunt o armată de oameni care au lucrat toată viața lor în outsourcing în România și se uită acolo și cred că văd viitorul. Există oameni de genul acesta în România, cu duiumul.

Noi întotdeauna am plătit competitiv, pentru că avantajul unui om care știe ce trebuie să facă și care este motivat este groundbreaking (hotărâtor- n.r.) nu-l măsori în faptul că te costă 1.000 de euro în plus.

StartupCafe.ro: Câți oameni aveți acum în total, în România și în Anglia, unde mai aveți birouri?

Teodor Blidăruș: În jur de 200 și un pic. Avem angajați în State, UK, Portugalia.

StartupCafe.ro: După ultima rundă de investiții, de 60 de milioane de dolari, cum a mers compania, în ce ați investit banii?

Teodor Blidăruș: Cea mai mare parte din bani se duce în continuare în produs. FintechOS Evolve este prima tehnologie de tip financial product engine, care are embeded artificial intelligence across the board - în product management, în back-office, în customer engagement. Deci mulți bani se duc acolo. În operațiunile de customer success, deci am revigorat tot ce înseamnă leadership în customer success, am adus oameni foarte experimentați pe zona de customer service, customer success, professional services, partner management. Deci aici am investit foarte mult, pentru că firma a ajuns la un anumit nivel la care interacționează cu piața și piața așteaptă altceva. Adică nu te mai poți prezenta acolo și să-ți scuzi aparentele defecte prin faptul că ești un startup. Noi am înțeles lucrul ăsta. Și aici, în România, când lucrezi cu Groupama, CEC Bank, BRD, ăștia sunt jucători tier one (de prim nivel - n.r.), trebuie să poți să operezi la nivelul la care operează ei. Și cam acolo s-au dus banii.

2 posibile noi runde de investiții în următorii 4 ani

StartupCafe.ro: Cum vezi interesul actual pentru inteligență artificială?

Teodor Blidăruș: Eu îl văd foarte real. Adică inclusiv la noi, inclusiv intern, în produs, în interacțiunile cu clienții, în ce deploy-ază (lansează - n.r.) clienții, este cât se poate de real. Nu e cale de întoarcere și diferențele sunt majore. De exemplu, am deploy-at niște produse pe zona de health cu unul dintre asigurătorii tire one în UK, pe zona de back office și automatizare de claims cecreri - n.r.), câștigurile sunt masive. Adică vorbești de 70-80% timp de procesare scăzut și aproape 35% scădere de costuri de procesare, datorită AI. Deci trendul este masiv, cred că s-a întâmplat un pic mai repede decât se așteptau toți și cui nu este onboard (la bprd - n.r.) îi va fi foarte greu, în 2025, să concureze la nivel de banking sau asigurări cu o companie care folosește AI, dacă nu ești o companie care nu folosește AI. Nu ai nicio șansă.

StartupCafe.ro: Cum vezi evoluția pieței bancare și a fintech, mai există acestă dihotomie, care era acum 2-3-5 ani, între băncile convenționale și fintech-uri?

Teodor Blidăruș: Aș spune și da și nu. Aș spune nu, din prisma faptului că au fost destul de multe trenduri din astea iluzorii și avantaje competitive care nu au fost de durată. Și e clar că organizațiile de tire 1, tire 2 au reușit să-și ridice nivelul pe partea de automatizare și customer experience. În piața de fintech erau multe organizații care erau finanțate artificial, atrăgeau bani și finanțau din balance sheet-ul (bilanț n.r.) ăla pierderea. Noi le numim Klarna copycats (imitatori ai platformei Klarna - n.r.). Poți să faci un copycat, două, dar când apare a treia generație de copycat a Klarna e clar că modelele acelea de business sunt nesustenabile. Din punctul acesta de vedere, băncile au reușit să echilibreze lupta.

Pe de altă parte, unde mi se pare că lucrurile stau prost este viteza de a adopta tehnologie, de a stabili parteneriate. Acum o săptămână discutam cu o bancă tire 1 din SUA și de la momentul la care am decis că vom face ceva împreună, tot procesul de compliance (conformare - n.r.) și și onboarding (îmbarcare - n.r.) al nostru ca partener - dar nu ca partener direct, ci printr-un partener care este deja onboard-at - prognoza lor este că durează între 9 și 10 luni. Deci în continuare te lovești de acest lack of urgency (lipsa simțului urgenței - n.r.), care cred că este cea mai mare barieră pe care o au pentru a inova mai repede. Sunt niște oameni extrem de inteligenți, dacă mă uit în domeniul bancar, la noi, oameni foarte competenți, dar cred că problema este că procesele interne nu le permit să se miște și să inoveze.

Multe din bănci ajung să-și construiască centre de IT captive, să angajeze 500-1000 de oameni, eu nu cred că aceasta este calea înainte. În loc să rezolvi problemele care presupun fluidizarea unor partenriate, ajungi să-ți aduci mult mai multe costuri in house (costuri proprii- n.r.).

StartupCafe.ro: În total, ce investiții ați atras și la cât a fost evaluată FintechOS?

Teodor Blidăruș: 145 de milioane de dolari, investiții atrase. Am făcut evaluarea companiei, dar este irelevant. Companiile nu trăiesc din evaluări, astea sunt niște metrici de vanitate. Evaluarea unei companii se face în momentul în care se tranzacționează ori la bursă, ori privat, când cineva cumpără și vinde. Restul e cancan. Dar pot să-ți spun că este o evaluare semnificativă.

StartupCafe.ro: Care este obiectvul vostru, vreți să faceți un exit, vreți să vă listați pe bursă?

Teodor Blidăruș: Nu avem un obiectiv nici de exit, nici de listare pe bursă. Ne uităm la un plan de creștere pe urmăorii 4 ani, care este destul de clar mapat. Planul de creștere se focusează pe Europa și pe UK, cu dezvoltarea unor canale alternative pentru SUA și Asia-Pacific, unde în momentul de față generăm destul de multă tracțiune. În fiecare sediu atragem clienți noi și expansiunea merge bine și acolo.

Este posibil ca în următorii 4 ani, potențial, să ne mai uităm la încă o rundă de finanțare sau poate două. Dar, în esență, în momentul de față, avem și capitalul necesar și o îmbunătățire semnificativă din punct devedere al eficienței operaționale, deci focusul este pe creștere și pe atragerea de clienți noi.

StartupCafe.ro: Când credeți că ajungeți la break-even?

Teodor Blidăruș: Trebuia să ajungem anul ăsta. O să vedem dacă putem să închidem anul pe break-even, dacă nu, mă aștept că discutăm de câteva luni. Avem și venituri, suntem aproape de break-even, avem și finanțare, deci suntem într-un punct stabil.