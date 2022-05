Compania românească de jocuri video Amber, cifră de afaceri de aproape 127 milioane lei în 2021

Compania românească de jocuri video Amber, fondată de antreprenorul Mihai Pohonțu, a înregistrat o cifră de afaceri de 126,8 milioane de lei în 2021, cu 56% mai mult față de 2020, conform unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Din cifra de afaceri de 126,8 milioane de lei generată în 2021, aproape 70% au fost venituri din activitatea de R&D pentru dezvoltarea de jocuri video.

Restul de 30% sunt venituri provenite din serviciile de asistență pentru dezvoltare, inclusiv asigurarea calității, asistența pentru clienți și localizare, a transmis compania.

La cifra de afaceri a Amber din 2021 au contribuit entitățile străine, în principal cele din SUA. Compania colaborează cu mari companii ca Amazon, Disney, NBC Universal, Paradox Interactive, Rovio, That Game Company, N3twork și multe altele.

Amintim că fondatorul Amber, Mihai Pohonțu s-a retras din funcția de CEO (director general) al companiei românești de jocuri video, conform unui anunț din august 2021, iar poziția sa a fost preluată de un fost vicepreședinte de la Electronic Arts, un gigant al industriei de gaming.

Actualul CEO al Amber, Jaime Gine, conduce toate operațiunile companiei din România, Statele Unite, Mexic și Canada.

„2021 a fost un an excelent pentru Amber, unul în care am înregistrat o creștere masivă în ceea ce privește canalul de vânzări, pe fondul investițiilor efectuate în ultimii ani în consolidarea echipelor noastre de dezvoltare și de organizare a activităților de vânzări. Ne-am depășit cu 10% estimările privind veniturile pentru 2021 și am încheiat anul cu cea mai mare cifră de afaceri înregistrată vreodată de un studio independent de jocuri video din România. Accesul la talente cheie este esențial pentru Amber și credem că suntem poziționați în mod unic pentru a profita de cele mai recente tendințe din industrie și pentru a valorifica baza de talente disponibilă pe piețele emergente. Ne așteptăm ca creșterea noastră să se accelereze în 2022, în linie cu cererea tot mai ridicată pentru serviciile Amber”, spune Jaime Giné, CEO al Amber.