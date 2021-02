Suplimentare de buget la fondurile pentru studenți-antreprenori Innotech

Programul de finanțare Innotech Student, prin care sudenții, masteranzii și doctoranzii din România vor putea obține fonduri nerambursabile de până la 100.000 de euro fiecare, pentru mici afaceri, urmează să fie suplimentat, potrivit unui proiect de hotărâre de guvern.

Astfel, bugetul total Innotech Student ar urma să crească de la 20 de milioane de euro la 65,2 milioane de euro (85% de la UE și 15% din bugetul de stat).

Reamintim că în programul Innotech Student se finanțează proiecte de maximum 2 milioane de euro fiecare, derulate de adminstratori de granturi - care pot fi universități, ONG-uri, patronate, sindicate etc. În aceste proiecte mari vor fi incluși studenși, masteranzi sau doctoranzi care vor urma traing-uri și sesiuni de mentorat, iar o parte dintre aceștia vor primi și granturi pentru mici afaceri. Aceste granturi se vor situa între valori maxime de 40.000-100.000 de euro fiecare, în funcție de numărul de locuri de muncă pe care le vor crea.

Anul trecut, potențialii adminstratori de granturi au depus în program 351 de propiecte mari ( de până la 2 milioane euro fiecare) în valoare totală de aproape 680 milioane euro. În urma evaluărilor, au fost admise de principiu 252 de proiecte, cu o valoare totală a cheltuielilor eligibile de 492 milioane de euro.

Potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, primele 3 proiecte admise pentru finanțare, în ordinea punctajelor obținute (100 de puncte din 100 maxim posibile) consumă 5,9 milioane de euro, reprezentând un cuantum de 29.57% din alocare.

Aceste proiecte ar conduce la dezvoltarea unui număr de 83 de mici afaceri, reprezentând 25,54% din ținta indicatorului de rezultat (325 de întreprinderi sprijinite).

Următoarele 30 de proiecte depuse de portențialii administratori de granturi au obţinut punctaj identic, respectiv 99 de puncte.

Prin majorarea bugetului programului la 65,2 milioane de euro, MIPE vrea să finanțeze toate cele 30 de proiecte care au câte 99 de puncte.

Astfel, primele 33 de proiecte mari, care vor fi finanțate prin Innotech Student, vor include 9.900 de cursanți, din care 650 de tineri își vor face firme și vor crea aproximativ 1.300 de locuri de muncă.

„Valoarea Programului Național INNOTECH STUDENT alocată în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 este de 316.024.922,93 lei, echivalentul a 65.247.222,66 euro, la cursul InforEuro din luna mai 2020, reprezentând luna publicării Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice INNOTECH STUDENT, cu modificările ulterioare, din care contribuția Uniunii Europene este de 268.621,184,49 lei, echivalentul a 55.460.139,26 euro, corespunzând unei contribuții UE de 85%, iar contribuția națională este de 47.403.738,44 lei, echivalentul a 9.787.083,40 euro, corespunzând unei contribuții naționale de 15%” - prevede proiectul de HG inițiat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Sumele necesare se vor constitui atât din disponibilul financiar existent la nivelul axei prioritare 6 Educaţie şi Competenţe din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, din economiile identificate la nivelul altor proiecte finanțate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (ținând cont de situațiile care apar pe parcursul implementării proiectelor – rezilieri de contracte, economii în implementarea proiectelor, corecții financiare sau alte elemente care conduc în ansamblu la autorizarea unor cheltuieli eligibile în sumă mai mică decât cea contractată inițial), precum şi din surse de finanţare suplimentate prin mecanismul REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe).

Reamintim că tot din REACT-EU este finanțată și suplimentarea Măsurii 2- capital de lucru de câte 2.000-150.000 de euro pentru IMM-uri, de la Ministerul Economiei.

Revenind la Innotech Student, în mai 2020, când a fost lansat programul, vicepremierul de atunci, Raluca Turcan, susținea că vor fi alocați 150 de milioane de euro, dar iată că în final programul a rămas la 20 de milioane de euro, iar abia acum noul guvern Cîțu urmează să-l majoreze la 65,2 milioane de euro, mult sub nivelul promis anul trecut.

"Prin acest proiect de 150 milioane de euro estimăm că vor fi create peste 900 de afaceri şi aproximativ 5.000 de locuri de muncă", spunea, pe 29 mai 2020, vicepremierul de atunci, Raluca Turcan, care este ministru al Muncii în noul Guvern Cîțu.

Din bugetul de 65,2 milioane de euro al programului Innotech Student, aproximatov 45,6 milioane de euro ar trebuie să meargă către schema de ajutoare de minimis, adică banii care vor ajunge efectiv la studenți. Restul de buget va putea fi folosit de administratorii de granturi pentru cheltuielile din proiectele lor, inclusiv salariile echipelor de proiecte, chirii, deplasări, traineri etc.