Revine vechea Măsură 3 (Acțunea 4.1.1-POC): Boloș promite granturi de investiții IMM de max. 200.000 EUR și max. 1 milion EUR, cu buget suplimentar

​Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii din România vor putea să obțină, până la urmă, granturi pentru investiții prin Acțiunea 4.1.1-POC (fosta Măsură 3), într-o formulă nouă, cu buget suplimentar, printr-un apel de proiecte care va fi lansat cel târziu la începutul lunii iulie 2022, a anunțat, sâmbătă, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș.

Scurtă recapitulare:

Acum, Marcel Boloș, care a revenit ca ministru la MIPE, anunță că va da drumul Acțiunii 4.1.1-POC, la începutul lunii iulie 2022, cel tâziu, în formulă schimbată:

Ce a afirmat Marcel Boloș, pe Facebook, sâmbătă:

„Astăzi, împreună cu echipa #POC la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, 𝗠𝗮̆𝘀𝘂𝗿𝗮 𝟰.𝟭.𝟭 𝗱𝗲𝘃𝗶𝗻𝗲 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗰𝘂 𝗼 𝗮𝗹𝗼𝗰𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝟰𝟭𝟮 𝗺𝗶𝗹𝗶𝗼𝗮𝗻𝗲 𝗲𝘂𝗿𝗼! Am primit peste 120 de mesaje pe emailul personal și pe paginile de Facebook din partea antreprenorilor români care, afectați de #pandemie, au nevoie ca de aer de sprijin prin finanțări europene. Mă refer la „faimoasa” Măsură 4.1.1 pentru investiții în activități productive.

Am evitat însă până acum să ofer informații publice în mod oficial, deși v-am asigurat încă din perioada de preluare interimară a mandatului la #MIPE că lucrez împreună cu echipa #POC la acest aspect, în paralel cu acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru destinat activităților agroalimentare - măsură agreată deja și cu #ComisiaEuropeană.

Măsura 4.1.1, pentru care am propus o alocare aproximativă de 412 milioane de euro, va fi publicată în consultare publică în intervalul 2-12 iunie, urmând ca Apelul să fie 𝘭𝘢𝘯𝘴𝘢𝘵 𝘤𝘦𝘭 𝘮𝘢𝘪 𝘵𝘢̂𝘳𝘻𝘪𝘶 𝘭𝘢 𝘪̂𝘯𝘤𝘦𝘱𝘶𝘵𝘶𝘭 𝘭𝘶𝘯𝘪𝘪 𝘪𝘶𝘭𝘪𝘦 2022. Depunerea proiectelor se va face timp de 15 zile iar finalizarea contractării este prevăzută pentru mijlocul lunii octombrie 2022.

Cele aproximativ 412 milioane de euro sunt alocate astfel:

Granturi între 50.000 și 200.000 de euro pentru susținerea activităților din domeniul sănătate, învățământ și servicii pentru populație cum ar fi cele de înfrumusețare, coafor etc.

Granturi între 200.000 și 1 milion de euro pentru activitățile economice din domeniul producției, construcții, transport și depozitare, hoteluri și restaurante, reparații auto/moto etc.

La începutul săptămânii următoare #MIPE va publica o informare mai detaliată privind această măsură solicitată de mediul de afaceri. Tot în cursul săptămânii următoare vor fi detaliate informațiile privind finanțarea investițiilor pentru eficientizarea energetică propuse pentru IMM-uri, în valoare de aproximativ 300 milioane de euro”.