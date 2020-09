Fondurile europene de aproape 1 miliard Euro pentru firme, PFA, ONG: S-a stabilit termenul de depunere a cererilor de finanțare. A apărut și o eroare

George Alexandu

Daca timp de 10 luni in anul 2019 am avut angajiati pe firma, iar in decembrie nu am mai avut niciunul, pot sa angajez nr de salariarti avuti pana in octombrie 2019 si sa beneficiez de schemei de ajutor de capital de lucru??



Am cifra de afaceri de 345.000 lei si profit pe 2018 & 2019. Cod CAEN: 9329