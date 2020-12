Ajutoare de stat: Plăți, contracte, respingeri la Măsura 1 și Măsura 2. Când se poate redeschide Măsura 1

R BA

Domnii de la minister sunt la curent cu faptul ca bancile partenere ne-au chemat sa deschidem conturile de grant? Ca ne-au deschis conturi curente, spunanad ca fara ele nu ne pot deschide conturi curent? Ca pe aceste conturi curente bancile partenere ne taxeaza pentru fiecare luna incasand comisioane?

Cat timp trebuie sa tinem banii de co-finantare blocati? Astazi un domn care a raspuns la call center a spus ca toti am fost impartiti pe calupuri la cele 10 agentii, iar faptul ca cheltuim bani pe comisioane la conturile bancilor partenere nu intereseaza statul. Cum anume s-a facut impartirea la agentii? Ca in felul asta cei care au depus in prima zi ajung sa primeasca grantul la Sfantul Asteapta peste 5 luni. Incepe sa devina o chestie tipic romaneasca pentru ca nu exista nicio logica nici in aceasta impartire a dosarelor la agentii. Sau, mai pe romaneste spus, a inceput sa devina un fel de “cunosti pe la agentii pe cineva, primesti banii mai repede”. Altfel nu se explica cum numere ciudate din primele 5-6000 de firme pe lista primesc banii, iar ceilalti stau si asteapta.

De altfel, persoana de azi de la call-center a spus ca toate verificarile se fac manual. Cum e cu sistemul care verifica automat? Ca cei din agentii spun ca ei stau sa verifice ce cod carn ai si daca te incadrezi, daca codul caen pe care aplici este autoeizat sau nu si tot asa. S-au laudat cu sisteme automate, care sunt acelea?

De altfel e distractiv cand il vezi pe dl Rogojinaru spunand cele de mai sus, iar acum 3 saptamani, public, a spus ca in 2-3 saptamani, maxim o luna, toti aplicantii vor primi grantul.

Da, incepe sa aiba din ce in ce mai mult iz romanesc acest program. Stau si ma gandesc cu groaza la cei care asteptau acesti bani ptr supravietuire, sa se reprofileze, sa faca altceva... Probabil ca multi nici nu vor apuca sa mai primeasca grantul, deoarece de maine expira termenul de amanare a taxelor, iar cei care se vroiau sa foloseasca banii ptr asta vor incepe sa fie executati silit chiar de stat. Stat care lungeste aceste programe pentru ca nu au oameni, nu au facut un sistem automat (doar s-au laudat cu el), iar unele persoane au vorbit lucruri frumoase doar pentru ca se apropiau alegerile. Frumos.