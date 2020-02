Fond-record, de 820 milioane dolari, pentru startup-uri europene, lansat de Atomico, unde avem și un partener român

Startup-urile europene de tehnologie vor putea obține finanțări de capital de risc de câte 4 milioane de dolari sau mai mult, dintr-un nou fond de investiții, de 820 de milioane de dolari, lansat marți, 18 februarie 2020, de firma de venture capital Atomico, unde activează, mai nou, și o româncă, în calitate de partener.

Într-un comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro, firma de investiții londoneză a anunțat lansarea celui de-a cincilea fond al său, Atomico V, unul dintre cele mai mari fonduri de investiții de serie A lansate vreodată în Europa .

Prin acest fond de investiții, Atomico vrea să acorde startup-urilor europene preponderent finanțări de serie A. Acestea sunt runde de finanțare între 4 și 7 milioane de dolari (old series A) sau chiar 7-15 milioane de dolari (new series A), după terminologia vehiculată în lumea investițiilor de capital de risc.



De asemenea, noul fond va putea elibera și runde de investiții de serie B și C (care pot ajunge la 50 de milioane de dolari).

Atomico V caută startup-uri europene de tehnologie, care vor să schimbe decisiv domeniile în care activează, la nivel mondial. Fondul vrea să lucreze cu fondatori de startup-uri care „își asumă riscuri și împing limitele pentru a reconecta lumea în favoarea a ceva mai bun pentru cât mai mulți oameni cu putință”.

Fondul a fost suprasubscris peste ținta sa inițială, de 750 de milioane de dolari, pentru a crește valoarea totală a activelor sub managementul său la 2,7 miliarde de dolari.

Noul fond de 820 de milioane de dolari a fost strâns de la investitori instituționali mai vechi, dar și noi, printre care se află fonduri de pensii, fonduri ale fondurilor, fonduri suverane, companii de asigurări, bănci, fonduri susținute de guvern.

De asemenea, fondului i s-au alăturat, ca investitori individuali, și fondatori sau membri ai echipelor inițiale ale unor startup-uri europene de tehnologie ajunse acum mari companii globale, ca Spotify, Skype, Transferwise, Klarna, Supercell, Zoopla.

De altfel, Atomico a fost fondată în anul 2006 de miliardarul suedez Niklas Zennström, unul dintre fondatorii serviciului estonian de comunicații pe internet Skype, achiziționat în 2011 de Microsoft, pentru 8,5 miliarde de dolari. Zennström este CEO și partener fondator în Atomico.

În 16 ianuarie 2020, românca Irina Elena Haivas, medic chirurg de profesie, absolventă a Universităţii de Medicină din Iaşi (2001-2004), a fost numită partener în cadrul Atomico.

Fondul de investiții dispune de un program open source de Conscious Scaling (de dezvoltare etică a business-urilor), prin care fondatorii de startup-uri iau în calcul toate părțile interesate (stakeholders), identificând și reducând riscurile pe termen lung legate de un model de business și de impactul său asupra societății și mediului înconjurător.

De asemenea, Atomico are și un ghid de diversitate și incluziune pentru fondatori.

