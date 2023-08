Era Yahoo! Messenger: Tu ce ID aveai? De la status și avatar, la emoticoane și Buzz!

Astăzi facem live-uri pe TikTok, postăm story-uri pe rețelele sociale ale lui Mark Zuckerberg, Instagram și Facebook, și „depindem” aproape în totalitate de WhatsApp. Până acum 10 ani, însă, lucrurile stăteau puțin diferit: căutam simboluri pentru a forma emoticoane și răspundeam cu ”DND” (do not disturb) sau ”BRB” (be right back) când aveam treabă.

Probabil că ți-am trezit ceva amintiri deja. Este vorba despre Yahoo! Messenger, serviciul de mesagerie pe care cred că l-am folosit cu toții la un moment dat. Chiar, îți mai amintești celebrul sunet de notificare când primeam ”Buzz” pe Mess? Din păcate, Yahoo! Messenger s-a închis definitiv în 2018, pentru că foarte puțini îl mai foloseau odată cu apariția Facebook. Pentru context, aplicația lui Zuckerberg s-a lansat în 2004.

Yahoo! Messenger a fost lansat de compania americană Yahoo! în 1998, inițial cu denumirea Yahoo Pager, un serviciu disponibil gratuit pentru care era nevoie să ai o conexiune activă la internet. Nu știm exact câți utilizatori a avut serviciul de chat în Europa, dar în 2002, în SUA ajunsese la peste 20 de milioane de useri, după cum arată CNET, iar în 2007 avea aproape 28 milioane, conform Reuters.

În 2018, când Yahoo! se pregătea să renunțe la Mess, anunța că serviciul de conversații ar putea avea un înlocuitor, Squirrel, o aplicație de mesagerie care nu a ajuns să aibă succesul Yahoo! Messenger, conform TechCrunch. Compania americană și-a mai încercat norocul tot în 2018 și cu Yahoo! Together, aplicație care a rezistat doar până în 2019 când a fost închisă definitiv.

Nostalgia Yahoo! Messenger: Buzz, ID, avatar, status și altele

În era Mess nu aveam clasicele „friend request” sau „follow”, disponibile pe rețelele sociale moderne, așa că probabil una dintre cele mai auzite întrebări pe atunci era „care e ID-ul tău?”. ID-ul era un fel de nickname, pentru unii simplu, adică „nume_prenume”, pentru alții era o formă de exprimare („cat_lover” sau „andrei_superhero”. P.S.: cred că toți am avut „acel” prieten).

Lista de prieteni era organizată alfabetic, iar înainte de a avea un ID, era nevoie să ai o adresă de mail cu care să îți creezi cont pe Yahoo! Messenger.

Ce mai puteam face pe Yahoo! Messenger: