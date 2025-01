Încă 5 miliarde dolari finanțare pentru Databricks, companie care are și 2 cofondatori români

Compania IT americană Databricks, care are printre fondatori și doi ingineri de origine română, a mai obținut acum peste 5 miliarde de dolari finanțare, de data aceasta sub formă de împrumut, relatează Bloomberg.

Finanțarea rambursabilă, care constă într-o combinație de tipuri de credite, este asigurată de o lungă listă de finanțatori, printre care fonduri de investiții ca Blackstone Inc., Apollo Global Management Inc. și Blue Owl Capital Inc., precum și mari bănci, ca JPMorgan, Barclays Plc, Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley și BNP Paribas SA.

Noua finanțare de peste 5 miliarde de dolari, obținută acum de Databricks vine la o lună de la o rundă de investiții de 10 miliarde de dolari pe care compania IT a obținut-o de la mari fonduri de capital, în urma căreia „decacornul” a fost evaluat la 62 de miliarde de dolari.

Databricks a fost fondată în anul 2013 de un grup de profesori de la University of California, Berkeley. Compania dezvoltă tehnologii de baze de date și inteligență artificială, iar printre fondatorii săi se numără CEO-ul companiei, suedezul Ali Ghodsi, precum și doi informaticieni de origine română: Ion Stoica (președinte executiv al companiei) și Matei Zaharia (director de tehnologie - CTO).

Ion Stoica (foto-dreapta) este profesor la universtatea UC Berkeley. Acesta s-a format ca inginer mai întâi în România, unde a obținut un masterat în inginerie electrică și informtică, la Politehnica din București (1989). Stoica are și un doctorat la Carnegie Mellon University (SUA). În America, el a obținut numeroase premii și distincții în domeniul tehnologiei. Ion Stoica a mai co-fondat și alte companii puternice în SUA: Anyscale și Conviva.

Matei Zaharia (foto-stânga) s-a născut în România, dar când era copil, s-a mutat cu familia în Canada. El a făcut facultatea la Universitatea din Waterloo, Canada, iar apoi și-a luat doctoratul în SUA, la UC Berkeley, sub îndrumarea lui Ion Stoica. Matei Zaharia este cunoscut ca inventator al Apache Spark, unul dintre cele mai utilizate framework-uri în procesarea de date. În prezent, el predă la universitățile americane Stanford și MIT.