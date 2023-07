Miliardarul român Daniel Dines demisionează din funcția de co-CEO al UiPath, compania pe care a fondat-o

Miliardarul român Daniel Dines demisionează din funcția de co-CEO al companiei IT româno-americane UiPath, pe care a fondat-o alături de Marius Tîrcă.

Dines a notificat, pe 7 iulie, Consiliul de Administrație al UiPath, Inc. că va demisiona din funcția de co-director general al companiei, începând cu data de 31 ianuarie 2024. Ulterior, celălalt co-CEO al firmei, Rob Enslin, va rămâne singur pe funcția de CEO, conform unei notificări făcute de UiPath la autoritatea americană de burse (SEC).

Mai departe, Daniel Dines va rămâne în poziția de președinte executiv al Consiliului de Administrație al UiPath și va lua în primire și o funcție nou-creată de Chief Inovation Officer (director de inovare).

„În noua sa poziție la UiPath, în calitate de Chief Inovation Officer, domnul Dines va conduce inițiativele tehnologice și de inteligență artificială ale companiei” - a precizat UiPath.

„Ca inginer în sinea mea, aici a fost întotdeauna adevărata mea pasiune. Vreau să conduc agenda de inovare UiPath pentru a transforma automatizarea companiilor prin valorificarea următoarei generații de tehnologii AI în soluții practice pentru clienții noștri. De asemenea, voi continua să servesc în calitate de președinte executiv al Consiliului de Administrație, unde voi colabora cu Rob pentru decizii strategice și voi provoca echipa de conducere să susțină cel mai important ingredient al nostru, pentru succes și fericire: cultura noastră” - a scris Dines, pe blog, luni.

UiPath a fost fondată în anul 2005, la București, sub numele de DeskOver, de programatorii români Daniel Dines și Marius Tîrcă. În prezent, firma IT are sediul central la New York, însă la București se află în continuare cel mai mare centru al său de dezvoltare software.

Din luna mai 2022, compania și-a luat un co-CEO, la conducere alături de fondatorul Daniel Dines, pe managerul Robert Enslin , care are peste 30 de ani de experiență la vârful unor companii IT ca Google și SAP.

UiPath este prima companie fondată în România care a ajuns unicorn, adică o firmă evaluată la cel puțin 1 miliard de dolari în urma unor investiții obținute de la investitori de capital de risc, înainte de listarea la bursă.

Din aprilie 2021, UiPath s-a listat pe Bursa de la New York, cea mai mare din lume, devenind prima companie născută în România care ajunge acolo. În luna mai 2021, acțiunile UiPath au crescut până la circa 80 de dolari, valoarea de piață a companiei ajungând astfel la aproximativ 44 de miliarde de dolari. Ulterior, însă, acțiunile firmei cu sediul central la New York au scăzut, valoarea de piață a companiei coborând la circa 9,2 miliarde de dolari în prezent.