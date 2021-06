Investiții de 5,3 milioane euro în aplicația de livrări tazz by eMAG, în 2020

Aplicația de livrări tazz by eMAG, deținută majoritar de compania românească de comerț online, a făcut investiții de 26 de milioane de lei (circa 5,3 milioane de euro) în anul 2020, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

tazz by eMAG este fosta EuCeMananc, o platformă online de livrări lansată în anul 2014, la Timișoara, de antreprenorii Alin Șerban, Mihai Brenda și Laurențiu Duță. În septembrie 2019, gigantul românesc de e-commerce eMAG a preluat un pachet de 54% din părțile sociale ale EuCeMananc, însă fondatorii aveau să conducă în continuare afacerea de livrări.

Din aprilie 2020, aplicația a fost rebranduită ca tazz by eMAG. În 2019, firma HCL Online Advertising SRL, care deținea aplicația, a avut venituri totale de 1,47 milioane de lei și cheltuieli de 4,3 milioane de lei, terminând anul cu o pierdere de 2,8 milioane lei, conform celor mai recente date de la Ministerul Finanțelor.

De precizat că în mai 2020, tazz by eMAG a preluat și o parte dintre angajații Uber Eats, după ce compania americană și-a retras din România afacarea de livrări.

În prezent, aplicația tazz by eMAG a ajuns la peste 1,2 milioane de instalări și peste 500.000 de clienți activi în fiecare lună, afirmând acum că este „cea mai descărcată aplicație din categoria Food & Drink”.

De asemenea, investițiile și proiectele derulate pe parcursul anului trecut au condus la vânzări cu valori de 13 ori mai mari față de cele din 2019. Mâncarea și produsele de bază au înregistrat cele mai mari creșteri: produse de curățenie, articole sportive, cosmetice și alte produse de îngrijire personală. „De la mâncare și băuturi sau tutun, până la flori sau teste rapide pentru depistarea Covid-19, românii pot găsi acum aproape orice pe tazz by eMAG” - se mai arată în comunicat.

„Mulțumim clienților, restaurantelor și livratorilor pentru încrederea acordată unui business nou, local, într-un an atât de provocator pentru toată lumea. Dincolo de contextul pandemiei, pentru noi a fost un an în care am trecut printr-un rebranding, ne-am schimbat complet tehnologia, ne-am mărit echipa de șase ori și am lansat parteneriate foarte puternice care, într-un final, au generat vânzări de 13 ori mai mari decât în anul precedent. Pentru anul care urmează, ambițiile și investițiile sunt și mai mari: ne dorim să rămânem un partener de bază pentru industrie și să creștem alături de partenerii noștri,” a spus Alin Șerban, CEO tazz by eMAG.

Platforma mai spune că a ajuns la un portofoliu de peste 6.000 de restaurante și magazine partenere, iar acum își propune să depășească pragul de 10.000 de parteneri în următorul an și să genereze un volum de vânzări de opt ori mai mare în 2021.

Pentru a îmbunătăți procesul de livrare, tazz by eMAG a introdus posibilitatea acordării de recenzii și recompense curierilor, care astfel sunt mai motivați să ofere o experiență din ce în ce mai bună clienților platformei. Planurile tazz by eMAG pe noul an includ creșterea rețelei de livratori în toată țara, precum și dezvoltarea unei flote proprii de mașini și scutere electrice.

Unde s-au dus investițiile de 5,3 milioane euro

Dintre cele peste 26 milioane lei (aproape 5,3 milioane euro) pe care compania i-a investit în anul 2020, cea mai mare parte a mers către „îmbunătățirea experienței utilizatorilor prin intermediul tehnologiei din spatele platformei, dar și către îmbunătățirea calității livrării” - spun cei de la tazz by eMAG.

De asemenea, „o parte importantă” a acestor investiții a mers către „digitalizarea micilor comercianți, care au avut parte de un acces mai facil pe platformă”.

În următorul an, tazz by eMAG spune că are în plan investiții direcționate în îmbunătățirea experienței de cumpărare prin intermediul inteligenței artificiale, livrarea din ce în ce mai rapidă și extinderea în noi orașe. Pentru a susține în continuare dezvoltarea platformei, tazz by eMAG va angaja anul acesta 100 de specialiști în IT.

În prezent, clienții pot accesa ofertele tazz by eMAG în 22 de orașe din România: în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Brașov, Ploiești, Craiova, Arad, Oradea, Sibiu, Deva, Alba Iulia, Baia Mare, Pitești, Galați, Brăila, Reșița, Botoșani, Târgu Mureș, Suceava și Roman.

Platforma își propune să fie prezentă în toate orașele cu o populație de peste 100.000 de locuitori în următorii 3 ani.