Imobiliare în România: Dezvoltatorul One a vândut clădiri comerciale de 52,4 milioane EUR, în 18 luni. Randamentul raportat

Dezvoltatorul român One United Properties declară, luni, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că a vândut comerciale închiriabile, în valoare totală de 52,4 milioane de euro în ultimele 18 luni.

Suprafața totală a acestor proprietăți este de 20.851 mp GLA (suprafață brută închiriabilă), iar „tranzacțiile au înregistrat un randament mediu de 6,64%”, a menționat firma.

Printre proprietățile tranzacționate se numără participațiile deținute la One Herăstrău Office, spațiul comercial Lidl de la One Verdi Park, clădirea One North Gate 2, precum și spațiile comerciale din dezvoltările One Cotroceni Park și One High District destinate deschiderii unor noi centre sportive cu piscină operate de WorldClass.

În comunicat, firma susține că vânzările sale ar „indică o creștere semnificativă a interesului investitorilor pentru activele generatoare de venit, ceea ce ne arată că piața de vânzare a acestor proprietăți este nu doar dinamică, ci și lichidă”. „Această tendință este alimentată de scăderea ratelor dobânzilor, ceea ce face ca randamentele de piață să devină din ce în ce mai atractive pentru investitori. Am vândut toate activele închiriate din portofoliu care aveau dimensiune mică, sub 10 milioane de euro per proprietate, iar cererea pe care am găsit-o în piață a fost foarte robustă”, a declarat Mihai Păduroiu, CEO Office Division One United Properties.

În plus, One United Properties testează piaţa pen­tru a vinde două importante clădiri de birouri din por­tofoliul său, One Tower şi One Victoriei, potrivit unor din piaţă citate de ZF.ro. One Tower are o suprafață de 24.039 mp și este evaluată la aproape 420 milioane lei, iar One Victoriei Plaza are 12.000 mp și este evaluată la 138,5 milioane lei, potrivit rezultatelor pe semestrul I al anului 2024, raportate de companie. Ambele clădiri sunt închiriate integral.

De asemenea, firma a început recent construcția One Technology District, un campus de birouri și laboratoare de cercetare pentru Infineon Technologies, gigant german din domeniul semiconductorilor. One Technology District urmează astfel să găzduiască „cel mai mare centru de cercetare și dezvoltare pentru cipuri semiconductoare din sud-estul Europei și va acoperi nevoile Infineon pentru o perioadă de 15 ani, începând cu anul 2026”, potrivit firmei imobiliare. Valoarea totală a contractului se ridică la 57 de milioane de euro (fără TVA).

Compania One mai spune că „se concentrează pe dezvoltarea proiectelor de birouri închiriate și pre-închiriate integral”. La data de 30 iunie 2024, portofoliul comercial al One United Properties includea 163.000 mp GLA, dintre care 119.000 mp operaționali în dezvoltări precum One Tower, One Cotroceni Park, One Verdi Park și Eliade Tower, și în construcție One Gallery (fosta hală Ford), One Technology District și Mondrian București.

Pe Bursa de Valori București, acțiunile One se tranzacționează la 50 de bani, cu 37% mai puțin decât valoarea maximă a anului, atinsă în aprilie, de aproape 80 de bani.

Firma a fost fondată în anul 2007, de Andrei Diaconescu și Victor Căpitanu.