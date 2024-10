Eliminarea scutirii de impozit pe salariile IT-iștilor va avea „un impact negativ puternic”, crede Patronatului firmelor de software (ANIS). Câți angajați avem în IT-ul românesc

Eventuala eliminare a scutirii de impozit pe salariile unor angajați din sectorul tehnologiei informației (IT) în anul 2025 ar avea un „impact negativ puternic” asupra firmelor IT românești, a declarat, miercuri, președintele Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS), Edward Crețescu, răspunzând unei întrebări adresate de StartupCafe.ro.

Guvernul ar urma să elimine, până în iulie 2025, facilitățile fiscale aplicate la salariile lucrătorilor din IT și construcții, potrivit Planului fiscal pe termen mediu, asumat în discuțiile cu Comisia Europeană, pentru reducerea deficitului bugetar al României, conform HotNews.ro.

Întrebat de StartupCafe.ro cum estimează impactul reintroducerii impozitului pe venitul angajaților din IT, președintele ANIS a răspuns:

„Bineînțeles, are un impact negativ puternic. E destul de ușor de înțeles de ce, pentru că industria se află în plin avânt, crește în mod semnificativ și orice reducere a facilităților fiscale taie din avântul companiilor din România care încep să producă software propriu, încep să exporte, încearcă să obțină contracte din afară. Deci orice reducere ne afectează foarte puternic”.

Reprezentantul antreprenorilor din industria românească de software a precizat, însă, că înțelege și nevoia Guvernului de a atrage bani la buget, pentru reducerea deficitului bugetar, dar Crețescu a explicat că, pe termen lung, statul ar câștiga, de fapt, mai mult dacă ar menține facilitatea fiscală pentru IT.

„Înțeleg discursul public în jurul acestor facilități fiscale - noi suntem un contribuabil major la bugetul național și considerăm că orice reducere ulterioară va avea un un impact mai mare în bugetul național. Noi încercăm să înțelegem și nevoia publică, de a reduce deficitul bugetar pe care România îl are în acest moment, dar noi propunem o strategie pe termen lung. Să înțelegem că industria IT vine cu o plusvaloare mult mai mare decât orice reducere a facilităților, decât orice buget care s-ar putea economisi și s-ar putea duce în bugetul național” - explicat președintele ANIS, chestionat de StartupCafe.ro.

De asemenea, el a recunoscut că și actualele evoluții în plan internațional, caracterizate prin concedieri de personal în marile companii de tehnologie, au un impact asupra firmelor din România.

„Industria noastră nu mai este locală și tot ce se întâmplă la nivel global bineînțeles că ne impactează și pe noi. Pentru că noi, în România, facem produse și lucrăm la proiecte internaționale, absolut tot ceea ce se întâmplă în America, Japonia, Uniunea Europeană, India, China are impact și la noi” - a mai afirmat președintele ANIS, Edward Crețescu, chestionat de StartupCafe.ro.

El a făcut aceste afirmații la un eveniment de prezentare a studiului „Impactul sectorului IT&C asupra economiei romȃnești” realizat de Academia de Studii Economice (ASE) București, în parteneriat cu ANIS.

„Care este pierderea la bugetul de stat pentru că nu se plătește impozit pe venit? În anul 2022, era de aproximativ 1,9 miliarde (de lei pe an- n.r.), iar cifra este ușor supraestimată, pentru că sunt unii care plătesc” - a comentat conf. univ. dr. Bogdan Dumitrescu, de la ASE.

De partea cealaltă, în cazul eliminării facilității fiscale la salariile angajaților din IT, firmele din domeniu ar pierde până la 26,7% din profituri, în medie. „Este însemnat, dar cu toate astea, nu ar doborî industria în cazul scenariului cel mai nefavorabil”, a comentat Dumitrescu.

Scutirea de impozitul pe veniturile salariale ale angajaților din sectorul IT este o facilitate fiscală introdusă încă din anul 2001, de guvernul Năstase. În acești 23 de ani, avantajul relativ pentru firmele IT a scăzut constant, potrivit lui Bogdan Dumitrescu.

„Când s-a introdus facilitatea de scutire la impozit pe venit, în România exista impozit progresiv, deci până la urmă avantajul relativ al faptului că nu plăteai impozit pe venitul angajaților era foarte ridicat. După aceea, din 2005, când s-a introdus cota unică de impozitare avantajul relativ a scăzut, a mai scăzut încă o dată în 2018, când s-a redus impozitul pe venitul angajatului de la 16% la 10% și au crescut contribuțiile sociale (mutarea contribuțiilor de la angajator la angajat - n.r.). Avantajul relativ a mai scăzut o dată din noiembrie 2023. S-a tot mișcorat în ultimii ani, dar cu siguranță această facilitate fiscală rămâne un element important chiar și în aceste condiții”, a comentat conferențiarul de la ASE.

Clic pentru a extinde graficul

Referitor la scutirea de impozit pe venit în sectorul IT, studiul realizat de ASE relevă faptul că, totuși, în 2023, contribuțiile sociale ale salariaților IT au fost cele mai ridicate din economie, ajungând la 55.777 lei per angajat, chiar și în prezența acestor scutiri.

Sectorul IT a fost al doilea contributor la buget în termeni de taxe și impozite plătite (inclusiv impozit pe profitul firmei), cu o medie de 76.992 lei/angajat, potrivit studiului.

Câți angajați lucrează în IT-ul românesc

În anul 2023, în firmele românești din domeniul tehnologiei informației (IT) lucrau 190.152 de salariați, în scădere cu aproximatov 5% față de anul 2022, când erau înregistrați 200.629 de angajați, conform studiului „Impactul sectorului IT&C asupra economiei romȃnești” realizat de Academia de Studii Economice (ASE) București, în parteneriat cu ANIS. Aici este vorba despre sectorul tehnologiei informației, fără business-urile de telecomunicații.

Clic pentru a extinde graficul

Numărul firmelor IT a crescut constant mai ales după anul 2021, ajungând la 45.467 de firme IT în anul 2023, în creștere cu 3,4% față de anul 2022. Dintre acestea, 50% sunt firme cu codul CAEN 6201 - Activități de realizare de software la comandă. De asemenea, următoarele domenii populare în IT sunt consultanța în tehnologia informației (CAEN 6202) și prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe (CAEN 6311).

Clic pentru a extinde graficul

Și numărul persoanelor fizice autorizate (PFA) a crescut constant însectorul IT românesc. În anul 2023 funcționau 12.678 de PFA-uri în domeniul IT, în creștere cu 11,8% față de anul 2022.

În privința cifrei de afaceri, „întreaga industrie IT a crescut constant în ultimii 6 ani”, a precizat conf. univ. dr. Cătălina Chinie, de la ASE. „În anul 2023 a avut creștere de 12,16% față de anul 2022, iar raportat la anul 2018 avem o creștere totală de 143%”, a precizat ea.

Cifra de afaceri a industriei IT a depășit 15,5 miliarde EUR, în 2023, potrivit studiului ASE-ANIS. Astfel, aportul IT-ului la produsul intern brut (PIB) al României este de 7,99%. Aici este vorba despre impactul direct, respectiv contribuția generată strict de activitățile companiilor IT. Acesta include dezvoltarea și livrarea de soluții software și servicii tehnologice.

Clic pentru a extinde graficul

Cu tot cu telecom, domeniul IT&C a avut o cifră de afaceri cumulată de 22 de miliarde de euro, în anul 2023. Industria IT&C a avut, însă, o controbuție totală la PIB mai mare, de până la 45,3 miliarde EUR, în anul 2023, dacă este luat în calcul efectul multiplicator al în economie.

Prof. univ. dr. Adriana Davidescu a ajuns la aceste cifre după ce a adăugat la impactul direct și alți doi indicatori:

Impactul indirect - se referă la cererea suplimentară de bunuri și servicii generate în alte industrii pentru a susține activitatea IT&C. În România, acest impact indirect reprezintă 2,74% din PIB. Practic, creșterea activităților IT&C generează cerere pentru furnizori din alte domenii, cum ar fi logistică, servicii profesionale sau producție de hardware.

Impactul indus - derivă din consumul angajaților din sector și industriile conexe, ceea ce contribuie cu 3,42% din PIB.

Astfel, impactul total al industriei asupra PIB-ului în 2021 a fost de 14,16%. De asemenea, peste 880.000 de locuri de muncă au fost create direct și indirect de industria IT&C în 2021, conform studiului.