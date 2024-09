Compania românească FintechOS, care a operat concedieri anul trecut, anunță că face angajări, după ce a obținut finanțarea de 60 milioane dolari

Compania românească de tehnologie FintechOS, care a operat concedieri în anul 2023, anunță acum că vrea să facă angajări, după ce a reușit să atragă o finanțare de 60 de milioane de dolari de la investitori în luna mai 2024.

FintechOS „are în plan să recruteze specialiști în vânzări pentru Europa de Vest, dar și experți în dezvoltare software în România. Specialiștii în dezvoltare de produs sunt vizați în special pentru biroul din România, iar cei în vânzări pentru Europa de Vest, mai ales pentru biroul din Marea Britanie”, potrivit unui comunicat transmis StartupCafe.ro.

De asemenea, firma își propune să treacă de pe pierderi pe profit, anul acesta.

„Această inițiativă vine după ce compania a atras o rundă de 60 de milioane de dolari anul acesta și este parte din planul companiei de a-și consolida poziția la nivel global și de a atinge pragul de break-even în 2024” - menționează sursa citată.

În prezent, FintechOS are în jur de 200 de angajați, dintre care mai mult de jumătate sunt în zona tehnică (programatori, specialiști în cloud, arhitecți de sisteme, experți în integrare de sisteme, consultanți în soluții), restul fiind împărțiți între specialiști în vânzări, zona de consultanță și project management și funcții de suport (ex. departament financiar, legal, resurse umane).

Compania își desfășoară activitatea la nivel global, având echipe în România, Marea Britanie (Londra), Statele Unite (New York).

Cei mai mulți oameni se regăsesc în România, aceștia ocupându-se în special de partea tehnică, de dezvoltarea și livrarea produselor software. În Marea Britanie și SUA oamenii sunt concentrați pe activitățile de vânzări, marketing și servicii clienți.

„Investiția recent primită ne-a dat încredere să continuăm să construim ceea ce am început. Iar asta ne-a adus un plus de stabilitate, ceea ce înseamnă enorm pentru un scale-up pentru că oamenii au resimțit această investiție ca pe propriul lor succes. Vom investi în recrutare o parte din suma primită la ultima rundă, iar acest lucru înseamnă să ne concentrăm pe câteva roluri cheie, în special în zona de vânzări unde este și cel mai greu de identificat oamenii potriviți nevoilor noastre de business. Pentru a atinge planurile ambițioase pe care le avem, și anume să ajungem la break-even și profitabilitate, trebuie să investim în oamenii de vânzări, dar și în zona de produs și implementare”, a declarat Alexandra Stoiean, Vice President of People FintechOS.