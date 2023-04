„Cea mai mare fermă zootehnică integrată” din România este a unui olandez: 50 milioane litri de lapte pe an

Un fermier olandez a înființat în România, în anul 2008, o companie agricolă, iar acum susține că afacerea sa a ajuns „cea mai mare fermă zootehnică integrată” din țară, cu o producție anuală de 50 de milioane de litri de lapte de vacă.

Jan Gijsbertus De Boer a studiat la Înaltul Institut de Agricultură de la Groningen, în perioada 1981-1986. Din 2008 el deține, împreună cu familia, DN Agrar Group, cu sediul la Alba Iulia.

DN Agrar Group se prezintă drept „cea mai mare fermă zootehnică integrată din România”. Grupul activează în centrul Transilvaniei, în județele Alba, Sibiu și Hunedoara și include 15 firme, dintre care 4 ferme a căror activitate principală o reprezintă creșterea bovinelor de lapte (ferma Prodlact), producția de lapte de vacă (fermele Cut, Lacto Agrar și Apold), precum și producție agricolă vegetală. DN Agrar Group activează și în logistică, transport, turism și servicii de consultanță pentru afaceri și management.

Producția zilnică de lapte în fermele românești ale olandezilor a ajuns în 2022 la 140.000 litri, iar cea anuală este de aproape 50 de milioane de litri, potrivit raportării transmise, miercuri, StartupCafe.ro. În 2022, cantitatea de lapte livrată a înregistrat o creștere de 9,4%, comparativ cu anul 2021.

În termeni financiari, grupul a încheiat anul 2022 cu o cifră de afaceri în creștere cu peste 221% față de anul anterior, ajungând până la aproape 151 milioane de lei, cu un profit net de aproape 14 milioane de lei (+57% față de 2021). Rezultatele în creștere au fost susținute de integrarea celor două ferme Lacto Agrar (decembrie 2021) și Apold (aprilie 2022).

Veniturile din exploatare au fost de peste 205 milioane de lei.

De asemenea, activele totale ale DN Agrar Group au crescut cu 60%, ajungând la 235 milioane de lei, în anul 2022, iar capitalurile proprii au ajuns la aproape 80 milioane de lei (în creștere cu 22%), în urma majorării de capital realizate în 2021.

În schimb, datoriile totale ale grupului agricol au fost de 152 milioane de lei, o creștere de peste 86%, urmare a achiziției fermei DN Agrar Apold și a lucrărilor de investiție efectuate la aceeași fermă pentru creșterea capacității de producție cu 50%.

„2022 a însemnat pentru DN Agrar listarea la bursă, în piața AeRO, și anul în care am devenit cel mai mare producător de lapte de vacă din România, în urma a două achiziții, înregistrând o creștere de peste 60% a activelor totale. Ne-am concentrat pe consolidarea activității Grupului, pentru o companie mai eficientă și modernă. Este anul în care am făcut cele mai mari progrese în sensul poziționării ca lider de piață, la finele anului având 11.000 de animale și o suprafață cultivată de 7.000 de ha. În paralel, am continuat proiectele de digitalizare, precum și de investiții în creșterea capacității fermelor, modernizarea instalațiilor, echipamentelor specifice activităților zootehnice, precum și în utilaje proprii. Valoarea investițiilor în anul 2022 s-a ridicat la aproximativ 70 milioane lei” - a spus Jan Gijsbertus De Boer, președintele Consiliului de Administrație al DN Agrar Group SA.