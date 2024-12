OFICIAL Lanțul românesc de cafenele 5 to go, vândut majoritar către investitori străini. Cu cât rămân fondatorii și ce planuri au

Fondatorii lanțului românesc de cafenele 5 to go, Radu Savopol și Lucian Bădilă, au anunțat, miercuri, oficial că au vândut pachetul majoritar de acțiuni către două fonduri de investiții: Invenio și Accession Capital Partners (ACP).

Astfel, o companie creată de cele două fonduri de investiții, 5 TG Invest SRL preia 60% din 5 to go. În continuare, Mozaik Investments, fond de investiții co-fondat de Sacha Dragic, fondatorul Superbet, va rămâne cu 10% din acțiunile lanțului de cafenele. Mozaik Investments a preluat în 2019 35% din 5 to go.

„Noi ca și fondatori ne-am diluat de la 60% la 25% și Marian Alecu rămâne în continuare alături de noi cu 5%”, a spus miercuri Radu Savopol, fondator 5 to go, la o conferință de presă la care a participat și StartupCafe.ro.

„Știți că pe surse au fost în ultimele luni că suntem în discuții cu mai multe fonduri de investiții. Am avut privilegiul și ne-am bucurat că am avut mult mai mulți jucători la masă care au vrut să vină în parteneriat cu noi. Am ales două fonduri de investiții cu care am găsit sinergie. ACP, cu o prezență în România destul de lungă durată, Invenio e un fond mai tânăr dar cu un fondator foarte activ în zona de private equity și investiții în regiune”, a anunțat Savopol.

Fondatorii vor rămâne la conducerea 5 to go și spun că în urma acordului „modelul de business și structura” nu se vor modifica. Radu Savopol spune că din estimările interne, 5 to go a fost evaluată la aproape 30 de milioane EUR.

5 to go, fondat în 2015, are în prezent 600 de cafenele deschise și are de gând să ajungă la 1.000 până în anul 2029.

„Legat de planuri de viitor și dezvoltare regională: vom începe din 2025 dezvoltarea regională. Ne uităm de ceva timp la comunitățile de români din diaspora și aici mă refer la Irlanda, Marea Britanie, Germania, Franța și Spania unde avem peste 600 - 700 sau mii sau chiar un milion de români acolo. În luna ianuarie a anului viitor vom anunța că vom deschide listelede așteptare pentru franciză pentru țările menționate anterior, urmând ca în fiecare țară să deschidem în același timp între 5 și 10 locații ca prim pas. Pentru Irlanda sunt deja negocieri avansate și aproape finalizate pentru o master franciză: 50 de locații în următorii 4 ani, tot cu un grup de români care vor investi. Legat de retail internațional, sunt deja discuții pentru două țări, ca produsele 5 to go pe care le găsiți astăzi pe rafturile magazinelor să fie și în alte țări, începând de anul viitor. Asta înseamnă minim o dublare a cifrei de afaceri pe retail, despre care Radu spunea mai devreme că este aproape 3 milioane EUR în acest an”, a declarat Lucian Bădilă.

Costurile pentru francizați vor fi adaptate în funcție de fiecare piață, a mai spus Bădilă.

Amintim că anul acesta, 5 to go a anunțat că se extinde în Republica Moldova, unde plănuiește să deschidă 50 de cafenele.

În România 5 to go este prezent în 150 de orașe și are o rețea de 300 de antreprenori. Pentru 2025, 5 to go vizează o cifră de afaceri de 72 de milioane de euro.

Invenio Partners administrează două fonduri de private equity și growth equity, inclusiv Invenio Partners Fund II SCSP axat pe investiții în Europa de Sud-Est. Accession Capital Partners (ACP), cunoscută anterior ca Mezzanine Management, investește din cel de-al cincilea fond al său, AMC V SCA SICAV-RAIF, care a fost lansat în 2023. ACP își desfășoară activitatea în Europa Centrală și de Est din anul 2000 prin intermediul birourilor sale din Viena, Varșovia, București, Budapesta și Praga

Urmărește un interviu StartupCafe.ro cu Radu Savopol, fondator 5 to go: