Acțiuni ale decacornului suedez Klarna, scoase la vânzare prin platforma românească de investiții SeedBlink. Prețul propus

Platforma românească de investiții SeedBlink a transmis, miercuri, un mail către comunitatea sa de investitori individuali în care le propune să cumpere acțiuni ale companiei sudeze Klarna, lider european în credite de consum de tip BNPL (cumperi acum, plătești mai târziu), care activează și pe piața din România.

Potrivit Seedblink, vânzătorul este un fost executiv de nivel înalt al Klarna, care își oferă acțiunile la un preț de 410 euro fiecare, în cadrul acestei tranacții secundare.

Compania suedeză Klarna a fost evaluată, în anul 2021, la 40 de miliarde de dolari, în urma unei runde de finanțare de la acea vreme, dar apoi evaluarea sa a mai scăzut. Potrivit SeedBlink, Klarna este evaluată acum la 11 miliarde de dolari, păstrându-și astfel statutul de „decacorn”, adică un startup evaluat la cel puțin 10 miliarde de dolari, înainte să se listeze pe bursă.

Începând din iunie 2023, Klarna, un exponent al curentului BNPL - buy now, pay later (cumperi acum, plătești mai târziu), a intrat în România cu serviciul de cumpărături cu plata în rate fără dobândă, „Pay in 3”, și aplicația mobilă de shopping.