SAF-T 2025: Primul termen pentru depunerea Declarației 406, inclusiv pentru firmele mici

De la 1 ianuarie 2025 a intrat în vigoare obligația firmelor mici de a depune la ANAF Declarația informativă D406 (SAF-T), care curpinde informații din evidența contabilă și fiscală. Astfel, pentru luna ianuarie, declarația trebuie depusă până la 28 februarie 2025 atât de contribuabilii mari și mijlocii, cât și de cei mici.

Raportarea SAF-T se face lunar, pentru contribuabilii cu perioadă fiscală lunară pentru TVA, și trimestrial, pentru contribuabilii cu perioadă fiscală trimestrială sau anuală pentru TVA. Termenul de depunere este ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare.

Astfel, ziua de 28 februarie reprezintă primul termen limită de depunere a D406 care vizează și contribuabilii mici.

Important de reținut este că firmele mici vor beneficia de o perioadă de grație în care nu vor suporta amenzi: de 6 luni pentru contribuabilii cu raportare lunară și 3 luni pentru cei cu raportare trimestrială.

Amintim că amenzile pentru firmele care nu depun Declarația 406 (SAF-T) la termen sunt între 1.000 – 5.000 lei, iar cele care o depun cu erori riscă amenzi de câte 500-1.500 lei.

„O firmă mică se poate trezi cu 5 X 12 amenzi, adică 60.000 de lei într-un an. Atenție, inclusiv firmele fără activitate, nu există o excepție la companii. Și întreprinderile străine care sunt înregistrate cu cod TVA în România trebuie să depună SAF-T, deci orice societate care chiar dacă nu are activiatte, are obligația de a depune SAF-T. Orice SRL, are sau nu are activiitate, trebuie să depună SAF T, risc de amendă în plus”, a avertizat contabilul Horațiu Hagiu de la compania de consultanță Weex Global, într-un interviu pentru StartupCafe.ro.