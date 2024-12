SAF-T 2025: „ANAF dă cu praștia” după firme, dar nu va mai avea voie. Ce trebuie să facă patronii cu firme mici. VIDEO interviu cu Horațiu Hagiu, expert contabil

SAF-T vine de la „Standard Audit File for Tax” - fişierul standard de control fiscal. Prin această nouă obligație declarativă, respectiv D406, se face schimbul electronic de date contabile dintre firmă și ANAF, în baza unui standard internațional.

În prezent, au obligația de a face declarația SAF-T contribuabilii mari și cei mijlocii, dar de la 1 ianuarie 2025, vor avea această obligație și contribuabilii mici. Asta dacă nu se va mai schimba ceva, până atunci, odată cu venirea unui nou guvern, în urma alegerilor.

Pentru că implică transferul unui set de informații compleze din firme către ANAF, declarația SAF-T presupune anumite provocări tehnice, dar, în același timp, vine și cu avantajul că ar trebui să mai elimine din numărul declarațiilor pe care le depun acum firmele.

Un alt avantaj este că SAF-T ar trebui să elinine și din controalele ANAF, care șicanează și firme corecte pentru a-i depista pe cei incorecți.

„SAF-T nu va aduce acea colectare a taxelor care să acopere găurile pe care le avem în acest moment, dar, pentru o perioadă, va aduce măcar un pic de liniște, pentru că acel contribuabil corect, care va implementa SAF-T, va fi mai liniștit, pentru că ANAF nu va mai putea să vină peste el dacă nu are un risc. Dacă nu înregistrează acolo acel semn de exclamare roșu, o să vadă că este un contribuabil corect, onest și va fi lăsat să-și facă treaba. În acest moment, ANAF dă cu praștia, că nu are date suficiente și atunci se mai merge pe hei-rup-ul acela - operațiunea Cometa, haos, să luăm Antifrauda să mergem în Doraly sau în nu știu ce târg, hai călare pe ei, să mergem acolo să dăm cu stânga-dreapta! - aia e cu praștia. Ei bine, asta spune SAF-T, nu prea mai avem nici voie să venim peste tine așa, cu praștia, dacă tu ne trimiți informația”, a explicat contabilul.

Obligația raportării SAF-T cuprinde:

Contribuablii exceptați de la SAF-T sunt: persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale (II) și instutuțiile publice.

Raportarea SAF-T se face:

Firmele care nu depun declarația D406 (SAF-T) la termen riscă amenzi de câte 1.000-5.000 lei, iar cele care depun declarația cu erori sau riscă amenzi de câte 500-1.500 lei.

„O firmă mică se poate trezi cu 5 X 12 amenzi, adică 60.000 de lei într-un an. Atenție, inclusiv firmele fără activitate, nu există o excepție la companii. Și întreprinderile străine care sunt înregistrate cu cod TVA în România trebuie să depună SAF-T, deci orice societate care chiar dacă nu are activiatte, are obligația de a depune SAF-T. Orice SRL, are sau nu are activiitate, trebuie să depună SAF T, risc de amendă în plus” - a avertizat contabilul.