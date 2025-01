Listă: Clarificări ANAF privind veniturile din activități independente

Doi angajați din cadrul ANAF au răspuns, vineri, într-un seminar online, la întrebările persoanelor fizice care au realizat venituri din activități independente în 2024, pe care vor trebui să le declare în 2025. StartupCafe.ro a participat la webinar și a selectat o parte dintre întrebările contribuabililor și răspunsurile date de angajații Fiscului.

Persoanele fizice care au avut venituri din activități independente anul trecut vor trebui să depună în 2025 Declarația unică (212), termenul limită fiind 25 mai. Salariul minim luat în calcul pentru plata CAS și CASS pentru veniturile realizate în 2024 este de 3.300 lei.

Veniturile din activități independente pot fi realizate independent și/sau în asociere (IF) și cuprind activități de producție, comerț, servicii și profesiile liberale (avocat, contabil, medic etc), au menționat cei doi angajați ANAF. Acestea derivă dintr-o activitate care îndeplinește cel puțin 4 dintre următoarele criterii:

1. Sunt un PFA care a început activitatea în septembrie 2024. Am realizat venit net aferent lui 2024: 50.000 de lei. Trebuie să plătesc CAS pentru 2024?

2. O persoană realizează venituri completând chestionare pe diverse site-uri internaționale, fără un program prestabilit. Acestea sunt disponibile aleatoriu și sunt plătite tot aleatoriu. În timp, se adună niște sume care se centralizează pe alte platforme, de exemplu PayPal. Se consideră acestea ca venituri independente? Trebuie declarate veniturile din PayPal sau atunci când se transferă într-un cont bancar?

ANAF: Veniturile din activități independente sunt acele venituri care îndeplinesc cel puțin 4 din cele 7 criterii. Vă recomand să treceți prin acele criterii să vedeți dacă acea activitate este considerată activitate independentă. Dacă ajungeți la concluzia că este activitate independentă, atunci sunt două cazuri: fie este desfășurată cu regularitate și atunci discutăm de impozitare pe regimul veniturilor din activități independente; sau dacă discutăm despre o activitate independentă care nu se desfășoară cu regularitate, atunci ea va fi impozitată pe categoria veniturilor din alte surse. La categoria veniturilor din alte surse se găsesc și veniturile din activități independente, dar doar acelea care nu se desfășoară cu regularitate. Dacă obținem o dată, de două ori pe an un venit din activități independente, care nu este obținut pe o bază sistematică, cu regularitate, și este cu caracter ocazional, întâmplător, atunci putem spune că acele venituri sunt din categoria veniturilor din alte surse.

3. Dacă un PFA începe activitatea la 1 octombrie 2024 și realizează venit net de 20.000 lei, cât plătește CAS și CASS pentru 2024?

4. Am un II și vreau să lucrez în Uniunea Europeană în baza unui contract. Pot să fiu taxat doar în România?

5. Cum se va transmite Declarația precompletată? Persoana își declară veniturile sau ANAF i le evaluează și îi trimite suma de plată?

ANAF: Ideea este că fiecare persoană fizică figurează în bazele de date ale ANAF-ului cu anumite informații cu privire la veniturile pe care le realizează. De exemplu, discutăm de anul 2025, după ce trece 2025, ANAF se va uita în bazele de date și va vedea că pentru anumite persoane fizice are anumite informații cu privire la veniturile din cedarea folosinței bunurilor, din chirii. Din câte știți, contractele de închiriere se înregistrează la ANAF, noi avem informații cu privire la contractele în derulare în anul 2025. Și în baza acestor informații, ANAF-ul va precompleta o Declarație unică aferentă anului 2025 și o va transmite contribuabilului, inclusiv cu suma de plată va fi.

6. Ce înseamnă desfășurarea unei activități cu regularitate și în mod continuu? Dacă o persoană obține venituri de la același plătitor de venituri în baza unor contracte de prestări servicii antrepriză, fostă convenție civilă și impozitate pe Articolul 114 în luna februarie, aprilie, august și încă o dată în decembrie, aceasta se consideră regularitate?

ANAF: Din perspectiva mea, da. Se consideră regularitate. Nu este definit nicăieri ce înseamnă această regularitate. Ceva, ceva este prevăzut, de exemplu, în legislația privind Taxa pe Valoare Adăugată (TVA). Dacă vă uitați, când vorbește la un moment dat de persoane impozabile din perspectiva TVA-ului și de persoane impozabile care desfășoară tranzacții cu imobile, vorbește de regularitate în momentul în care se realizează două tranzacții la nivelul unui an calendaristic. Pentru că și la TVA, dar și la impozitul pe venit, unitatea de timp este totuși anul calendaristic. Când vorbim de regularitate, trebuie să ne raportăm la nivelul unui an calendaristic. Tot din perspectiva aceasta a regularității, când s-a discutat de evaluarea persoanelor fizice care desfășurau tranzacții cu mașini, cei care aduceau mașini și le vindeau, s-a considerat că au caracter de regularitate cei care au vândut într-un an calendaristic mai mult de 3 mașini. Unii chiar au vândut 100, să spunem așa.