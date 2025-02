O firmă s-a trezit cu inspecție fiscală pentru că i-a crescut foarte mult cifra de afaceri / ANAF consideră că reprezintă risc fiscal

ANAF nu vrea să dezvăluie care sunt indicatorii de risc, de teamă ca antreprenorii să nu-i ocolească, deși este aproape imposibil, dar experții care ajută contribuabilii au identificat o parte dintre aceștia.

Alina Andrei, partener Cabot Transfer Pricing, a povestit în cadrul TaxEU Forum o situație întâlnită în practică.

Contribuabilul a întrebat: „De ce a venit ANAF să-mi ceară dosarul de prețuri de transfer? Am un profit foarte mare, chiar mai mare decât media pieței”.

„Ne-am uitat și noi: am confirmat că așa e. Când am discutat cu el și, câna am intrat în detalii, am aflat că veniturile societății crescuseră de peste 10 ori în decurs de 2 ani. Deci această creștere a cifrei de afaceri a fost considerată criteriu de risc pentru ANAF, care a declanșat inspecția fiscală”, povestea Alina Andrei.