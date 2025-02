Antreprenori sunați de ANAF să se prezinte la inspecție: unii închid telefonul, crezând că e o glumă / Problema verificării documentare

Antreprenorii au început să fie sunați de ANAF pentru a se prezenta în vederea unor inspecții fiscale. Unii au crezut că e o glumă și au închis telefonul în nas inspectorilor. O altă problemă cu care se confruntă aceștia este legată de verificarea documentară: nu știi de unde începe și se lasă, în multe cazuri, direct cu decizii de impunere. Specialiștii consideră asta ca fiind un abuz.

Miruna Enache (EY): Am un alt caz. Nu au specificat că au identificat un risc fiscal sau ceva de genul ăsta. Ne-am trezit cu draft de decizie și cu 5 zile în care să venim cu un punct de vedere

Luisiana Dobrinescu, managing partner Dobrinescu Dobrev SCA, a povestit un caz recent la TaxEU Forum.

„M-a sunat un client care a spus că are neapărată nevoie să fie asistat la Fisc”, amintește ea.

Când a întrebat de ce, răspunsul a fost clientului a fost:

„Am închis de 2 ori telefonul. M-au sunat de 2 ori să mă duc în altă localitate, eu fiind din București, pentru că fac obiectul unei inspecții fiscale cu toate actele de pe ultimii 5 ani. Am crezut că e o glumă, că mi se face o farsă, și am închis telefonul. Apoi au sunat din nou: Haideți domnule, lăsați-mă în pace că cine știe ce prieten vrea să-mi facă o farsă”, spunea clientul.