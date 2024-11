Noi explicații ANAF privind taxarea microîntreprinderilor

Două angajate din cadrul ANAF au explicat în timpul unui seminar online organizat recent care sunt regulile de ieșire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor. StartupCafe.ro a participat la webinar și a selectat câteva dintre întrebările contribuabililor și răspunsurile date de angajatele Fiscului.

Iată ce au întrebat contribuabilii și ce răspunsuri au primit:

1. O persoană are un SRL și un PFA. Dacă în cursul anului venitul brut în registrul de încasări și plăți cumulat cu cifra de afaceri din SRL atinge suma de 500.000 EUR, cu ce dată SRL-ul va deveni plătitor de impozit pe profit?

ANAF: Așa cum este precizat și în Hotărârea de Guvern nr. 1393 privind normele de aplicare, nu se cumulează. Nu se ia cifra de afaceri, se ia baza impozabilă, conform articolul 53 din Codul fiscal. Dacă, conform articolul 53 din Codul fiscal, depășiți valoarea a 500.000 EUR, treceți la impozit pe profit cu trimestrul în care depășiți valoarea.

2. O societate care în 2022 a fost plătitoare de impozit pe venit, iar în anul 2023 a trecut la impozit pe profit deoarece nu îndeplinește condiția de un salariat cu normă întreagă și a continuat în anul 2024 tot cu impozit pe profit, poate trece la impozitul pe venit începând cu 1 ianuarie 2025, dacă îndeplinește condiția de un salariat la 31 decembrie 2024?

ANAF: Da. Considerăm că poate trece, dacă îndeplinește condițiile de la articolul 47.

3. O microîntreprindere încetează ultimul contract individual de muncă pe data de 5 iulie 2024 și tot la această dată înregistrează la Registrul comerțului suspendarea activității pentru o perioadă de maximum 3 ani. Să presupunem că în timpul celor 3 ani societatea reia activitatea, hotărârea AGA prevede reluarea activității începând cu data de 1 septembrie 2026, dar mențiunea va fi înscrisă la Registrul comerțului în data de 5 septembrie 2026. Va rămâne aceasta microîntreprindere dacă va angaja un salariat în termen de 30 de zile de la reluarea activității?

ANAF: Dacă în perioada de 30 de zile de la data înregistrării mențiunii la Registrul comerțului angajează, da. Considerăm că poate rămâne microîntreprindere. În cazul dumneavoastră este data de 5 septembrie.

4. Dacă da, cum se calculează cele 30 de zile? Începând cu data prevăzută în hotărârea AGA pentru reluarea activității, 1 septembrie 2026, sau de la data înregistrării mențiunii la Registrul comerțului?

ANAF: În termen de 30 de zile inclusiv de la data înregistrării mențiunii la Registrul comerțului.

5. Prin contracte suspendate se face referire și la suspendarea pentru salariată care a intrat în concediu de creștere copil?

ANAF: Noi considerăm că da, se face referire la contractul suspendat. Societatea, în momentul în care are un contract suspendat și nu mai are un alt salariat trece la impozit pe profit.

6. În situația în care o microîntreprindere are un singur salariat și acesta intră în concediu medical pe o durată mai mare de 30 de zile este necesară angajarea unui alt salariat în timpul concediului medical al primului salariat pentru a se păstra vectorul fiscal?

ANAF: Dacă intră mai mult de 30 de zile, da. Dar articolul articolul 48 alineatul 3.1 ne spune în sensul prezentului titlu: în cazul în care raportul de muncă este suspendat potrivit legii, condiția referitoare la deținerea unui salariat se consideră îndeplinită dacă perioada de suspendare este mai mică de 30 de zile.

7. Dacă am trecut la impozit pe profit se mai poate reveni la impozit micro?

ANAF: Dacă ne referim la anul 2024. Dacă în 2023 a fost micro, nu mai poate să revină la sistem.

8. Dacă la sfârșitul anului 2024 depășesc plafonul de 60.000 EUR și plătesc cota de 3%, începând cu data de 1 ianuarie 2025 cota va fi de 1% sau 3%?

ANAF: Analiza se face pe total an. O iau de la începutul anului și în momentul în care în cursul anului ating plafonul de 60.000 EUR, până la 60.000 EUR aplic cota de 1% și dacă depășesc 60.000 EUR, 3%. Deci nu am în vedere faptul că am depășit această limită de 60.000 EUR în anul trecut. Analiza se face pe an. Nu este similar cu îndeplinirea limitei de 500.000 EUR la sfârșit de an.

9. SRL înregistrat cu vector microîntreprindere, suspendat la Registrul comerțului începând cu anul 2022, inactiv fiscal din anul 2022. În cazul reactivării, începând cu ce dată va putea solicita trecerea la impozit pe profit?

ANAF: În primul rând trebuie să se reactiveze și putem rămâne micro. Dar dacă dorim și îndeplinim condițiile putem să trecem la regimul privind impozitul pe profit. Dar, în primul rând trebuie să ne reactivăm.

10. Dacă dorim să ieșim la cerere și să devenim plătitor de impozit pe profit, se poate?

ANAF: Această posibilitate nu are loc decât la început de an. Nu puteți face lucrul acesta în timpul anului. În timpul anului nu putem să facem decât ieșirea și suntem obligați dacă sunt atinse prevederile reglementate la articolul 52. Altfel, să devin plătitor de impozit pe profit, numai la început de an.

11. Dacă în anul 2024 veniturile sunt mai mari de 60.000 EUR, iar în 2025 mai mici, putem reveni la cota de 1%?

ANAF: Această condiție se are în vedere în timpul anului și analizez 1% sau 3% în funcție de cei 60.000 EUR realizați doar în cursul anului.

12. Dacă la 30 decembrie 2024 un SRL rămâne fără salariați, dar pe 15 ianuarie 2025 angajează, rămâne micro?

ANAF: Rămâne. Termenul în care această condiție referitoare la salariați se consideră îndeplinită este 30 de zile. Dacă ați angajat un salariat în cele 30 de zile, adică pe 15 ianuarie 2025, se consideră că la 31 decembrie 2024 condiția este îndeplinită și în 2025 poate să rămână micro. Evident, cu respectarea celorlalte condiții.

13. La ce dată se ia în calcul condiția de întreprinderi legate? 25% deținere acțiuni persoană fizică. 31 decembrie 2023 sau 2024?

ANAF: 31 decembrie 2024. Condiția trebuie îndeplinită la 31 decembrie 2024 pentru a fi în 2025 micro. Indiferent dacă sunt combinat cu persoane fizice autorizate sau cu alte persoane juridice, avem și exemple în norme.

14. O societate care a fost plătitoare de impozit pe venit, adică micro, anterior anului 2023, ulterior a devenit plătitoare de impozit pe profit până în prezent. Poate din 1 ianuarie 2025 să fie plătitoare de impozit pe venit?

ANAF: Poate dacă la 31 decembrie 2024 are condiție. Ea a fost plătitoare de micro anterior anului 2023 și în anul 2025 poate să fie plătitoare de impozit micro dacă în anul 2024 respectă condițiile.

15. Care a fost termenul de depunere al bilanțului aferent anului 2023 pentru a rămâne în sistem micro?

ANAF: Acesta este, potrivit legii, 150 de zile de la data încheierii exercițiului financiar. Ar fi fost 30 mai.

16. O societate înființată în anul 2023, plătitoare de impozit pe profit de la înființare, dorește să treacă la impozit pe micro în anul 2025, cu respectarea tuturor condițiilor la 31 decembrie 2024. Care este termenul de transmitere a declarației 700?

ANAF: Termenul este 31 martie 2025.

17. Patru asociați dețin fiecare câte 25% din capitalul social în 4 societăți diferite. Sunt aceste 4 societăți legate?

ANAF: Sunt 3 exemple în actualele norme care modifică normele vechi și acolo sunt detaliate cu tipuri de procente, iar dumneavoastră s-ar putea să vă încadrați la punctul 2 din norma respectivă. Adică din hotărârea 1393 din 7 noiembrie 2024. V-ați încadra. Dar să analizați dacă dețineți în mod direct sau indirect 25% sau mai puțin de 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare. V-ați regăsi la punctul 2, alineatul 2 din această normă.

18. O microîntreprindere este la 3% la sfârștiul anului 2024. Revine la 1% la începutul anului 2025?

ANAF: Analiza pe cote se face de la început de an. Nu am în vedere veniturile realizate la sfârștiul anului precedent. Pornesc de la început de an. Și când depășesc limita, mă încadrez la cealaltă cotă.

19. Dacă o societate plătitoare de impozit pe profit în 2024 are un singur salariat la 31 decembrie 2024 cu 8 ore, poate trece la impozit pe venit în 2025?

ANAF: Da. Dar dacă în 2023 a mai fost micro, nu mai poate să revină. Deși îndeplinește în anul 2024 condițiile să fie micro în 2025 și ar vrea să fie, dar pentru a putea trece la micro în anul 2025 trebuie ca în anul 2023 să nu fi fost micro.

Microîntreprinderea - definiția fiscală românească

Codul fiscal românesc definește microîntreprinderea pentru încadrarea la impozitul pe venit microîntreprinderii, de 1% sau 3%, în funcție de anumite praguri și plafoane fiscale.

Definiția microîntreprinderii este la articolul 47 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, articol care s-a modificat începând cu 1 ianuarie 2024.

Pentru încadrarea la impozitul pe venitul microîntreprinderii, o firmă trebuie să îndeplinească o serie de condiții cumulate, printre care:

1. a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 500.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile. Limita privind veniturile realizate se verifică luând în calcul veniturile realizate de persoana juridică română, cumulate cu veniturile întreprinderilor legate cu aceasta, astfel cum sunt definite potrivit prevederilor Legii nr. 346/2004 (art. 4 ind. 4).

Întreprinderile legate sunt întreprinderile între care există oricare dintre următoarele raporturi:

o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților celeilalte întreprinderi;

o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi;

o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;d) o întreprindere este acționară sau asociată a celeilalte întreprinderi și deține singură, în baza unui acord cu alți acționari ori asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților întreprinderii respective.

2. capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale;

3. nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii.

4. a realizat venituri altele decât cele din consultanţă şi/sau management în proporţie de peste 80% din veniturile totale. Nu intră sub această restricție veniturile din consultanţă fiscală corespunzătoare codului CAEN: 6920 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal.

5. are cel puţin un salariat. O firmă nou-înfiinţată poate opta să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă îndeplinește condiția de a avea măcar un angajat în termen de 30 de zile inclusiv de la data înregistrării firmei.

6. are asociaţi/acţionari care deţin, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot şi este singura persoană juridică stabilită de către asociaţi/acţionari să aplice regimul micro. Asociaţii/acţionarii persoanei juridice române care deţin, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, atât la persoana juridică română analizată, cât şi la alte persoane juridice române care îndeplinesc condiţiile pentru sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, trebuie să stabilească, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal următor, o singură persoană juridică română care aplică prevederile prezentului titlu. Persoanele juridice române care nu au fost stabilite de către asociaţi/acţionari, până la termenul de 31 martie, intră la impozitul pe profit (16%).

7. a depus în termen situaţiile financiare anuale, dacă are această obligaţie potrivit legii.

Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:

A) 3%, pentru microîntreprinderile care:

1. realizează venituri peste 60.000 euro (și max. 500.000 EUR);

sau

2. desfăşoară activităţi, principale sau secundare, corespunzătoare listei de 17 coduri CAEN:

5821 - Activităţi de editare a jocurilor de calculator,

5829 - Activităţi de editare a altor produse software,

6201 - Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client),

6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei,

5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare,

5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată,

5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere,

5590 – Alte servicii de cazare,

5610 - Restaurante,

5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente,

5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a.,

5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor,

6910 - Activităţi juridice - numai pentru societăţile cu personalitate juridică care nu sunt entităţi transparente fiscal, constituite de avocaţi potrivit legii,

8621 – Activităţi de asistenţă medicală generală,

8622 -Activităţi de asistenţă medicală specializată,

8623 - Activităţi de asistenţă stomatologică,

8690 - Alte activităţi referitoare la sănătatea umană.

B) 1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depăşesc 60.000 euro inclusiv şi care nu desfăşoară activităţile prevăzute în lista celor 17 de mai sus.

Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic. În cazul unei microîntreprinderi care se înființează sau își încetează existența, anul fiscal este perioada din anul calendaristic în care persoana juridică a existat.

Vezi și un ghid ANAF privind Regulile de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor.