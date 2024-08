Sumele din notificarea ANAF de conformare e-TVA nu sunt creanțe fiscale. „Și atunci ce mă pui să să justific?” (expert fiscal)

Un expert susține că sumele din notificarea ANAF de conformare e-TVA nu constituie creanțe fiscale și spune că „orice precompletat este un mecanism de sprijin pentru contribuabil”, și nu unul „care să fie folosit în control și în conformare fiscală”.

Firmele vor primi de la ANAF, până pe 5 septembrie, notificarea de conformare e-TVA.

El susține că „pe acea declarație, pe acea notificare și în lege se spune: sumele de acolo nu constituie creanțe fiscale”.

„Și atunci de ce mă pui să justific? Că în primul rând nici nu știu, sincer, dacă e legal, pentru că tu, ca autoritate, trebuie să te ocupi de creanțele fiscale. Da, să stabilești care este creanța fiscală și să te ocupi să încasezi. Păi, dacă tu spui că aia nu constituie creanță fiscală, la ce mă pui pe mine să-ți explic ceva ce tu nu dai valoare?”, a declarat reprezentantul CECCAR.

„Deci noi am și propus domnului ministru să-l transforme într-un instrument de sprijin pentru antreprenor. Domnule, pune-mi la dispoziție pe data de 20, când îl ai tu un sistem, sau pe 15, ca eu să intru să văd ce situații am acolo, ce facturi am emis. Hai să văd. Ok, poate sunt greșeli, pot fi neconcordanțe. Nu toată lumea are sisteme performante integrate”, a mai spus Robert Șova.