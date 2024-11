Director din Ministerul de Finanțe: Există o stăruință la nivelul Comisiei Europene de a reduce plafonul de impozitare la microîntreprinderi

Comisia Europeană insistă ca România să scadă plafonul cifrei de afaceri pentru încadrarea firmelor la impozitul pe venitul microîntreprinderii, a declarat Iulian Ardeleanu, directorul general al Direcției de legislație fiscală din Ministerul Finanțelor.

Oficialul din Ministerul de Finanțe a vorbit în fața contabililor și consultanților fiscali prezenți la evenimentul Digital Accounting Summit Romania 2024, organizat de Tax Dome, sâmbătă, la București.

„Legat de micro, să știți că Ministerul de Finanțe a făcut o analiză detaliată cu privire la microîntreprinderi, jalonul PNRR 206, am încercat să prezentăm Comisiei Europene și ne-am zbătut să arătăm cifrele în funcție de profitabilități, am luat situațiile financiare, am împărțit pe trașșe de venituri, am demonstrat cât s-a plătit impozit efectiv pe micro. Cumva am vrut să punem în antiteză ce venituri s-ar obține suplimentar dacă aceste microîntreprinderi ar trece la plătitori de impozit pe profit. Diferențele nu sunt mari, am încercat să aducem argumente. Cu toate acestea, există o stăruință la nivelul Comisiei Europene de a reduce acest plafon. O să vedem. În Planul fiscal e trecut că decizia de reducere a plafonului va fi în sarcina colaiției sau a cui va guverna societatea în perioada următoare” - a explicat Ardeleanu.