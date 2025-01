Chirii 2025: Venituri obținute din peste 5 contracte, plecarea chiriașului înainte de expirarea contractului și alte clarificări de la ANAF

StartupCafe.ro a participat, joi, la un seminar online susținut de ANAF pe tema veniturilor din chirii și a selectat 20 de întrebări de la contribuabili și răspunsurile oferite de doi angajați din cadrul Fiscului: de la formularul C168, la contracte de închiriere între firme și persoane fizice și veniturile din chirii obținute din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere.

Iată lista celor 20 de întrebări și răspunsuri privind veniturile din chirii:

1. Un PFA are un punct de lucru luat cu chirie de la o persoană fizică. PFA-ul a declarat, reținut și plătit lunar impozitul pe chirie, dar nu și garanția plătită la începutul contractului, în 2024. Cine trebuie să declare acum garanția? Proprietarul în Declarația unică sau PFA-ul în D100?

2. Dacă nu a apărut formularul nou C168 pe anul 2025, putem depune electronic pe acest formular contractele cu modificări și încetările pentru anul 2025?

3. Pentru anul 2025, Declarația unică pentru venitul estimat nu se mai depune. Dar pentru anul 2024 am depus estimatul și am plătit. Înțeleg că anul acesta nu mai fac nimic în afară de depunerea Formularului C168, cu actele adiționale de prelungire pentru chiriile în lei.

4. Puteți să oferiți un exemplu concret prin care proprietarul trebuie să declare garanția utilizată pentru plata chiriei, având în vedere că Codul fiscal menționează că chiria declarată este cea pe o perioadă valabilă contractului de chirie, și nu când chiria a fost încasată.

ANAF: De exemplu fost încheiat un contract pe o perioadă de un an de zile cu o entitate care are obligația să țină contabilitate. A început la 1 ianuarie, să spunem. Timp de 11 luni, entitatea face plăți către dumneavoastră și în momentul în care face plăți în lei are și obligația să rețină la sursă, să declare și să plătească și impozitul aferent, iar în ultima lună, întrucât nu au fost probleme și garanția nu a fost folosită și este echivalentă cu chiria pe o lună, nu mai e nevoie să vă plătească, întrucât vă rămâne dumneavoastră garanția și pentru acea ultimă lună în care entitatea care ține contabilitate nu mai face plată, nu mai are ea obligația să rețină la sursă și dumneavoastră care încasați sau veți reține garanția în contul acelei ultime luni, aveți obligația să declarați în Formularul 212 impozitul aferent acestei garanții. Acesta ar fi un exemplu. Nu se menționează dacă plătitorul este sau nu persoană juridică.