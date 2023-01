Abonamentul la sală acordat, de firmă, angajaților, neimpozabil și deductibil - Legea 34/2023, publicată în Monitorul Oficial

Joi, 12 ianuarie 2023, s-a publicat în Monitorul Oficial Legea 34/2023, prin care abonamentele la sală, pe care firmele le oferă angajaților, ca beneficii extra-salariale, vor fi neimpozitate pentru salariați și vor putea fi scăzute de angajatori din impozitele firmelor, drept cheltuieli deductibile, în anumite condiții.

Legea 34/2023, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a fost promulgată de președintele Iohannis înainte să se publice în Monitorul Oficial.

Pe scurt, legea reglementează regimul fiscal aplicabil contravalorii abonamentelor pentru utilizarea facilităţilor sportive, in vederea practicarii sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic, în limita echivalentului in lei a sumei de 400 euro anual, pentru fiecare angajat, așa cum am mai arătat pe StartupCafe.ro.

Abonamentele trebuie să fie făcute doar la operatori cu coduri CAEN 9311-Activități ale bazelor sportive, 9312 - Activități ale cluburilor sportive, 9313 - Activități ale centrelor de fitness.

Astfel, pentru aceste beneficii extra-salariale pe care le primesc de la firme, în limita a 400 de euro pe an, angajații sunt scutiți de impozit pe venit și contribuții sociale, potrivit textului adoptat de Parlament.

Totodată, angajatorul beneficiază de deductibilitatea cheltuielii cu aceste beneficii, în limita a 400 de euro pe an, pentru fiecare angajat. Cheltuiala cu abonamentele la sală este deductibilă și la stabilirea venitului net anual din activități independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Inițiativa legislativă a fost propusă de un parlamentar de la PSD, Alfred Simonis, și mai mulți parlamentari USR, printre care Claudiu Năsui, Dan Barna, Anca Dragu.