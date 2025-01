TikTok se laudă că „a devenit o platformă de referință pentru informații de încredere” și anunță mișcarea „Brand Chem” pentru firme. Inteligență artificială, reclamă prin comentarii și altele

TikTok se laudă luni, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că „a devenit o platformă de referință pentru informații de încredere” și anunță mișcarea „Brand Chem”, care cere ca firmele să colaboreze cu creatorii de pe rețea, pentru a realiza conținut cu impact, începând cu anul 2025. Utilizatorii și brandurile care își fac reclamă pe TikTok „explorează potențialul AI în sarcini cotidiene”, iar secțiunea de comentarii devine „un nou motor pentru comerț”, potrivit platformei chinezești.

Compania a emis raportul What's Next, în care își definește intențiile în domeniul promovării online a firmelor.

„În 2025, comunitatea TikTok se va uni pentru a crea conținut unic, transformator și definitoriu pentru anul în curs – remodelând modul în care industria privește „marketingul” și cum se vor dezvolta business-urile în viitor – o mișcare pe care platforma o numește Brand Chem. Aceasta cere ca brandurile să colaboreze cu creatorii și comunitățile, contribuind împreună pentru a realiza conținut care să rezoneze, să aibă impact și, în cele din urmă, să redefinească relevanța culturală” - a anunțat platforma socială, într-un comunicat transmis luni publicației StartupCafe.ro.

„În 2024, am văzut branduri care au depășit limitele creativității, au adoptat tendințe și au stabilit conexiuni puternice cu comunitățile lor, însă 2025 promite să ducă lucrurile și mai departe. Oportunitățile de storytelling creativ pe TikTok sunt nelimitate, iar în acest an, brandurile și creatorii vor continua să modeleze cultura, să genereze idei noi și să accelereze creșterea afacerilor prin valorificarea a ceea ce contează cu adevărat pentru comunitatea TikTok” - susține Sofia Hernandez, Global Head of Business Marketing la TikTok.