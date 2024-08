Studioul românesc de gaming Amber achiziționează o companie columbiană de jocuri video

Studioul românesc de jocuri video Amber, fondat de antreprenorii Mihai Pohonțu (foto) și Dragoș Hâncu, achiziționează un dezvoltator columbian de gaming.

Achiziția companiei columbiene Madbricks de către Amber face parte din strategia studioului bucureștean „de a aborda procesul dezvoltării de jocuri video într-un mod colaborativ, având ca obiectiv să își extindă echipa la nivel global prin integrarea de studiouri externe”, a precizat luni firma românească, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Cu sediul în Bogota, Columbia, Madbricks este o companie cu o experiență de zece ani în co-dezvoltare și dezvoltare completă în mai multe genuri de jocuri și platforme. În acest timp, echipa studioului a crescut la aproximativ 40 de specialiști și a livrat cu succes jocuri pe toate platformele majore, de la telefoane mobile la PC și console, consolidându-și poziția de lider în industria emergentă a gaming-ului din Columbia și America de Sud. Studioul a creat jocuri pentru companii de renume precum Voodoo, ByteDance și Maximum Games, iar titlurile s-au bucurat de sute de mii de descărcări pe toate platformele.

Achiziția vine în urma colaborării de succes dintre cele două companii, Amber și Madbricks lucrând împreună în trecut la diverse proiecte cu rezultate foarte bune.

„Am fost impresionați de dedicarea și profesionalismul echipei Madbricks în timpul proiectelor dezvoltate împreună, așa că această achiziție este un pas natural în relația noastră. Interesul față de piețele emergente face parte din ADN-ul nostru, iar Madbricks va consolida prezența Amber în peisajul industriei jocurilor din America de Sud.”, a declarat Mihai Pohonțu, CEO al Amber.

„Pentru Madbricks, a deveni parte din Amber reprezintă implicarea în proiecte mai mari și oportunitatea de a învăța de la o organizație matură.”, a declarat Miguel Benavides, CEO al Madbricks. „Ne mândrim cu capacitatea noastră de a oferi servicii de producție rapidă, cu valoare ridicată și credem că alături de Amber, cu resursele sale vaste și globale, vom fi și mai eficienți și ne va permite să realizăm pe deplin viziunea pentru companie și industria locală.”

Înființată în 2013 în București, Amber este un dezvoltator de jocuri video compus dintr-o rețea de studiouri cu specializări diferite, oferind o paletă largă de soluții de dezvoltare de jocuri video, ce include livrarea de produse complete, co-dezvoltare, conversie de platforme, live operations și servicii de suport. Amber are în prezent peste 850 de angajați și, prin intermediul partenerilor săi, dispune de o rețea globală de peste 3400 de specialiști.

Printre cele mai cunoscute companii de gaming cu care Amber a lucrat sau încă lucrează se numără Amazon, King, Big Fish Games, Disney, N3twork, Rovio, Warner Media și That Game Company. Amber a dezvoltat jocuri precum Tetris Beat, Super Spy Ryan, PositronX, Wild Things și Link Twin și a contribuit la dezvoltarea unor titluri de succes precum Secret Neighbor și SAW X pentru Roblox, Sky: Children of Light, Nascar Heat 5 și altele.

Amber are sediul central în București și birouri în Botoșani, San Francisco, Los Angeles, Guadalajara, Bogotá, Montreal, Kiev și Manila.