SpaceX, compania lui Elon Musk, se pregătește de primul zbor comercial cu ieșire în spațiu, printr-un costum nou

Compania de zbor spațial deținută de Elon Musk, SpaceX, a prezentat noul costum pentru activitate extravehiculară (EVA) care va fi folosit în prima misiune spațială din programul Polaris, care ar trebui să aibă loc în vara anului 2024.

În prima misiune din programul Polaris, derulat de SpaceX și afaceristul Jared Isaacman, cei patru pasageri vor sta 5 zile în spațiu, timp în care vor putea pluti în afara cabinei și, astfel, vor marca primul zbor comercial în spațiu cu activitate extravehiculară (EVA).

Totodată, este prima dată când patru astronauți vor fi expuși la vidul spațiului în același timp.

Pentru ca acest lucru să fie posibil, compania deținută de Musk a prezentat noul costum destinat ieșirii în spațiu. Potrivit unui anunț de pe pagina oficială, costumul nou este o evoluție a celui existent, folosit pentru activitățile din interiorul cabinei.

Acesta are materiale noi, procese de fabricație diferite și modele de articulații inovatoare, pentru a oferi o flexibilitate mai mare astronauților sub presiune.

Totodată, casca imprimată 3D încorporează o vizieră nouă care reduce strălucirea în timpul ieșirii în spațiu, pe lângă noul display și camera care oferă informații despre presiunea, temperatura și umiditatea relativă a costumului.

Costumul mai include îmbunătățiri pentru fiabilitate și redundanță în timpul unei ieșiri în spațiu prin garnituri și supape de presiune, pentru a se asigura că acesta rămâne presurizat și echipajul rămâne în siguranță.

Anunțul noului costum a fost făcut pe 4 mai, zi cunoscută sub numele de „Star Wars Day”, deoarece pronunția americană a datei seamănă cu începutul unei fraze prezente în filmele științifico-fantastice („May the 4th be with you” - „May the Force be with you”).