Șefa ONG-ului cooptat de TikTok în perioada alegerilor din România: „Scăderea puterii de cumpărare e o temă despre care nu s-a vorbit absolut deloc în campanie. Apar lideri mesianici cu soluții ultra simpliste”

„Mobilizarea pe platforme de socializare și pe aplicații ca Telegram a funcționat foarte bine în sprijinul candidatului de pe locul întâi”, a spus, într-un interviu acordat StartupCafe.ro, Elena Calistru, președinta organizației neguvernamentale civice Funky Citizens, care a colaborat cu TikTok pentru o serie de videoclipuri despre combaterea dezinformării.

Reamintim că TikTok a anunțat oficial colaborarea cu ONG-ul local Funky Citizens „pentru a ajuta comunitatea să navigheze în siguranță pe platformă și să se protejeze împotriva potențialelor dezinformări în perioada alegerilor”.

Funky Citizens colaborează de mai multă vreme cu toate platformele online mari, ca Meta, Google și TikTok. Organizația neguvernamentală este parte din două mari organizații europene de fact-checking, ca European Fact-Checking Standards Network și European Digital Media Observatory.

„Mai mulți colegi, mai multe organizații, când sunt alegerile, colaborează cu platformele. Sunt facilitate dialoguri, uneori de Comisia Europeană, uneori de Asociația Europeană, alteori există contacte și proiecte directe, iar noi am ajuns să colaborăm pentru o serie de video-uri pe care le puteți vedea pe pagina Funky Citizens de pe TikTok” – Elena Calistru, despre colaborarea cu TikTok pentru combaterea dezinformării.

Președinta Funky Citizens subliniază 3 probleme principale care au determinat rezultatele după alegerile de duminica trecută:

„În primul rând, nu înțelegem faptul că o bună parte din societatea românească consumă astfel de informație și că este în medii precum TikTok. Cred că foarte puțină lume vorbește cu oamenii aceia, iar faptul că acest candidat (Călin Georgescu – n.r.) a ajuns să le transmită niște mesaje simple, populiste, și care creează emoții puternice, s-a dus fix pe ceea ce s-au obișnuit ei (n.r. românii) să consume prin algoritmii pe care îi au aceste rețele. Problema din punctul nostru de vedere și, de altfel, unul dintre motivele pentru care și noi am făcut acele videouri și ne-am dus pe platformă, este că noi credem că trebuie să vorbești cu acei oameni, altfel vor fi pradă extremismului”, explică Elena Calistru. Elena Calistru susține că partidele politice „mainstream” nu au înțeles faptul că societatea s-a schimbat foarte mult și au pompat extrem de multe resurse în presa clasică, probabil și în Facebook, dar și în TikTok. De asemenea, faptul că partidele deja cunoscute au evitat să apară în dezbaterile publice și au ignorat anumite teme de discuții nu a ajutat absolut deloc. Președinta explică faptul că oamenii au înțeles că „lor nu le pasă”, iar de aici s-a început construirea unui mesaj anti-sistem. Există frici, anxietăți și probleme pe care o bună parte din societate le are, care pot fi exploatate de alții. „Scăderea puterii de cumpărare e o temă despre care nu s-a vorbit absolut deloc în această campanie ceea ce, din punctul nostru de vedere, e o problemă pentru că, din nou, apar lideri dintre aceștia, mesianici, care vin cu soluții ultra simpliste”, a spus președinta ONG-ului pentru StartupCafe.ro.

Odată cu rezultatele alegerilor, Călin Georgescu a început să fie și mai vizibil, dar, de asemenea, pentru prima oară oamenii au început să se uite la el și din perspectiva de a verifica ceea ce spune, explică în continuare Elena Calistru.

„Noi facem, de exemplu, verificări pe Facebook, și au început să apară mesaje și în zona aceea și mai multe lume începe să se uite cu adevărat la ceea ce spunea omul ăsta și să verifice sau să explice ce anume este sau, cumva mult pe lângă adevăr, ceea ce spune acesta” – Elena Calistru.

Rolul social media în perioada alegerilor

Social media amplifică lucrurile, din punctul de vedere al președintei Funky Citizens. „În social media nu poate să crească ceva din nimic, din neant. Deci, acele reacții există și de o parte și de cealaltă a societății, încă și în zona de extremism populist, și în zona de anxietate și frică față de ceea ce înseamnă asta. Există niște reacții super naturale și ele sunt în societate, iar social media cu siguranță ajută la a le crește. Tocmai de aceea cred că trebuie să avem foarte multă transparență când vine vorba de care anume sunt măsurile care se iau în zona asta, care sunt rezultatele pe bucata asta”.

Transparența joacă un rol foarte important în social media, deoarece în cazul unui ONG, activitatea este prezentată în mod transparent, cel puțin în cazul Funky Citizens, explică Elena Calistru, însă celelalte măsuri, de tipul „ce tip de conținut a fost dat jos, cine l-a cerut, care era acel conținut mai precis, era legat între el, servea unui partid sau altuia”, în privința asta este zero transparență. Acest tip de activitate a dus, în acest moment, după alegeri, la reacții de tipul „E o conspirație”, „Acest candidat este cenzurat de rețele”, spune mai departe președinta ONG-ului.

Este mai puțin relevant ce rețea de socializare va amplifica aceste sentimente, fie TikTok, Facebook sau o altă platformă peste câțiva ani. În schimb, este mai relevant, potrivit lui Calistru, ca toată lumea să fie reprezentată acolo, „mai ales cu informație factuală, corectă, verificată”. Obiceiurile de consum media s-au schimbat, iar conținutul trebuie adaptat ca atare.

Votanții tineri versus cei mai în vârstă. Ce cred despre alegeri

„Una dintre preconcepțiile pe care le-am auzit noi foarte des ca reacție la alegerile de duminică, și anume că tineretul a votat cu extremismul și că TikTok-ul și tinerii au făcut chestia asta. Într-adevăr, cred că sunt 30% dintre cei între 18 și 30 de ani care au votat cu Călin Georgescu, cu siguranță sunt utilizatori de TikTok, însă cred că ar trebui să ne uităm la profilul acestor oameni și dintr-o perspectivă mai largă, și anume faptul că pe TikTok, dar și pe alte rețele de socializare, gen Facebook, avem și foarte mulți oameni mai în vârstă, 50+, care de asemenea, sau poate chiar mai mult, au un nivel de digital literacy mai scăzut, sunt mult mai vulnerabili la dezinformări și la manipulări” – Elena Calistru.

Președinta Funky Citizens punctează că, în vreme ce unii tineri au ajuns să spună „Îmi pare rău, n-am știut ce am votat, am greșit, abia după aceea am apucat să mă uit, să văd mai bine ce s-a întâmplat și ce face candidatul X sau candidatul Y”, în ceea ce privește generațiile mai în vârstă, foarte rar aceștia au skill-urile să caute și să verifice informații pentru a-și schimba opinia.

„Educația și tot ce presupune ea ca timp și investiție este ignorată”

Elena Calistru susține că România are nevoie de mai multe investiții în educație, însă trăim într-o societate care „la fel cum consumă social media rapid, în swipe repede, la fel de nerăbdătoare este și să ai o soluție acum, imediat”.

„Nu este suficient să ai un video, două videoclipuri, și noi suntem primii care să admitem că cele două video-uri pe care le vedeți la noi nu sunt nici pe departe suficiente. În marea de informații de acolo (n.r. TikTok), sunt două video-uri de câteva secunde care spun „Hei, informați-vă din mai multe surse”, evident că nu este suficient”.

„Trebuie să ne ducem unde este lumea și nu neapărat să urmăm ca o turmă trendurile”

Președinta Funky Citizens recomandă următorilor candidați să se uite mai atent la societate, unde sunt prezenți online, să învețe să asculte și să se uite cu atenție la preocupările oamenilor.

„Societatea nu este bula aia a lor construită de interviuri prietenoase la televiziuni pe care le plătesc, cu foarte mulți bani publici” – Elena Calistru.

„Cred că este o lecție și pentru politicieni, și pentru ONG-uri, și pentru presă, și pentru mult mai multă lume. Trebuie să ne ducem unde este lumea și nu neapărat să urmăm ca o turmă trendurile, dar să înțelegem de ce e lumea acolo și care sunt nevoile pe care le satisface o platformă, precum TikTok, sau niște mesaje, precum cele care sunt trending acum, sau niște personaje, precum cele pe care suntem surprinși și le vedem în turul doi al alegerilor presidențiale”

Elena Calistru spune că românii ar trebui să ceară explicații și transparență de la autoritățile publice și rețelele de socializare, în urma rezultatului alegerilor.

„Eu sper că a fost pentru noi toți un șoc și o scuturare, ceea ce s-a întâmplat acum. Cred că mai mulți dintre noi trebuie să cerem autorităților române, dar și platformelor de socializare să ne explice ce anume au dus la aceste fenomene, și dacă este pur și simplu conținut natural, generat, organic și așa mai departe, să știm acest lucru. Dacă vorbim de conținut plătit, la fel, să știm acest lucru și, desigur, să încercăm să cerem informații de unde au venit resursele pentru oamenii care au ajuns să fie atât de vizibili în unele platforme de social media”

Reamintim că primul tur al Alegerilor Prezidențiale 2024 a fost câștigat de Călin Georgescu, cu 22,94% (2,1 milioane voturi), urmat de Elena Lasconi cu 19,18% (1,7 milioane voturi). Al doilea tur al Alegerilor se va desfășura în data de 8 decembrie 2024.