Meta (Facebook) și Bytedance (TikTok), primele companii care contestă eticheta de „controlori de acces” atribuită de UE

Compania americană Meta (Facebook) și compania chineză Bytedance (TikTok) contestă desemnarea de către Uniunea Europeană ca fiind „controlori de acces”, în baza Regulamentului UE privind Piețele Digitale (DMA).

Meta a făcut apel împotriva desemnărilor de „gatekeeper” („controlor de acces”) pentru platformele Messenger și Marketplace. Astfel, compania lui Zuckerberg a fost prima care a contestat noul regulament european, potrivit News.ro.

Facebook, Instagram, Marketplace şi WhatsApp de la Meta au fost numite ”controlori de acces” în cadrul Digital Markets Act, regulament care a fost conceput pentru a egaliza condiţiile concurenţiale între companiile mari de tehnologie şi companiile mai mici.

Marketplace este un serviciu de la consumator la consumator, aşa că nu poate intra în definiţia unui serviciu de intermediere online, iar Messenger este o funcţionalitate de chat a Facebook, a spus Meta.

”Acest recurs urmăreşte clarificări cu privire la anumite puncte de drept cu privire la desemnările Messenger şi Marketplace în cadrul DMA. Nu modifică şi nu diminuează angajamentul nostru ferm de a ne conforma cu DMA şi vom continua să lucrăm constructiv cu Comisia Europeană pentru a ne pregăti pentru conformare”, a spus un purtător de cuvânt al Meta, potrivit sursei citate.

Compania lui Mark Zuckerberg a spus că nu va contesta desemnarea pentru Facebook, Instagram şi WhatsApp.

Între timp, deținătoarea TikTok, compania Bytedance, a depus și ea o contestație pentru statutul de „gatekeeper”.

„Apelul nostru se bazează pe convingerea că desemnarea noastră riscă să submineze obiectivul propriu declarat al DMA de a proteja gardienii actuali de concurenții mai noi, cum ar fi TikTok”, a spus Bytedance, potrivit Reuters. „Deși nu suntem un gatekeeper, platforma noastră, care funcționează în Europa de puțin peste cinci ani, este probabil cel mai capabil concurent pentru platformele afacerilor mai înrădăcinate” – Bytedance.

Motivul invocat de TikTok

Aplicația de partajare de videoclipuri a declarat că nu îndeplinește pragul de venituri generate în Spațiul Economic European (SEE) de 7,5 miliarde euro pe an. În plus, compania susține că TikTok a fost denumită „controlor de acces” în baza valorii Bytedance, care nu reflectă afacerile făcute în Europa.

Autorităţile de reglementare antitrust din UE investighează în continuare dacă Bing (Microsoft) şi iMessage (Apple) ar trebui să respecte noile reguli.

Despre Regulamentul european privind Piețele Digitale

În baza Digital Markets Act, Comisia Europeană poate desemna drept „controlori de acces” platformele digitale care oferă un punct de acces important între întreprinderi și consumatori în ceea ce privește serviciile de platformă esențiale, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.

Scopul regulamentului european este de a-i împiedica pe controlorii de acces să impună condiții inechitabile întreprinderilor și utilizatorilor finali și de a garanta caracterul deschis al serviciilor digitale importante.

„Controlorii de acces” desemnați au la dispoziție șase luni de la desemnarea lor, din luna septembrie 2023, pentru a se conforma listei complete de obligații și interdicții stabilite în Regulamentul privind piețele digitale, ceea ce oferă utilizatorilor finali și întreprinderilor utilizatoare ale serviciilor furnizate de „controlorii de acces” un evantai mai larg de opțiuni și mai multă libertate.