FOTO Apple lansează seria iPhone 16, telefoane noi cu inteligență artificială, noi ceasuri și căști

Apple a prezentat seria de telefoane iPhone 16, cele mai noi telefoane cu Apple Intelligence, versiunea gigantului american de inteligență artificială generativă, ceasul Apple Watch seria 10 și noile căști Airpods 4, în cadrul evenimentului anual de lansare transmis în direct online, cu tema „It’s Glowtime”.

Telefoanele iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro și iPhone 16 Pro Max sunt primele telefoane lansate cu funcțiile Apple Intelligence, prima dată prezentate în cadrul conferinței pentru dezvoltatori WWDC 2024, despre care am mai scris pe StartupCafe.ro.

Noua experiență AI este o „inteligență personală”, care pune accent pe utilizatori și pe securitatea lor.

Funcțiile care compun Apple Intelligence sunt atât procesate pe dispozitiv, cât și în cloud, în ceea ce ei numesc „Private Cloud Compute”. Astfel, dispozitivele pot determina dacă cerințele pot fi realizate pe dispozitiv sau este nevoie de procesare într-o parte din cloud care ar putea fi responsabilă de o cerință mai complexă.

Sursă foto: Apple

iPhone 16, iPhone 16 Plus – Specificații și funcții

Ecran de 6,1/6,7 inch Super Retina XDR OLED , cu Ceramic Shield rezistent la căzături;

, cu Ceramic Shield rezistent la căzături; Action Button – butonul customizabil disponibil anterior pe iPhone 15 Pro;

– butonul customizabil disponibil anterior pe iPhone 15 Pro; Camera Control – un nou buton cu senzori de presiune și de atingere , care permite efectuarea de poze și videoclipuri într-un mod mai rapid sau accesarea de funcții în aplicația de cameră și în cele terțe ;

– un nou buton cu , care permite ; Visual Intelligence – acționată prin butonul Camera Control, funcția cu AI poate identifica lucrurile capturate de cameră pentru a oferi context, rezultate de pe internet sau realizarea de acțiuni rapide ;

– acționată prin butonul Camera Control, funcția cu AI poate ; 2 camere principale , una de 48 MP Fusion care permite telefoto 2x și un Ultrawide de 12 MP

, una de 48 MP Fusion care permite și un Ultrawide de 12 MP Fotografii și videoclipuri spațiale și Photographic Styles

Audio Mix – funcție de editare a sunetului înregistrat în videoclipuri, cu machine learning

Baterie care rezistă mai mult

iOS 18

Procesor A18 de 3 nm cu Neural Engine pentru AI

cu Neural Engine pentru AI Design îmbunătățit pentru disiparea căldurii în timpul gamingului și ray tracing accelerat hardware

Funcții bazate pe satelit (indisponibile în România): Emergency SOS, Emergency SOS Live Video și Roadside Assistance

(indisponibile în România): Emergency SOS, Emergency SOS Live Video și Roadside Assistance Funcții Apple Intelligence

Telefoanele vin în 5 culori, respectiv Ultramarine, Teal, Pink, White și Black, iar prețul lor de lansare este de 799 dolari pentru modelul de bază iPhone 16 și 899 dolari pentru iPhone 16 Plus pentru variantele de 128 GB.

iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max – Specificații

Ecran de 6,3/6,9 inch Super Retina XDR cu Always-On, ProMotion și Ceramic Shield

Action Button și Camera Control

și Visual Intelligence

Trei camere principale , o cameră Fusion de 48 MP, cu filmare 4K 120 FPS pentru slow-motion , o cameră ultrawide de 48 MP și o cameră telefoto pentru zoom 5x

, o cameră Fusion de 48 MP, cu , o cameră ultrawide de 48 MP și o cameră 4 microfoane la calitate de studio pentru înregistrarea de sunet spațial

Audio Mix

Photographic Styles

Procesor A18 Pro cu Neural Engine pentru AI

cu Neural Engine pentru AI Ray tracing accelerat hardware pentru gaming

Funcții bazate pe satelit (indisponibile în România): Emergency SOS, Emergency SOS Live Video și Roadside Assistance

Modelele vor fi disponibile în 4 culori, respectiv black titanium, natural titanium, white titanium și desert titanium, iar prețul de precomandă este 999 dolari pentru iPhone 16 Pro și 1199 dolari pentru modelul mai mare iPhone 16 Pro Max cu 128 GB stocare internă.

Apple Intelligence

Un focus mare al prezentării a fost varianta Apple de inteligență artificială generativă, numită Apple Intelligence. Însuși tema „It’s Glowtime” a fost inspirată din noua interfață a Siri cu AI, care înconjoară marginile ecranului cu lumini de mai multe culori.

Toate telefoanele iPhone 16, inclusiv modelele de bază, au funcțiile deja anunțate la WWDC 2024, respectiv Rewrite (rescrierea textului), Tone Write (schimbarea tonului), Proofread (verificarea gramaticală), Smart Reply (răspunsuri rapide, în context), rezumate pentru mailuri, înregistrări și site-uri, Genmoji, Image Playground și noul Siri.

Asistentul personal de pe iPhone-uri poate acum să înțeleagă contextul de pe ecran și cel personal, bazat pe modul în care utilizatorii folosesc aplicațiile de pe dispozitiv. Totodată, acesta poate apela la modelul ChatGPT-4o pentru rezolvarea anumitor task-uri. Astfel, utilizatorii pot folosi funcții ChatGPT 4o fără cont sau cele disponibile cu abonamentul plătit ChatGPT Plus pentru plătitori, cu siguranța că datele nu vor fi folosite pentru antrenarea modelelor AI.

Airpods 4, Airpods Max cu USB-C și actualizări la Airpods Pro 2

În cadrul evenimentului, Apple a mai prezentat noile căști Airpods 4, care aduc Active Noise Cancellation, pentru anularea zgomotelor de fundal, interacțiuni cu Siri prin mișcarea capului, înțelese cu ajutorul procesorului Apple H2, modul transparent, izolarea vocii în timpul apelurilor, USB-C și încărcare wireless. Acestea încep de la 129 dolari pentru versiunea fără ANC și 179 dolari cu ANC.

Sursă foto: Apple

Căștile Airpods Max primesc și ele încărcare prin USB-C și 4 culori noi, midnight, starlight, blue, orange și purple.

Airpods Pro 2 au primit niște actualizări în urma unor teste legate de sănătatea auzului utilizatorilor. Astfel, acestea vor putea fi folosite ca dispozitive pentru persoane cu deficiențe de auz. Totodată, va fi disponibil un nou test de auz care durează 5 minute pentru determinarea sănătății canalului auditiv și păstrarea unui volum adecvat care să nu o afecteze, iar acestea vor oferi protecție sporită pentru sunet exterior, de exemplu în timpul concertelor.

Apple Watch seria 10 și o nouă variantă de Watch Ultra 2

Gigantul american a prezentat și noua generație de ceasuri inteligente Apple Watch Series 10, care au un ecran mai mare, cu margini mai mici, un design mai subțire și mai ușor.

Modelul nou poate detecta apneea de somn, are funcții cu inteligență artificială, noi aplicații pentru sporturi de apă și senzor de temperatură a apei. Ceasul are o baterie care poate rezista până la 18 ore și are cea mai rapidă încărcare de până acum, potrivit producătorului.

Modelul este disponibil în mărimi de 42 și 46mm, în variante de aluminiu de culoare neagră, rose gold sau argintie. Totodată, este disponibil și un finisaj din titan, care înlocuiește oțelul inoxidabil de pe modelele trecute, în trei culori, respectiv natural, gold și slate. Acesta pornește de la 399 dolari pentru modelul fără conexiune celulară și 499 dolari pentru modelul cu 4G.

În plus, Apple a mai prezentat o nouă variantă a ceasului Apple Watch Ultra 2, lansat anul trecut, din titan în culoare naturală sau jet black. Acesta vine cu o nouă bandă, de asemenea, din titan negru. Acesta costă 799 dolari în regim de precomandă.