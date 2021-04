Fitbit a lansat brățara Luxe, la pretul de 749 de lei

Compania americană Fitbit, prezentă în România cu un centru de cercetare-dezvoltare IT cu sute de angajați, a lansat o nouă brățară inteligentă, Luxe, de monitorizare a condiției fizice, „proiectată pentru evaluarea completă a stării de sănătate”.

Dispozitivul Luxe este disponibil la pre-comandă începând de marți, pe site-ul oficial Fitbit.com, disponibil și în România, cu livrare începând din această primăvară, a precizat compania, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Luxe va fi disponibil la prețul de 749 lei, încluzând și 6 luni de acces gratuit la serviciul Fitbit Premium, ce ar fi valorat 295 lei.

Cu aproape 1 milion de membri abonați, după cele 6 luni de gratuitate oferite la achiziția unui Fitbit Luxe, serviciile Premium vor fi disponibile la 8.99 euro/lună sau 79.99 euro/an. Opțiunile Premium sunt accesibile în 18 limbi, din peste 40 de țări. Gama de accesorii și culori ale brățării Luxe variază de la 149 lei până la 449 lei euro.

Ediția specială gorjana pentru Fitbit Luxe este disponibilă pentru pre-comandă la prețul de 199.95 euro, cu disponibilitate din luna iunie.

„Fitbit Luxe este un tracker elegant și inovator de monitorizare a condiției fizice, proiectat pentru evaluarea completă a stării de sănătate. Fitbit Luxe oferă sprijinul și motivația de care avem nevoie pentru a ne menține sănătoși prin funcții complexe, printre acestea numărându-se funcția de gestionare a nivelului de stres, monitorizarea automată a activității fizice, cât și analiza somnului” - mai spune compania.

Funcții Fitbit Luxe:

„Pe parcursul ultimului an am fost puși în situația de a ne gândi diferit la ce înseamnă cu adevărat starea de sănătate și de bine a organismului. Am început să monitorizăm posibilele simptome ale COVID-19 și să vedem ce înseamnă stresul și anxietatea în lumea de astăzi. Chiar dacă putem spune că vedem schimbări în bine, tot trebuie menționat că nu a fost niciodată mai important decât acum să ne gestionam în mod holistic sănătatea.

Tocmai de aceea ne-am dublat eforturile pentru a putea introduce instrumente și analize inovatoare care dau posibilitatea utilizatorilor noștri să ajungă la o stare psihică echilibrată și un stil de viață activ. Am reușit progrese tehnologice semnificative cu modelul Luxe. Astfel, am creat un dispozitiv de monitorizare discret, elegant și cu o estetică modernă în care se regăsesc toate aceste funcționalități de top, multe dintre acestea fiind disponibile până acum doar pe smartwatch-urile Fitbit. Ne dorim să oferim aceste beneficii cât mai multor oameni din întreaga lume”, a declarat James Park, cofondator Fitbit.