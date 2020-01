VIDEO Lionel Messi apare într-o reclamă pentru Banca Transilvania

Jucătorul Barcelonei ― Lionel Messi ― a filmat un spot publicitar în care promovează Banca Transilvania și Mastercard. În spotul publicitar, deţinătorul a şase Baloane de Aur face cumpărături, online și offline, pe care le plătește cu un card al băncii românești.

"Poate nu ați crezut, dar e pe bune. ☺️ Messi și-a luat STAR Card de la BT și plătește cu el peste tot. 😇 Reprize neîntrerupte de shopping all the way!", au scris reprezentanții Băncii Transilvania pe Facebook.