VIDEO: Ea e tânăra din Caracal cu studii la Harvard și finanțări startup de 5,4 milioane dolari, în SUA: „Și atunci, am avut curajul să plec de la Microsoft...”. Interviu cu Ana-Maria Constantin, fondatoare Cascade AI

Carieră extraordinară la Microsoft, investiție de la Google

StartupCafe.ro: Mulțumim că ai fost de acord să intri în legătură cu noi, din SUA. În ce oraș ești acum?

Ana-Maria Constantin: Sunt în Seattle, pe Coasta de Vest a SUA, Pacific North-West.

StartupCafe.ro: Cât e ceasul la tine?

Ana-Maria Constantin: Este 10 dimineața.

StartupCafe.ro: La noi, e 19.00, am reușit să ne încadrăm în timp, să putem face acest interviu, tu dimineața, eu seara. Tu ești din Seattle sau călătorești cu business-ul?

Ana-Maria Constantin: Locuiesc în Seattle. M-am mutat la Seattle în anul 2016, pentru un job la Microsoft, am fost software engineer până în anul 2022, când am plecat de la Microsoft pentru a deschide Cascade AI.

StartupCafe.ro: Tu ți-ai luat și cetățenia americană?

Ana-Maria Constantin: Am dublă cetățenie, sunt născută în România și, bineînțeles, am cetățenia română și, recent, mi-am luat și cetățenia americană.

StartupCafe.ro: Înseamnă că o să votezi acum, pe 5 noiembrie, la alegerile prezidențiale din SUA...

Ana-Maria Constantin: Da, mi-am luat cetățenia în luna aceasta, deci este totul foarte recent.

StartupCafe.ro: Cu cine ești, cu democrații, cu republicanii, cu Trump, cu Kamala Harris?

Ana-Maria Constantin: În general, nu discut opinii politice...

StartupCafe.ro: Ca imigrant din Europa, cu cetățenia americană proaspăt obținută, cum vezi viitorul tău în America din 2025 încolo?

Ana-Maria Constantin: Eu sunt foarte entuziasmată de progresul companiei Cascade AI, creștem foarte repede. Am început compania la finalul anului 2022, am avut o rundă inițială de investiții pre-seed de 1,7 milioane de dolari, la începutul anului 2023, și mai recent cu investiția de la Gradient, suntem super-entuziasmați să creștem într-o perioadă extraordinară pentru a începe o companie de AI, în domeniul de AI applications. La finalul anului 2022, a fost foarte mult hype în legătură cu ChatGPT, care a devenit disponibil pe piață și toată lumea a început să vorbească despre AI și cum să folosească sau să construiască tehnologii de inteligență artificială.

Eu am background în large scale distributed systems powerd by AI and ML (sisteme distribuite la scară largă, pe bază de inteligență artificială și machine learning n.r.). Înainte să încep Cascade AI, am lucrat la Microsoft în partea de cloud AI și am construit o platformă care a devenit foundational în partea de infrastructură a cloudului în Azure (...). Am fost în industria aceasta de ceva timp, dar este extraordinară toată energia pe care o vedem în piață, pentru a scala tehnologii de AI și, în principiu, este o oportunitate foarte bună de a scala AI agents și aplicații inteligente pentru a face productivitate în companii și a îmbunătăți experiența utilizatorilor.

StartupCafe.ro: Tu ai lucrat la Microsoft și acum ai primit investiție de la Google. Cele două companii sunt rivale pe piața de AI acum. Cum ai reușit să-i convingi pe cei de la Gradient?

Ana-Maria Constantin: Ne bucurăm foarte mult să lucrăm cu Gradient. La Microsoft mi-am început cariera și am lucrat acolo 6 ani, sunt foarte apropiată în continuare de foștii colegi, de foștii manageri de la Microsoft. Am avut o carieră extraordinară în timpul petrecut la companie, care o se simtă întotdeauna, sunt foarte atașată de această companie. Am cunoscut investitorii de la Gradient acum câteva luni, nu plănuiam să strâng investiții, business-ul nostru merge foarte bine. Am fost foarte impresionați în primele conversații cu ei și, când mi-am dat seama că suntem aliniați în modul în care ei fac investiții și teoriile lor pentru modul cum va evolua piața s-au aliniat foarte bine cu modul în care am plănuit noi să creștem Cascade AI. Și atunci am continuat conversațiile și am decis să acceptăm oferta de investiție.

StartupCafe.ro: Ce crezi că i-a determinat pe cei de la Gradient să investească în startup-ul vostru, ce aduceți voi diferit de echipe similare din piață?

Ana-Maria Constantin: În primul rând, cred că avem un first-mover advantage foarte puternic (avantajul companiei care intră prima pe o piață nouă - n.r.). Noi facem employer support automation (automatizare pentru susținerea angajatorilor -n.r.) în resurse umane (HR) și benefits (beneficii pentru angajați - n.r.). Pe partea de beneficii, am început în sănătate, în SUA, care are foarte multă complexitate și poate fi optimizată foarte mult. În SUA se plătesc mai mult de 4.000 de miliarde de dolari pe an pentru sănătate și majoritatea costurilor sunt plătite de către companii, pentru să sistemul de asigurare este privat, asigurarea de sănătate este plătită de fiecare angajator. Având în vedere că mai mult de 50% dintre americani au asigurare prin planurile susținute de angajatori, background-ul (experiența - n.r.) meu de la folosi inteligența artificială pentru eficiență și optimizare m-a dus la ideea aceasta - cum să sporim productivitatea întreprinderilor și să reducem costurile, să îmbunătățim experiențele pacienților și a oamenilor care interacționază cu sistemul de sănătate. Și am văzut o oportunitate pe partea de beneficii de sănătate.

După ce am lansat serviciul, a fost extraordinar cum este cerere și de la echipele de HR cu care lucram și de la utilizatori, de la angajați în sine, pentru extindere la mai multe arii funcționale din cadrul unei organizații.

Am început compania la finalul anului 2022 și, uitându-mă la piața de AI, inițial, în ultimii doi ani am văzut un val de companii pe partea de foundational models și pe parta de infrastructure și dev tools, piața respectivă este destul de aglomerată și sunt foarte multe soluții. Este o oportunitate economică foarte mare în a construi aplicații verticale și a construi produse care să rezolve toate problemele unei customer persona (arhetip de client n.r.). E foarte important în AI să dezvolți produsul în jurul nevoilor customer persona. Deci am avut de la început asta în minte și din punctul acesta de vedere am fost foarte aliniați cu Gradient, care are o viziune similară. Având în vedere că tehnologia este nouă, în ultimii ani am văzut o piață foarte aglomerată de soluții orizonatale, iar noi ne diferențiem prin fapul că avem un focus specializat pe arhetipuri specifice în HR, avem use cases (cazuri de utilizare n.r.) foarte clare și cred că suntem avansați și avem un avantaj puternic de introducere pe piață în comparație cu alți agenți de AI.

Avem o echipă foarte puternică din punct de vedere tehnic, atât eu cât și cofondatorul meu am lucrat la Microsoft înainte să lansăm Cascade AI, noi ne știm de foarte mult timp, am fost colegi d efacultate și am studiat computer science împreună, iar Gradient investește în echipe foarte puternice din punct de vedere tehnic, echipe fondate de oameni cu pregătire în inginerie. Dar ceea ce ne face unici este că, deși avem o echipă foarte puternică tehnic, am construit un foarte puternic mometum (impuls - n.r.) comercial și lucrăm cu clienți internaționali în SUA, în mai multe industrii, deci am arătat un foarte mare avânt pe partea comercială și de creștere.

„Acesta a fost proiectul meu de pandemie, în perioada pandemiei mi-am dat seama că aș vrea să încep o companie”

StartupCafe.ro: Foarte pe scurt, într-o frază, ce face exact compania ta, Cascade AI?

Ana-Maria Constantin: Suntem o companie de employer support automation in HR and benefits (automatizare a suportului pentru angajator, în domeniile resurselor umane și beneficiilor pentru angajați - n.r.) , asta însemană că lucrăm cu echipe de resurse umane și personalizăm large language models pe datele de HR și beneficii ale companiilor.

Asta include toate documentele care descriu asigurări de sănătate, documente legate de stomatologie, documente care descriu planurile de pensionare, tot ce este sub umbrela resurselor umane, toate procesele care descriu cum sunt angajații susținuți de companiile la care lucrează, din momentul în care încep un job la o companie până la momentul în care pleacă de la companie, noi personalizăm aceste modele de AI și facem deployment la AI assistants, astfel încât fiecare angajat al companiei să aibă acces la un asistent personal care să-l ajute și cu sfaturi personalizate.

Astfel, un angajat din București versus un angajat de la New York vor avea acces la diferite documente din companie, asigurări de sănătate diferite, planuri de pensie etc. Și noi am construit platforma care să ajute fiecare angajat cu un asistemt AI personalizat.

StartupCafe.ro: Deci clienții voștri sunt marile companii...

Ana-Maria Constantin: Da. Lucrăm cu companii care au mai mult de 1.000 de angajați. Din experiența noastră, în jurul a 1000 de angajați companiile caută procese care să fie foarte scalabile.

StartupCafe.ro: Și practic ajutați companiile mari să ofere angajaților proprii servicii, asigurări de sănătate într-un mod mai ușor?

Ana-Maria Constantin: Noi nu oferim asigurările de sănătate în sine. În schimb, clienții noștri au deja foarte multe beneficii și programe pe care le oferă angajaților lor și toate aceste documente sunt puse pe un portal intern, sunt puse într-un Google Drive, într-un Share Point, sunt foarte dificil de înțeles - „OK, cum mi se aplică mie asta?” - și noi am construit platforma astfel încât fiecare angajat să aibă la dispoziție un asistent de AI personalizat. Și ajutăm echipele prin faptul că ajutăm să scalăm potențialul echipei de HR. Mai ales în contextul industriei actuale, de multe ori, clienții noștri - pentru că sunt companii mari și în expansiune, cresc și organic dar și prin achiziționarea altor companii - în momentele respective integrează programe noi. Și cum să comunice angajaților aceste programe? Platforma noastră ajută la comuniarea cu tot grupul de angajați, dar și prin comunicare personalizată cu fiecare angajat în parte.

StartupCafe.ro: Știi că e și spaima aceasta că AI ia joburile oamenilor, iar voi vă duceți cu AI exact la departramentele de resurse umane...

Ana-Maria Constantin: Da și am ales asta intenționat, pentru că departamentul de resurse umane este cel care atinge toate joburile din companie și toți oamenii din companie și atunci îi ajutăm pe toți să impulsioneze transformarea digitală și avansul productivității la nivelul companiei în sine. Pentru noi, pentru că suntem pe partea de benefits, și a fost extraordinar să vedem feedback-ul pe care îl primim și de la companii și de la angajați, în foarte multe cazuri poveștile despre cum angajații interacționează cu Cascade AI au fost atât de pozitive încât au ajuns la nivel de CEO și de consiliu executiv și au anunțat în companie că prima lor inițiativă în domeniul AI este să folosească AI pentru a îmbunătăți experiența tuturor angajaților.

În SUA sunt foarte multe beneficii extra-salariale, în afară de asigurarea medicală, sunt programe speciale de sănătate pentru diferite boli - diabet, cazuri ortopedice, sănătate mintală, pentru sănătatea femeii, pentru planificări fiananciare, pentru pensie, pentru copii, pentru fondurile lor de investiții etc. - și, deși aceste programe sunt deja plătite de companie, oamenii nu știu despre ele. Și atunci noi ajutăm angajații să acceseze aceste informații fără să trebuiască să scrie la HR sau să contacteze compania de asigurări.

Noi am construit software-ul astfel încât toate interacțiunile sunt făcute confidențial pe platforma noastră. Oamenii pun întrebări foarte personale și complicate, lucruri care nu ar fi comod să le discute cu managerul lor sau cu cineva de la resurse umane. Clienții spun că angajații lor folosesc Cascade AI pentru a învăța despre programele care ajută părinții sau femeile însărcinate care așteaptă copii folosesc software-ul nostru pentru a învăța despre cât timp vor avea liber după naștere, ce programe de sprijin sunt, cursuri. Și le ajută să navigheze toate aceste programe înainte să fie confortabile să spună la serviciu: „OK, o să lipsesc X luni...”.

La fel, oamenii care se pregăresc pentru pensie folosesc software-ul nostru să vadă care ar fi ultima zi în care au asigurare, pentru că de multe ori nu se simt confortabil să le spună angajatorilor că se pregătesc să iasă din forța de muncă. Și este foarte apreciat de echipele de resurse umane și de angajați faptul că sistemul nostru este confidențial.

StartupCafe.ro: Cum v-a venit această idee, Ana-Maria?

Ana-Maria Constantin: Am lucrat la Micorosft într-o echipă de cloud și AI, am lucrat în cloud tot timpul la Microsoft, inițial în cloud security. După doi ani, îmi plăcea foarte mult partea analitică a job-ului și am vrut să am un job de inginer software care să aibă și o componentă de analiză. Și atunci am început să citesc diferite lucrări de cercetare și am găsit o lucrare foarte interesantă despre cum să folosim machine learning în componentele de cloud. Fiind la Microsoft, ai acces la cei mai influenți oameni în domeniu, care ajută într-adevăr la împingerea granițelor inovației.

Am văzut că lucrarea aceea era scrisă de cineva care lucra la mine în clădire și am întrebat dacă face angajări, dacă vrea să investească în acel subiect, despre care a scris. Și mi s-a spus că da, echipa era în formare, am fost printre primii angajați din acea echipă, care a crescut de la mai puțin de 10 membri la 800-1.000 de oameni în mai puțin de 2 ani. Deci experiența mea la Microsoft a fost unică, am avut vizibilitate și pe partea de strategie și chiar am avut impact la nivel de hyperscale. Construiam software care era implementat în centre de date din toată lumea. Și am văzut concret, focusul de activitate era cum să folosim AI pentru optimizare de cost și pentru eficiența întreprinderilor. Mi-a plăcut foarte mult să fac asta

Și acesta a fost proiectul meu de pandemie, în perioada pandemiei mi-am dat seama că aș vrea să încep o companie. Și, gândindu-mă care sunt oportunitățile mari care pot fi abordate, am văzut o oportunitate în sănătate și resurse umane. Este foarte multă risipă în partea de asigurări de sănătate și servicii medicale. Costul este plătit de angajatori. Și atunci am văzut o oportunitate de a folosi aceleași aptitudini de a antrena modele de AI pe seturi de date complexe și de a ajuta la îmbunătățirea experienței utilizatorilor și la reducerea costurilor companiilor.

Cum se explică disponibilizările de oameni din IT: marile companii s-au reorientat de la investiții în dezvoltare la obținerea de profit

StartupCafe.ro: Cum vezi, din SUA, mai ales că ai lucrat și la Microsoft, cum vezi aceste mișcări de pe piața forței de muncă din tehnologie, chiar în aceste mari companii au fost disponibilizări de personal, cum percepi aceste mișcări?

Ana-Maria Constantin: În principiu, a fost un shift (o schimbare - n.r.) în economie, de la focus on growth la focus on profitability (de la focalizare pe creștere la focalizare pe profitabilitate -n.r.) , care atinge, în principiu, companiile foarte mari. În momentul în care ești focused on growth at all costs (focalizat pe creștere indiferent de costuri n.r.), e posibil să investești în 10 proiecte, sperând ca unul dintre ele să funcționeze, pe când în ultimii câțiva ani am văzut un shift către profitabilitate și atunci companiile ajung să fie atente și cu margins (marje de profit - n.r.), sunt atente la costuri să se asigure că fac profituri mari. Și atunci vedem că firmele - nu doar în tech, ci în toate industriile- sunt focalizate pe profitabilitate și atunci sunt mult mai atente, mult mai strategice în legătură cu proiectele pe care le finanțează. Și atunci au fost aceste restructurări în această tranziție de la growth la profitabilitate, în care companiile sunt mai focusate pe staying lean and achiving the most with the resources they already have in place (a sta suple și a reuși tot ce se poate cu resursele disponibile - n.r.).

StartupCafe.ro: Cum vezi piața finanțării startup-urilor, acum. Ai obținut această investiție de la Gradient, dar mulți antreprenori se plâng că fondurile de capital de risc sunt mai reticente decât erau acum câțiva ani. Unde crezi că s-a făcut schimbarea? A fost în timpul pandemiei, din cauza războilui din Ucraina, din Orientul Mijlociu?

Ana-Maria Constantin: Întrebarea asta e direct legată și de conversația anterioară, de punctul de trecere de la creștere la profitabilitate, care a atins cel mai mult companiile care sunt deja mai avansate, în stadiu de Serie A, B, C (care au nevoie de investiții de ordinul zecilor de milioane de dolari de la investitori - n.r.). Și a început acum câțiva ani. Inițial, tendința asta era pentru companii mai mari sau pre-IPO (înainte de listarea pe bursă - n.r.) și nu atingea companii early-stage (în stadiu timpuri de dezvoltare n.r.). Things trickled down to the economy (lucrurile s-au prelins în jos, în economie - n.r.) și vedem că la toate stadiile de investiții, investitorii sunt mult mai atenți la metricile companiei.

Când fac o investiție, (fondurile de investiții n.r.) vor să creadă că este o traiectorie ca acel startup să devină unicorn, să aibă o creștere cu adevărat fantastică. Și în același timp, că este un business care operează eficient. Cred că acesta a fost motivul pentru care în ultimii câțiva ani s-a văzut o anumită reticență în piață și în același timp companiile care erau în growth mode (pe modul de creștere n.r.) serie A, B, C, care în 2021 și poate în partea de început de 2022 au făcut runde de finanțare foarte mare, evaluarea acelor companii nu a fost apropiată de venituri și atunci toate acele companii au primit capital, pentru că dobânzile erau foarte mici și capitalul era aproape gratis, dar din păcate nu au reușit să crească la evaluările primite de la investitori. Și de asta toată piața a fost mai încetinită față de anii recenți.

Dar în același timp, părerea mea este că este o peroadă extraordinară să începi o companie într-o piață ca asta, pentru că e bine să ai toate aceste frameworks (cadre de lucru - n.r.) de a te asigura că ai o afacere foarte de succes, pentru că dacă ai lucruri esențiale construite într-un mod corect, atunci automat business-ul o să facă foarte bine pe viitor.

StartupCafe.ro: Apropo de unicorni, și Daniel Dines, fondatorul UiPath, tot la Microsoft a lucrat.

Ana-Maria Constantin: Da, este o poveste extraordinară.

StartupCafe.ro: Tu țintești statutul de unicorn, vezi startup-ul tău la o evaluare de 1 miliard de dolari?

Ana-Maria Constantin: E mult prea devreme pentru a avea conversațiile respective. Pentru noi, în momentul de față, este o perioadă extraordinară să începi o companie de AI. Rata la care se inovează în industrie este foarte rapidă, piața este foarte dinamică, probleme sunt foarte interesante. E super-fun să lucrezi pe tehnologia aceasta, lucrurile se schimbă foarte des și să construiești aplicații powerd by AI.

„Eu am origini modeste din România și facultatea în America este foarte scumpă”

StartupCafe.ro: De unde ești, unde te-ai născut?

Ana-Maria Constantin: Sunt româncă, m-am născut în București. Sunt la origine din Caracal. Am copilărit în Caracal, județul Olt, eram olimpică la fizică, încă din clasa a șaptea cred că am fost prima dată la națională, am luat premiul III, cred, sunt foarte mulți ani de atunci. La liceu am fost în București, am fost la Liceul Internațional de Informatică, am primit o bursă de la acest liceu, petru că eram olimpică națională la fizică. Apoi, în timpul liceului, am continuat să merg la olimpiade naționale și internaționale. Am fost de mai multe ori la olimpiade internaționale de astrofizică, unde am obținut mai multe medalii. La facultate am fost în SUA și atunci am venit în America și sunt de atunci în America.

Am fost la Harvard, la universitate, unde am studiat Computer Science și Astrophisics, pentru că aveam acest background încă din liceu. După facultate am obținut un job la Microsoft și m-am mutat din Boston la Seattle și sunt la Seattle din 2016, de când am terminat facultatea.

StartupCafe.ro: Harvard este cea mai puternică universitate din SUA, poate la egalitate cu altele. Și Mark Zuckerberg tot acolo a fost, dar el nu a terminat...

Ana-Maria Constantin: Da, el a plecat după anul II. Aveam prieteni care au plecat după anul II, anul III, tot pentru a începe diferite companii. Mi-au plăcut foarte mult anii de facultate, mi-a plăcut perioada de la Microsoft. În același timp, să abandonezi facultatea e și mult mai greu, când nu ai immigration, green card...

StartupCafe.ro: Deci nu puteai să mai rămâi în America, dacă abandonai facultatea, nu?

Ana-Maria Constantin: Da sau imediat după facultate, la Microsoft e aceeași poveste. Microsoft a aplicat pentru green card-ul meu, a fost work sponsored green card. Am obținut cartea verde în perioada în care eram la Microsoft și recent, acum câteva săptămâni, mi-am obținut și cetățenia.

StartupCafe.ro: E scumpă facultatea la Harvard sau ai avut bursă completă?

Ana-Maria Constantin: Eu am origini modeste din România și facultatea în America este foarte scumpă, sunt câțiva ani de când am terminat, în curând o să am reuniunea de 10 ani. Dar pe vremea în care eram eu la facultate, cred că prețul era cel puțin 60.000 sau 70.000 de dolari pe an, sume care cred că în continuare sunt sume foarte mari în România, dar eu am avut full financial aid, deci o bursă completă care mi-au asigurat anii de facultate.

StartupCafe.ro: Ce vârstă ai acum?

Ana-Maria Constantin: 31 de ani.

StartupCafe.ro: Mulți înainte! Mai spune-mi cu te-ai întâlnit cu cofondatorul tău, Pulak Goyal, mi-ai spus că ați făcut aceeași facultate...

Ana-Maria Constantin: L-am cunoscut prima dată în facultate, la cursurile de computer science (informatică n.r.). Nu-mi amintesc exact primul curs pe care l-am avut împreună, dar cred că a fost Operating Systems, apoi am avut un internship la Microsoft, primul meu internship la Microsoft a fost după anul II de facultate. Și amândoi eram interni de la Harvard la Microsoft și eram o comunitate, ne știam între noi. Eram, cred, cam 30 de studenți în total, 30 de studenși din Harvard, de la o facultate care avea cel puțin 1600 de studenți pe an sau cel puțin atâția eram pe vremea mea.

Deci ne-am cunoscut ca grupul din Boston și din Harvard la Microsoft. Eram în același grup de prieteni și vorbeam despre planuri, despre idei de carieră. Eu sunt genul de persoană foarte curioasă în gereal, îmi place permanent să fac cursuri să citesc foarte mult și cofonadatorul meu este la fel, deci vorbeam destul de des despre diferite idei despr ecare citeam, diferite culturi, companii pe care am vrea să le începem. Am fost la Microsoft în echipa de Azure Core AI, în care fost printre primii 10 angajați.

Atunci, cofondatorul meu tocami primise o ofertă de la Google Brain și plănuia să plece de la Microsoft la Google Brain, dar când i-am spus despre tehnologiile pe care le construiam în echipa de la Microsoft, i-a plăcut foarte mult și a decis și el să vină în echipa mea. Și am lucrat în aceeași echipă, care a crescut de la 10 oameni la mai mult de 800 în 2022, dar am fost în aceeași echipă de 4-5 oameni care raportam aceluiași manager. Și fiind în aceeași echipă la un moment dat știam, am văzut la Microsoft, a fost o experiență extraordinară să scalezi software de la o idee pe un whiteboard la un produs care are sute de milioane de interogări în fiecare zi, în producție. Și, când produsul a devejit matur, în timpul pandemiei, eu am decis că vreau să pornesc o companie și am decis să mergem împreună.

StartupCafe.ro: La Microsoft, l-ați cunoscut pe CEO-ul Satya Nadella sau pe alt lider din Microsoft?

Ana-Maria Constantin: Cred că l-am cunoscut pe Satya, nu personal, dar în anumite evenimente. Dar a fost o experiență foarte bună de creștere în perioada Microsoft, pentru că în 2014, când am fost prima dat la internship, exact atunci Satya a devenit CEO al companiei și am fost în companie în toată această perioadă de creștere extraordinară. Nu știu cum era compania înainte, dar în perioada lui Satya se punea mult accent de a avea un mindset de learn it all. De multe ori echipele de inginerie poți să ai de a aface cu oameni tip know it all și Satya a fost acest shift de la Know it all la learn it all. Și este foarte bine pentru inovație și creșere, pentru că ajută la inovare și creativitate. Echipa în care am fost resource centered (detașată -n.r.) era o echipă specială începută de Satya și de Amy Hood, CFO-ul Microsoft. Era parte din cele 10 proiecte foarte strategice, pentru a împinge mai departe inovația și atunci rezultatele echipei aveau o mare vizibilitate la leadership-ul companiei.

A început cu astrofizica la Harvard și a trecut la programare. „Aveam toate cursurile făcute pentru a absolvi cu astrofizica după doi ani”

StartupCafe.ro: Când ați fondat Cascade AI ați avut capital propriu, câți bani aveați voi în buzunare?

Ana-Maria Constantin: Am început bootstrapped (din venituri proprii - n.r.) și nu plănuiam să atragem investiții. După cele două experiențe de runde de investiții, cred că cel mai bun moment să strângi finanțări este momentul în care nu ai nevoie de capital. Când business-ul merge bine, inevstitorii sunt impresionați și vor și ei să contribuie și să fie în această călătorie de creștere. Deci am făcut bootstrapping și aveam foarte mare cerere de la clienți și atunci am făcut o rundă de investiții pre-seed condusă de AlleyCorp, un fond e investiții early-stage din New York. După investiția inițială de 1,7 milioane de dolari, următoarea rundă, seed, am făcut-o recent, de 3,75 de milioane de dolari, abia am anunțat-o, săptămâna trecută. În total, 5,45 milioane de dolari.

StartupCafe.ro: Cât de mare este echipa voastră?

Ana-Maria Constantin: Avem mai mulți angajați, la Seattle și la San Francisco și, ca early stage startup, trebuie să fii scrappy și avem oameni care lucrează și full time, și part time și contractori. Și în plus, o strategie e care o recomand și alor antreprenori, mai ales la early-stage, când începi companii focalizate pe vertical AI, este foarte important să ai deep domain knowledge (cunoștințe aprofundate - n.r.) și atunci noi, de la început, am fost foarte focusați în a investi în produs și în echipa de inginerie care să construiască ceva foarte puternic diferențiat în piață, dar am investiut foarte mult și pe partea de commercial advisors (consilieri comerciali n.r.) care să ne ajute să înțelegem la ce conferințe trebuie să mergem, care sunt comunitățile profesionale în care să fim membri etc.

Și atunci avem o echipă de advistors care chiar sunt lideri în industria în care noi intrăm. Printre adviserii noștri, lucrăm cu foști CHRO (director de resurse umane) de la Airnb, de la eBay, fost vicepreședinte de HR de la Google, fost șef pentru beneficii al Citi Group, de la TD Bank, de la CVS Health. deci ne-am construit o echipă de advisers care să ne ajute să înțelegem dinamicile pieței propriu-zise în care intrăm și asta ajută foarte mult atunci cînd ești un startup de B2B care vinde cptre întreprinderi. pentru că vânzările către întreprinderi sunt unice și trebuie să ai cunoiștințe d enegrare a domeniilor pentru a avea succes.

StartupCafe.ro: Ana-Maria, piața americană este atât de mare și bogată și, totodată, e omogenă. În UE noi avem 27 de piețe diferite una de alta. Crezi că ți-ar fi fost mai ușor sau mai greu să fi fondat compania în România?

Ana-Maria Constantin: Nu pot să știu, pentru că eu am plecat din România imediat după clasa a XII-ea, deci eu nu am experiență de muncă în România, nu am interacționat cu partea aceea. Toți anii mei petrecuți în România, eram focusată pe școală, pe olimpiade și pe concursurile mele de fizică. Și atunci chiar nu am detalii despre cum poți să începi o companie în România, dar sunt povești de succes, cum este UiPath, care este o companie extraordinară. În general, mindset-ul (mentalitatea n.r.) antreprenorilor de succes pe care i-am cunoscut eu este că sunt oameni care nu sunt descurajați de obstacole în general, care văd obstacolele ca pe oportunități și încearcă să găsească un mod în care să reușească să realizeze visurile și ideile pe care le au.

StartupCafe.ro: Dar cum ai trecut de la fizică la informatică?

Ana-Maria Constantin: Mergeam la olimipade naționale și internaționale când eram în liceu și, atunci când am fost la Harvard, foarte multe dintre cursurile introductive le știam deja, făcusem asta, am avut o doamnă profesoară de fizică extraordinar la Liceul Internațional, doamna Rodica Ionescu, care ne-a pregătit mult peste domeniul pentru clasele în care eram atunci. Și atunci când am ajuns la facultate am luat deja cursurile avansate și am terminat major-ul (programul de licență n.r.) de astrofizică în primii 2 ani. Deci aveam toate cursurile făcute pentru a absolvi cu astrofizica după doi ani și am mi-am luat computer science și informatică pentru că făceam cercetare în astrofizică și pe partea de cercetare sunt foarte multe analize de date mai ales în domeniul astrofizicii, data seturi foarte mari. Și atunci am luat computer science ca să învăț să codez pentru partea de cercetare și mi-a plăcut foarte mult ritmul, lucrurile se întâmplau mult mai repede în industrie. Atunci, după anul doi, am avut primul internship la Microsoft, care mi-a plăcut foarte mult, motiv pentru care, după absolvire, am venit înapoi la Microsoft.

„Sunt stereotipuri că, fiind software engineer, ești într-un subsol, codezi...”

StartupCafe.ro: Și așa ai schimbat de la cercetare către business...

Ana-Maria Constantin: Da. Și am fost în big tech timp de 6 ani, iar în perioada pandemiei, în sfârșit, parcă după foarte mulți ani, aveam timp, în lunile alea în care eram închiși în casă, în care era closed down peste tot. Am apucat să vorbesc cu prietenii cu care nu mai vorbisem de luni întregi, să catch-up, să văd, „OK, sunteți în regulă?”, cu oameni din orașe diferite. Checking-in cu prietenii. Și atunci am văzut foarte mulți colegi din facultate care își pornseră și ei propriile startup-uri, business-uri și îi vedeam cât de împliniți se simțeau în legătură cu impactul pe care îl aveau în industrie. Și atunci am început să mă gândesc „OK, ce vreau să fac - poate rămân la Microsoft, poate nu”... Și m-am gândit destul de mult la planurile de viitor și apoi am avut ideea asta pentru Cascade. Și am aplicat la un program de antreprenoriat la MIT, în perioada respectivă, când am avut doar o idee inițială. Se numește MIT Sandbox. Și am fost acceptați, am primit feedback foarte bun de la ceilalți antreprenori și investitori din mediul MIT și mi-am dat seama OK, chiar e o piață pentru asta, este ceva care poate să crească foarte mult. Și atunci avut curajul să plec de la Microsoft și să încep Cascade.

StartupCafe.ro: Tu ești CEO la Cascade, ești directorul general al companiei. Cum ți-ai dezvoltat abilitățile acestea de business, de a conduce o companie, că totuși e o diferență între partea cercetare și de computer science și partea de business development, cred?

Ana-Maria Constantin: Da, este o diferență, dar în același timp cei mai buni ingineri... de multe ori sunt stereotipuri în industrie că, fiind software engineer, ești într-un subsol, codezi și nu vorbești cu nimeni și sună funny, dar cel mai de succes ingineri sunt cei care colaborează foarte bine, care înțeleg strategic care e direcțșia în care trebuie să meargă compania, care pot să lucreze... Și pentru a fi promovat ca inginer nu trebuie doar să scrii cod și să tragi tare și să construiești un produs, dar trebuie să lucrezi foarte bine cu oameni din echipa ta, din echipa mai generală, poate din alte părți ale companiei. Deci toate aceste lucruri și de development și de strategie sunt necesare, după părerea mea, în orice funcție. Și asta chiar este ceva important. Dar bineînețels sunt diferențe între software engineering (inginerie de software) și being a founder (a fi un antreprenor care fondează o companie). Programul de la MIT pe care l-am absolvit în anul 2022 a fost foarte important pentru a mă conecta cu alți mentori, cu alți fondatori, cu alți investitori și am avut noroc să am acces la mentorat extraordinar.

StartupCafe.ro: După aceea, ai mai continuat studiile, cu masterat, MBA, te-ai găndit să mai facei altceva?

Ana-Maria Constantin: Nu. Poate în alte industrii, alte studii sunt necesare, dar în partea de tech - ai dat chair tu exemplul lui Mark Zuckerberg, care a plecat de la facultate după anul doi și a fondat Facebook și Bill Gates la fel... Studiile sunt importante și eu cred că în orice meserie e foarte important să ai o fundație puternică pentru a avea toate skill-urile necesare pentru a fi de succes în meseria respectivă. În tech, cursurile pe care l-am urmat la Harvard au fost cele mai potrivit pentru a învăța să gândești, critical thinking, information theory, algoritmii de bază pentru tehnologiile pe care le construim momentan, dar apoi anii petrecuți în industrie sunt anii în care înveți să fii eficient operațional într-un business.

StartupCafe.ro: Și vrei să te dedici mai departe doar business-ului...

Ana-Maria Constantin: Da, sunt dedicată 100% și mai mult, acum, la Cascade AI.

StartupCafe.ro: Ca o curiozitate, a fost greu să obții cetățenia americană, cum a fost procesul?

Ana-Maria Constantin: A fost un proces lung. Green cardul meu a fost sponsorizat de Microsoft, Inițial, am venit pe o viză de student F-1, când eram în facultate, apoi am lucrat pe un program F-1 OPT, program de extensie în care poți să lucrezi 12 luni după terminarea facultății, am avut și un STEM extention. Și Microsoft a aplicat pentru green card și mi-am luat green card-ul. Pentru că sunt relații de prietenie între România și America, în general, pentru cetățenii români, coada de așteptare este mult mai scurtă decât pentru cetățeni din alte țări. Dar ar fi fost mult mai greu dacă nu aș fi avut sprijinul Microsoft în perioada în care am fost acolo. Mi-am luat green card-ul în 2018 și apoi, după ce îți iei green card trebuie să locuiești în SUA cel puțin 5 ani pentru a aplica pentru cetățenie. E un proces destul de lung.

StartupCafe.ro: Da, dar până la urmă, America a câștigat, a obținut un antreprenor care a creat o companie și poate să aducă valoare economiei SUA.

Ana-Maria Constantin: Mulțumesc, încercăm.

StartupCafe.ro: Ai mai venit prin țară?

Ana-Maria Constantin: Da, da. Cel puțin o dată pe an, mai greu, pentru că avem mai puține zile de vacanță în SUA decât în România și trebuie planificate. Dar cel puțin o dată pe an, am fost acasă și în vară, plănuiesc să vin de Sărbători, deci vin în mod regulat. În același timp, e o excursie destul de lungă, durează destul de mult de pe Coasta de Vest către București. Părinții sunt în Caracal.