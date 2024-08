Startup românesc cumpărat de o firmă americană susținută de Will Smith, Jay-Z, fondatorul Yahoo!, al LinkedIn și alții

Startup-ul românesc Bware Labs, fondat în 2020, care a creat o platformă pentru infrastructura API descentralizată, a anunțat, joi, că a fost achiziționat de americanii de la Alchemy, cu sediul în Silicon Valley.

Despre Bware Labs, startup cu sediul în București, am mai scris pe StartupCafe.ro în 2022, când spuneam că a atras o finanțare de 6 milioane dolari. Startup-ul susținea pe atunci că a ajuns să fie evaluat la 50 de milioane de dolari.

Acum, startup-ul românesc a anunțat că a fost achiziționat de platforma de dezvoltare blockchain Alchemy, fondată în 2020 în SUA, care are în spate investitori precum Peter Thiel (PayPal), actorul Will Smith sau rapperul Jay-Z.

„Am vrut să împărtășim vestea emoționantă că Bware Labs este cumpărat de Alchemy”, conform startup-ului românesc. Firma americană va păstra echipa actuală a Bware Labs și susține că va investi în prezența startup-ului în România.

Alchemy, fondat de Joseph Lau (CTO) și Nikil Viswanathan (CEO), a strâns finanțări totale de aproape 564 milioane de dolari, conform datelor de pe Crunchbase. Printre investitorii companiei se găsesc nume grele ca Aditya Agarwal, fost CTO al Dropbox, Balajri Srinivasan, fost CTO al Coinbase, angajați ai Facebook, Jerry Yang, fondatorul Yahoo!, Reid Hoffman, fondatorul LinkedIn, și alții.

Bware Labs este un startup românesc fondat în 2020 de cinci români. Este vorba despre Flavian Manea, care este și CEO-ul companiei, Alexandru Minulescu (CTO), Radu Enoiu (product manager), Matei Popp (devops technical lead) și Alexandru Filip (software development lead). Startup-ul a strâns finanțări de aproape 7 milioane dolari, potrivit Crunchbase.

„Suntem foarte încântați că am finalizat această rundă de investiții, din două motive principale: unul se referă la puterea pe care am adus-o în echipa noastră, prin integrarea investitorilor cu experiență, atât în criptomonede, cât și în finanțe tradiționale, proiecte mari de tehnologie și alți jucători din zona de infrastructură. Celălalt motiv este legat de creșterea companiei noastre și de extinderea ofertei noastre de tehnologie, care se va putea întâmpla acum într-un ritm accelerat datorită finanțării pe care am putut să o asigurăm și sprijinului investitorilor noștri”, declara în 2022 Flavian Manea, CEO Bware Labs.