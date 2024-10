Șeful Dacia vrea o programă școlară coerentă cu cerințele firmelor: Am terminat Cibernetica, puteți să ghiciți cât de mult mi-a folosit COBOL-ul în carieră

Șeful fabricii de mașini Dacia, Mihai Bordeanu, și-a exprimat dorința ca școlile și universitățile din România să aibă o programă de studiu coerentă cu cerințele firmelor, managerul mărturisind că la Facultatea de Cibernetică, în urmă cu 25 ani, a învățat o serie de limbaje de programare, cum este COBOL, dar nu i-au fost de folos în activitatea profesională.

„Cum facem să avem o programă școlară universitară coerentă cu cerințele de business. O să-mi aduc aminte un exemplu personal, de acum 25 de ani, de când am terminat Facultatea de Cibernetică. Am făcut mai bine de un an de COBOL, am făcut jumătate de semestru sau mai mult de Pascal și câteva săptămâni de C++ și de Visual C și așa mai departe. Puteți să ghiciți cât de mult mi-a folosit COBOL-ul în carieră, dar pentru asta am și eu o vină, pentru că am urmat cu totul altceva, nu programare. Dar este o poveste aici despre coerența între programă și business” - a spus Mihai Bordeanu, managing director Dacia Brand South Eastern Europe și country head pe România, la o conferință găzduită de Academia de Studii Economice (ASE) București.