ROStartup, organizație independentă care reunește investitori, furnizori de programe, reprezentanți ai autorităților publice și alte entități relevante

Înființarea asociației umbrelă ROStartup marchează un moment important în evoluția ecosistemului local de startupuri, apreciază organizația de spații colaborative Impact Hub Bucharest, care a contribuit la acest proces.

ROStartup a devenit recent o organizație independentă, unică în țară, care reunește investitori, furnizori de programe, reprezentanți ai autorităților publice și alte entități relevante, actorii care catalizează reușita startupurilor în România.

Impact Hub Bucharest (IHB) este unul dintre membri fondatori ai ROStartup, fiind implicat de la început în crearea organizației, cât și în consiliul director al Asociației, prin Vlad Craioveanu (foto), Cofondator & CEO al Impact Hub Bucharest.

„Salutăm momentul istoric al înființării Asociației ROStartup Ecosistem și sunt extrem de încântat că ROStartup a fost înregistrată oficial, devenind astfel o umbrelă pentru organizații din ecosistemul național de startupuri. Impact Hub Bucharest este membru fondator și un promotor activ al spiritului antreprenorial local. Credem cu tărie că ecosistemul are nevoie de un actor cu greutate, care să reprezinte interesele comunității, iar exact aceasta este misiunea ROStartup”, a spus Vlad Craioveanu, CEO & Cofondator Impact Hub Bucharest.

România, potențial hub principal de inovare în Europa

ROStartup aduce împreună organizații din ecosistemul național de startup cu scopul de aliniere strategică, eficientizarea comunicării și amplificarea impactului prin sinergiile create.

Președintele Consiliului director al Asociației este Vlad Gliga, CEO Rubik Hub, iar consiliul este format din Bianca Muntean (Cofondator & Cluster Manager Transilvania IT Cluster), David Achim (Director Executiv Make IT in Oradea), Mircea Vădan (Managing Partner Activize), Răzvan Crăciunescu (Vice Decan la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Universitatea POLITEHNICA din București), Vlad Craioveanu (Cofondator & CEO Impact Hub Bucharest), Andrei Cosmin Munteanu (Cofondator & CEO Cowork Timișoara).

„Eforturile din ultimii ani au făcut posibilă alocarea prin POCIDIF a unui buget către Asociația ROStartup, buget ce va fi direcționat prin apeluri publice către organizații ce sprijină startupurile. Dar cel mai important lucru este colaborarea partenerilor din ecosistem și identificarea nevoilor noastre comune. Această colaborare a atras atenția, în primul rând, a Comisiei Europene și a Băncii Mondiale. ROStartup este privit ca un proiect unic în Europa, care își dorește să devină model de referință”, a declarat Vlad Gliga, CEO Rubik Hub și președinte al Consiliul director al Asociației ROStartup.

Cei 15 membri fondatori ai ROStartup Ecosistem sunt Activize.Tech, ADR Nord-Est/ Rubik Hub , ADR Nord-Vest, Cluj Startups, FreshBlood HealthTech, Growceanu, How To Web, Iceberg Plus, Impact Hub Bucharest, Innovation Labs Romania, Make IT in Oradea, Spherik Accelerator, TechAngels România, Timișoara Startups și Transilvania IT Cluster.

Verigă cheie în ecosistemul local

Impact Hub Bucharest (IHB), organizație prezentă în peste 110 locații din 68 de țări, și-a consolidat angajamentul față de ecosistemul local de startupuri prin implicarea sa activă în ROStartup.

Mai mult, Impact Hub Bucharest, prin programele și serviciile sale, sprijină antreprenorii în dezvoltarea afacerilor lor, oferindu-le o gamă largă de oportunități și resurse.

Astfel, echipa de programe a IHB derulează în prezent 15 inițiative pe cele cinci verticale cheie: Climă și Sustenabilitate (ClimAccelerator), Agrifood (EIT Food Hub - Impact Hub Bucharest reprezintă EIT Food în România), Impact Social (Innovators for Children), Educație Antreprenorială și Scalare internațională. În acest moment, 120 de fondatori de startupuri aflate în diferite stadii de dezvoltare sunt implicați activ în aceste programe. Aceștia se alătură unei comunități active de peste 1.200 de antreprenori, sprijiniți de Impact Hub Bucharest în cei 12 ani de activitate, care au beneficiat și de finanțări de peste 5,5 milioane de euro.

Totodată, Impact Hub Bucharest reprezintă primul spațiu de coworking din România, care înseamnă o comunitate activă de peste 500 de membri. Această comunitate diversă cuprinde freelanceri, startupuri aflate la început de drum, dar și companii internaționale care au optat pentru un spațiu flexibil, cu beneficii premium incluse.

Spațiul se întinde pe patru etaje, cu o suprafață totală de 2.800 mp, și oferă trei zone de coworking cu 80 de desck-uri, 27 de birouri private, opt săli de întâlniri și 12 phonebooths. În plus, cei interesați pot beneficia și de două săli de conferință și o zonă de netwoking, de peste 200 de mp. Doar în primele șase luni ale acestui an, aici s-au desfășurat peste 50 de evenimente. Printre noutățile spațiului de coworking se numără un studio de podcast complet echipat și o cafenea deschisă recent, în luna iulie.

Powered by Impact Hub Bucharest, platforma Startarium a atras peste 1,3 milioane de vizitatori, cu peste 52.000 de conturi înregistrate și peste 1.700 de articole educaționale. Din toamnă, Startarium se va relansa, propunând utilizatorilor noi formate de conținut, mai multe materiale exclusive și alte experiențe educaționale.

Competiția „Românii sunt antreprenori”, organizată de Startarium în parteneriat cu Impact Hub Bucharest și susținută de Pluxee, va anunța în curând programul următoarei ediții și direcțiile principale pe care le va urmări la startupurile aplicante.