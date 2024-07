S-a înființat asociația ROStartup Ecosistem, care reprezintă ecosistemul național de startup

S-a înființat oficial asociația ROStartup Ecosistem, care aduce împreună organizații din ecosistemul național de startup cu scopul de aliniere strategică, eficientizarea comunicării și amplificarea impactului prin sinergiile create, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

ROStartup devine o organizație independentă, care reunește investitori, furnizori de programe, reprezentanți ai autorităților publice și alte entități relevante.

„Prin înființarea Asociației ROStartup Ecosistem, marcăm un moment istoric și deschidem noi orizonturi. ROStartup vine să susțină organizațiile în activitățile lor, nu să creeze programe care intră în competiție cu acestea, devenind astfel un catalizator pentru ele. Viziunea Asociației este ca România să devină unul dintre principalele huburi de inovare din Europa, locul ideal pentru a începe și dezvolta un startup scalabil”, a declarat Vlad Gliga, Președintele Asociației.

Inițiativa ROStartup a fost demarată în 2020. Încă de la început, a beneficiat de sprijinul Comisiei Europene, al Băncii Mondiale, al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și al altor reprezentanți guvernamentali.

În urma consultărilor publice cu peste 100 de oameni activi în industria de startup, una dintre direcțiile identificate a fost crearea unei organizații umbrelă, care să aducă la un loc reprezentanții ecosistemului.

Astfel de organizații joacă un rol esențial prin furnizarea unui cadru de coordonare și suport integrat pentru diferiții actori implicați. Ele aduc valoare adăugată prin potențarea impactului, lobby pentru un cadru legislativ favorabil și promovarea internaționalizării, contribuind astfel la crearea unor premise de dezvoltare favorabile startup-urilor.

„Până acum, România a fost una dintre singurele țări europene fără o organizație care să reprezinte ecosistemul de startup. Este momentul ca ROStartup să devină oficial vocea ecosistemului, iar această recunoaștere publică este rezultatul muncii unui nucleu de oameni care a făcut eforturi continue. Încă de la început, ROStartup a fost gândit ca un proiect de comunitate, pentru comunitate”, spune Adina Simionescu, CEO ROStartup.

Ca urmare a demersurilor din ultimii 4 ani, în care au avut loc întâlniri de lucru, cercetări de piață, conferințe și discuții cu ecosisteme de succes la nivel global, a fost alocat un buget către Asociația ROStartup în POCIDIF. Acesta va fi direcționat prin apeluri publice, pentru creșterea capacității și amplificarea impactului programelor derulate de către organizațiile din ecosistem.

Consiliul director al Asociației este format din:

Bianca Muntean , Co-fondator & Cluster Manager Transilvania IT Cluster;

, Co-fondator & Cluster Manager Transilvania IT Cluster; David Achim , Director Executiv Make IT in Oradea;

, Director Executiv Make IT in Oradea; Mircea Vădan , Managing Partner Activize;

, Managing Partner Activize; Răzvan Crăciunescu , Vice Decan la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Universitatea POLITEHNICA din București;

, Vice Decan la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Universitatea POLITEHNICA din București; Vlad Craioveanu , Co-fondator & CEO Impact Hub Bucharest;

, Co-fondator & CEO Impact Hub Bucharest; Andrei Cosmin Munteanu, Co-fondator & CEO Cowork Timișoara.

La momentul înființării, ROStartup Ecosistem are 15 membri fondatori, printre care se numără fonduri de investiții, organizații de sprijin pentru startupuri și programe de accelerare: Growceanu, TechAngels România, Activize, Freshblood, ADR Nord-Est / Rubik Hub, Innovation Labs, How To Web, Make IT in Oradea, Impact Hub București, Cluj Startups, Timișoara Startups, Iceberg, Spherik Accelerator, Transilvania IT Cluster, ADR Nord-Vest.

În curând, vor fi deschise apelurile de înscriere a organizațiilor ca membri ai asociației.