REPORTAJ FOTO Ce am găsit la un târg de cadouri de primăvară din București: Colivă reinterpretată, decorațiuni din lână și alte afaceri locale

Interiorul unei cafenele din centrul Bucureștiului a devenit, în weekend-ul 8-9 februarie 2025, un spațiu în care 35 afaceri românești au avut ocazia să-și vândă produsele. StartupCafe.ro a fost prezentă în primul weekend al târgului de cadouri de primăvară Mezanin Market, unde a vorbit cu antreprenorii locali despre afacerile lor în pragul sărbătorilor de Valentine’s Day, Dragobete și Mărțișor.

Spațiul din spatele cafenelei Beans and Dots, din Palatul Universul, a fost și va fi ocupat, în weekend-urile de 22-23 februarie și 1-2 martie 2025, de afaceri locale, care au pregătit de-a lungul anului cadouri realizate manual sau produse artizanale pentru vânzare.

Cafeneaua era ușor aglomerată la ora 13:00, oră la care StartupCafe.ro a ajuns la locație, iar oamenii deja discutau cu antreprenorii și vânzătorii prezenți.

Cu unii dintre ei m-am revăzut, ca Emil Zorilă de la Panseea, dar am văzut multe alte afaceri care au adus produse interesante. Asociația Antrepriza Culturală, care promovează și încurajează antreprenorii locali și artiștii independenți, organizează târguri Mezanin Market de 7 ani, în preajma sărbătorilor.

Colivă cu... fistic, cafea și ciocolată albă

Prima „oprire” din cadrul Mezanin Market a fost la standul Mori, care a venit cu un desert asociat mai degrabă cu moartea, coliva (de aici și numele), doar că reinterpretată cu ingrediente interesante, cum ar fi ciocolată belgiană, ciocolată albă, fructe de pădure, nuci caramelizate, cafea sau fistic sicilian.

„Brandul se numește „Mori”, dar nu e o colivă de moarte, ci o colivă de viață. Am constatat că românii au foarte multe expresii care încep cu „mori”, murim din diverse lucruri, dar toate sunt de bine”, explică Ioana Mihai, fondatoarea Mori – Colive de Viață.

Pentru Valentine’s Day, afacerea a pregătit inimi din colivă, cu cremă de cafea, de dăruit persoanei dragi. Pentru cei singuri, însă, Ioana spune că oamenii pot comanda torturi din colivă. O porție de 150g de colivă costă 25 de lei, și la fel și inimioarele. Afacerea este prezentă pe Facebook, Instagram și TikTok, are un site dedicat, comenzile se pot face pe WhatsApp, iar brandul colaborează cu anumite locații din București pentru vânzarea de colivă.

Mai apoi, am văzut niște bijuterii de argint realizate de Veronica Tărcatu, care aveau prețuri între 150 lei și 1600 lei.

Sursă foto: StartupCafe.ro

Miss Amadelis a venit la Mezanin Market cu multe coliere și bijuterii realizate cu pietre semiprețioase și perle de cultură. Andreea a pornit această afacere dintr-o pasiune foarte veche, care mai apoi a devenit și un job stabil.

„Am încercat să integrăm perlele în modele foarte adolescentine până la modele pe care să le poarte și doamnele mai în vârstă” – Andreea.

Antreprenoarea spune că prețurile bijuteriilor sunt decente, dar care să reprezinte corect raportul calitate-preț. Astfel, un colier doar cu pietre semiprețioase începe de la 150 lei și ajunge până la 500-600 lei.

Monsteria a venit la târgul de cadouri cu accesorii handmade, în principal diferite modele de cercei, broșe, și mărțișoare din lut polimeric și oțel inoxidabil.

Timeea Gavrilă a spus, pentru StartupCafe.ro, că ea confecționează și promovează produsele aduse la târg, dar colaborează și cu alți artiști pentru alte obiecte, ca ghivecele din lut personalizate, arătate mai jos.

Prețurile pornesc de la 18 lei pentru insigne mici și ajung până la 75-85 lei pentru cercei. Ghivecele realizate în colaborare costă 160 lei.

Pulovere tricotate, accesorii din lână și lumânări parfumate

La July Art and Style, am găsit bluze și pulovere tricotate manual din mohair în principal. Prețurile sunt cuprinse între 300 și 550 lei, în funcție de materialele folosite și de timpul acordat hainelor. Pentru realizarea unei bluze, se alocă între 20 și 40 de ore.

Următorul stand vizitat a fost unul foarte viu colorat, acela al Colours by Ralu, afacere care a adus cercei, accesorii și broșe din lână împâslită manual, cu acul. Produsele încep de la 35 lei și ajung la 550 lei, pentru un colier care combină mai multe materiale de calitate.

Ultima afacere cu care am discutat, dar nu cea din urmă, a fost Little Paris Atelier, care a adus la târg lumânări parfumate din ceară de soia, cu fitil din lemn, făcute în București. Acestea ard între 25 ore și 55 ore, în funcție de paharul ales. În plus, Little Paris a adus la târg și difuzoare de aromă, care rezistă câteva luni.

Notele de parfum variază de la dulci și fresh la orientale și elegante. Prețurile pornesc de la 90 lei pentru lumânările care țin 25 ore și ajung la 180 lei pentru cele care ard timp de 45 ore, care vin într-un ambalaj de cadou. Lumânările care ard 55 ore costă 150 lei, și la fel și difuzoarele de aromă.

Firma a adus o aromă pentru Valentine’s Day, respectiv Love Letter, cu trandafir, ambră și cuișoare.

Acestea au fost câteva din cele 35 afaceri de weekend-ul trecut, dar organizatorii spun că de-a lungul anului 2025, peste 400 antreprenori locali sunt așteptați să-și aducă produsele, în cadrul celor 12 ediții de Mezanin Market.