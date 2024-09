Nou fond Google de 120 milioane dolari, pentru educație în inteligență artificială, la nivel mondial

Google a creat un fond de investiții, Global AI Opportunity Fund, în valoare totală de 120 de milioane de dolari, prin care va finanța programe de educație și training în domeniul inteligenței artificiale (AI), în comunitățile din lumea întreagă, a anunțat, directorul (CEO) gigantului american tech, Sundar Pichai.

Compania va oferi programe de educație în parteneriat cu organizații neguvernamentale (ONG), în diversele limbi locale, a precizat șeful Google și Alphabet, la evenimentul „Summit of the Future” (Summit-ul viitorului), care a avut loc, sâmbătă, în marja lucrărilor Adunării Generale a ONU, de la New York.

De asemenea, Google „susține antreprenorii în revoluția AI”, a spus Sundar Pichai. „Programul nostru, Grow with Google, a oferit deja sesiuni de training pentru competențe digitale unui număr de 100 de milioane de oameni din toată lumea”.

În plus, compania americană a oferit dezvoltatorilor independenți accesul la tehnologia sa. „Am făcut acest lucru cu Android (sistemul de operare Google pentru dispozitive mobile - n.r.), iar acum modelele noastre de AI Gemma sunt deschise dezvoltatorilor și cerecetătorilor și vom continua să investim aici”, a mai spus CEO-ul Google și Alphabet.